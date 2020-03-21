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كُتّاب وآراء
السلطات ورخص التنقل
السبت 21 مارس 2020 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
1 - said السبت 21 مارس 2020 - 12:27
مازالت لم اتوصل بهذه الورقة .لم أعرف من أين ساتي بها
2 - نجيم السبت 21 مارس 2020 - 12:28
لحد الان في مدينة الخميسات لم نتوصل باي ورقة لتنقل
3 - عبدو السبت 21 مارس 2020 - 12:28
لحد الساعة ما وزعوا حتى وثيقة، ما فهمت والو في هاد السلطات تتحقق من وثيقة لي مازال وصلتها لعباد الله
شويت العقلانية في تدبير الوضعية،كلشي ساد إلا غادي تطبعها، و خاص الانضباط للطوارئ؟؟؟؟؟
شويت العقلانية في تدبير الوضعية،كلشي ساد إلا غادي تطبعها، و خاص الانضباط للطوارئ؟؟؟؟؟
4 - سكفاندري السبت 21 مارس 2020 - 12:29
انا قاطن في المحمدية بحي لاكولين لحد الساعة لم يأتي عون السلطة ليسلكنا رخصة التنقل ومع ذلك نحترم الحجر. المرجو الإسراع و الفعالية في تسليم الرخص وشكرا. لا مزيد من التهاون و اللامبالاة. حفظكم الله و رعاكم.
5 - لبنى السبت 21 مارس 2020 - 12:30
لم يتم تنظيم توقيع الرخص من طرف أعوان المراقبة ..بحيث بدأ الناس في التجمع من جديد ليحصلو على توقيع المقدم ..وقد كان مثلا في مقاطعة الصخيرات اكتظاظ كبير للحصول على التوقيع
6 - salm السبت 21 مارس 2020 - 12:30
لازلنا لم نتوصل باي وثيقة بالاذن من الخروج من السلطات.
7 - لبنى السبت 21 مارس 2020 - 12:30
لم يتم تنظيم توقيع الرخص من طرف أعوان المراقبة ..بحيث بدأ الناس في التجمع من جديد ليحصلو على توقيع المقدم ..وقد كان مثلا في مقاطعة الصخيرات اكتظاظ كبير للحصول على التوقيع
8 - Mohamed السبت 21 مارس 2020 - 12:32
لا ارى تطبيق القرار على ارض الواقع الكثير من المحلات مفتوحة وهي لم تاتي في الائحة المسموح لها بفتح المحل
9 - سعيد العيادي السبت 21 مارس 2020 - 12:32
واش هاد شي في الميريكان ،أنا التزمت انا والعائلة ديالي بحالة الحظر الصحي، ولكني ألاحظ ان الأمور عادية في الخارج وكأن شيئا لم يكن
10 - ريم علي شريفة السبت 21 مارس 2020 - 12:32
مختلف الاحياء في عين الشق الانارة شريفة بالبيضاء لا زالت تنتظر مرور اعوان السلطة لتسليم الشهادة !!
ويظهر صعوبة انجار هذا الإجراء في ضرف وجيز نظرا لضخامة المهمة بل استحالة إنجازها في الاحياء المكتظة
ويظهر صعوبة انجار هذا الإجراء في ضرف وجيز نظرا لضخامة المهمة بل استحالة إنجازها في الاحياء المكتظة
12 - ali السبت 21 مارس 2020 - 12:33
تذكير لوزارة الداخلبة.
لم يزرنا اب مقدم او عون سلطة.
لم يزرنا اب مقدم او عون سلطة.
13 - عبدالله السبت 21 مارس 2020 - 12:34
مع الأسف الدول المتخلفة او الشعوب لي فيها الأمية كثيرة هي لي تحتاج للطواريء .
المشكل وهو من يضربوهم الوباء يبداءو في البكاء ان الدولة ما معتايتاش بيهم.
الدولة دايرة خدمتها وبشهادة كل مواطن حر ويفهم ما هي عندي الحق في الحياة ولكن مع الأسف الكلاخ غير عايش بحال البهيمة حاشاكم .
اجلسو في منازلكم او راه اجدادنا عاشو غير بكاس ديال اتاي والزيت البلدية وانتم تطلب منكم السلطات الجلوس في بيوتكم لمدة معينة حتى نتغلب على هاذا العدو الخفي .
لي تا يخرج للزنقة بلا سبب راه ارهابي عندي شخصيا ويستحق السجن.
المشكل وهو من يضربوهم الوباء يبداءو في البكاء ان الدولة ما معتايتاش بيهم.
الدولة دايرة خدمتها وبشهادة كل مواطن حر ويفهم ما هي عندي الحق في الحياة ولكن مع الأسف الكلاخ غير عايش بحال البهيمة حاشاكم .
اجلسو في منازلكم او راه اجدادنا عاشو غير بكاس ديال اتاي والزيت البلدية وانتم تطلب منكم السلطات الجلوس في بيوتكم لمدة معينة حتى نتغلب على هاذا العدو الخفي .
لي تا يخرج للزنقة بلا سبب راه ارهابي عندي شخصيا ويستحق السجن.
14 - مروان السبت 21 مارس 2020 - 12:35
بعيدا عن كورونا علاش السلطات مكديرش بحال هكا في مكافحة الجريمة وتجارة المخدرات
15 - وجدة السبت 21 مارس 2020 - 12:36
أودي خاص الناس تعاون مع الدولة تبقا فالمنازل يخليوها الدولة دير حوائج أخرى كمراقبة الأسعار ووووو
16 - abghazi السبت 21 مارس 2020 - 12:37
لمذا لا يحترم المسؤولون المسافة الضرورية ؟ هل هم معفيون من الأمور الوقائية حتى فيما بينهم ؟ على الأقل فليضعوا الكمامات على وجوههم لأنهم معرضون ويعرضون الآخرين للخطر.
18 - yahya السبت 21 مارس 2020 - 12:38
تحياتي لكل السلطات والمؤسسات الساهرة على تجنيد المواطنين وتعبئتهم من اجل مواجهة العدو المشترك الذي يهدد الانسانية
20 - Ali sli السبت 21 مارس 2020 - 12:41
لم نتوصل بأيي ورقت الخروج بحي رياض الولفة الدار البيضاء
21 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 12:41
للأسف لحد الساعة نحن سكان أقامة الحسنية بلوك 5-D حي شماعو سلا الرباط . لم نتوصل بأي نمودج لاجل رخص الخروج . للأسف
22 - abboud السبت 21 مارس 2020 - 12:43
دزت تقريبا 24 ساعة باقي مشفنا لا مقدم و لا رخصة !!!!!!!
23 - Hassan SDS السبت 21 مارس 2020 - 12:43
غريب أمرنا الوضع خطير والناس تبحث عن ورقة الخروج گأن الڤيروس يستثني من لهـم تلك الخرقة هـي في حد داتهـا من الممگن أن تحمل المشؤوم يجب على الگل الدخول لبيوتهـم راه السلطات بنفسهـا في وضع لا يحسد عليه واش أعباد الله دبا عاد الگل أصبح له عمل لفلت من هـاد الوباء بمعنى عمرو مايموت گيف گانقولو في المثل أفضل الموت بالجوع ولا بگرونا حافظو على حياتگم أنا فقدت عملي أهـاني مگمش أگنتلف وقتي مع الزوجة ديالي وبعض الگتاگيت أگنتصنت للحس ههه
24 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 12:44
أتساءل هل هذه حملة للوقاية أم حضر التجول ضد عاصفة قادمة أنا أرى السلطات مختلطة ببعض بدون أي وساءل للحماية والمسافة اقل من متر غريب !!!!!
25 - الاجراءات تأخذ الوقت السبت 21 مارس 2020 - 12:45
راه الورقة مازال ماوصلات لكلشي. الشيء اللي عادي هادشي غادي ياخد وقت باش كلشي يتوصل بيها.
صبر جميل، راهم مقاتلين على ودنا، الله يكون فالعوان
صبر جميل، راهم مقاتلين على ودنا، الله يكون فالعوان
26 - hassan السبت 21 مارس 2020 - 12:46
اشمن رخص تنقل حنا من لبارح وحنا كنسينو مجا عندنا حنا واحد لا اعوان سلطة لا حنا واحد .لبالغ ديال الداخلية قلو فيه متخرجوش راه اعوان سلطة غدي يجيو حنا لدار عندكم .ماكين والو حنا في حي رحمة سلا حنا واحد ما جا بغينا نعرفو شكون لي مقصر في العمل ديالو وعلاش هاد تأخير .ناس مشاو كيدافعو لمقطعات باش يصوبو التصريح .واش هكا غدي نحاربو كورونا وعلاش تهميش حنا كنطبقو الحجر الصحي .والدولة خاصها تكون في كلمتها
27 - الرباطي الحي الصناعي السبت 21 مارس 2020 - 12:47
لم توزع الرخص على البيوت وخرجت للتبضع ونهصرتني القائدة ادخل بيتك
سألتها عن ورقة للتبضع
المقدمين جايين لم يصلوا بعد 12h43 السبت ٢١مارس
سألتها عن ورقة للتبضع
المقدمين جايين لم يصلوا بعد 12h43 السبت ٢١مارس
28 - امال السبت 21 مارس 2020 - 12:48
هاهوما ناس فمرس الخير بمدينة تمارة ناس خارجين ودراري مجمعين ممسوقينش محسينش بمخاطر هاد الاستهتار الدولة دايرة كثر من مجهودها معانا وهوما باقين يتبرهشو ماعرف شكون كيتحداو زعما راه حنا خارجين صحا واخا طوارئ ماعرف فين غادين بهاد الجهل
29 - الجوع سبق كورونا للمواطن السبت 21 مارس 2020 - 12:50
لي مافهمتش شي واحد فاهم لله يخليكم يفهمني
حنا لي كنخدمو للنهار بنهارو باش غادين نعيشو..
وحتى إلى خديت وتيقة الخروج اش خلاو الشارع خاوي معا من غادي تخدم.. الجوع غادي يسبق كورونا للمواطن
حنا لي كنخدمو للنهار بنهارو باش غادين نعيشو..
وحتى إلى خديت وتيقة الخروج اش خلاو الشارع خاوي معا من غادي تخدم.. الجوع غادي يسبق كورونا للمواطن
30 - Wadi3 rabat السبت 21 مارس 2020 - 12:50
لا زلنا لم نتوصل بأي شيء وسمعنا أن المقدم أراد أن يأتوا الناس إلى المقاطعة ليجتمعوا عند سي المقدم الذي رفض ان يؤدي واجبه وأراد أن يجتمع الناس أمامه. والدولة تسعى جاهدة لمنع التجمعات ما هذه التناقضات والعبث.
31 - ياسين السبت 21 مارس 2020 - 12:50
لحد الان لم نتوصل بأي ورقة من السلطات المعنية
32 - مواطين السبت 21 مارس 2020 - 12:56
سلام عليكم السؤال هل قدمات سلطات المغربية للمواطنين كل شيء قبل دخول منازيلهم و مغادرات عملهم . هناك من ليس لديه ما يأكل هو و ابناؤه ولديه كراء ينتطره في كل شهر هل هناك جواب او حال
33 - chihab السبت 21 مارس 2020 - 12:58
كل هاته الإجراءات التي تقوم بها السلطات غير مطبقة بالكامل ويشوبها خرقات قد تكون كارثية إن لم نقل قاتلة لأن بعض رجال السلطة واعوانهم لا يقومون بدورهم وأنا أتكلم عن مدينة فاس وخصوصا في إحياءها الشعبية حيث الإختلاط والتجمعات على اشدها دون حسيب او رقيب وهذا كان منتضرا لأن مدينة فاس ابتلاها اللّٰه ومند الاستقلال بمسوولين دون المستوى وخصوصا خلال السنوات الأخيرة
34 - حسن السبت 21 مارس 2020 - 12:58
هل من إجراء اتجاه المتسولين ( السعاية المحترفون) الذين يضعون أيديهم على الأبواب والصونيت متمنقلين من دار لدار طيلة اليوم .
35 - نبيل السبت 21 مارس 2020 - 12:58
أعوان السلطة هم من يوزعونها على السكان بالمجان مرفوقة بطابع لمقدم
لا تدهبون لشرائها
لقد استلمتها بنفسي من لمقدم مع طابع ديالو مدينة فاس
وشكرا
لا تدهبون لشرائها
لقد استلمتها بنفسي من لمقدم مع طابع ديالو مدينة فاس
وشكرا
36 - نور الدين السبت 21 مارس 2020 - 12:58
هنا في طنجة . حومة ابيزا لم نتوصل بأي ورقة .
الاجرائات الأخيرة مزروبة بزاف و بدون دراسة . وقرار توقيف الحافلات كان خاص يكون بتزامن مع الحجر الصحي باش ماتموضش الروينة .
الاجرائات الأخيرة مزروبة بزاف و بدون دراسة . وقرار توقيف الحافلات كان خاص يكون بتزامن مع الحجر الصحي باش ماتموضش الروينة .
37 - abdel السبت 21 مارس 2020 - 12:59
السلام عليكم اخواني أخواتي
نحن سكان سيدي البرنوصي توصلنا بشهادة التنقل الاستتناءي ليلة الجمعة على الساعة التاسعة ليلا للتنبيه .
نحن سكان سيدي البرنوصي توصلنا بشهادة التنقل الاستتناءي ليلة الجمعة على الساعة التاسعة ليلا للتنبيه .
38 - العشوائية. السبت 21 مارس 2020 - 13:00
كان على السلطة ان توزع رخص التنقل ، اسبوعا قبل الحضر، انها العشوائية كما العادة، لوكانت الانتخابات لوجدت عون السلطة في خدمتك امام المنزل.
39 - مصطفى السبت 21 مارس 2020 - 13:03
تبارك الله على رجال الامن دمتم للوطن خادمون اوفياء و احيطكم علما ان منطقة البرنوصي و بالضبط حي القدس درب الباروني تعج بالسكان و كانهم لم يسمعوا بعد بهدا الحضر المرجوا اخد الامور نوعا ما بالزجر وشكرا
40 - nawfal السبت 21 مارس 2020 - 13:18
السلام عليكم
انا أسكن في سيدي مومن توصلت بشهادة التنقل استثنائية من طرف عون السلطة من باب المنزل .شهادة لله وشكرا جزيلا مع تحياتي لكل الساهرين على خدمة المواطن.
انا أسكن في سيدي مومن توصلت بشهادة التنقل استثنائية من طرف عون السلطة من باب المنزل .شهادة لله وشكرا جزيلا مع تحياتي لكل الساهرين على خدمة المواطن.
41 - مواطنة السبت 21 مارس 2020 - 13:19
على حسب ما كيبان فهاذ فيديو، رجال الأمن ما دايرين حتا شي احتياط، بحال المسافة ديال 1م و نصف بين الأشخاص او على الاقل استعمال الكمامات. راه الفيروس ماكايفرقش بين الناس.
42 - عبد الله السبت 21 مارس 2020 - 13:20
لم اتوصل بأي رخصة حاليا بجانب بيتنا يعج بأولاد الحي انا احبس نفسي وعائلتي في البيت
43 - بحوري السبت 21 مارس 2020 - 13:22
هادشي كيفرح غير خاص الشعب اكون واعي بهاد الخطر لي حنا فيه اكنتمنا هاد المراقبة تعم جميع الاحياء الشعبية بالخصورص الله اجازيكم بالخير
44 - منى السبت 21 مارس 2020 - 13:23
من البارح والناس خارجة وليوم في الصباح الناس خارجا وكاين اللي مجمع ومكاين حتى دورية دازت مفهمتش غير باش الناس تحس بالمراقبة وااالو ما كاين لا ورقة لا امن كيدور يحبس الناس
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