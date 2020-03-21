24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:4017:0219:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)

  2. منظمة الصحة: الشباب غير محصنين من "كورونا" (5.00)

  3. "فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)

  4. هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)

  5. المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | السلطات ورخص التنقل

السلطات ورخص التنقل

السبت 21 مارس 2020 - 12:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - said السبت 21 مارس 2020 - 12:27
مازالت لم اتوصل بهذه الورقة .لم أعرف من أين ساتي بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - نجيم السبت 21 مارس 2020 - 12:28
لحد الان في مدينة الخميسات لم نتوصل باي ورقة لتنقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - عبدو السبت 21 مارس 2020 - 12:28
لحد الساعة ما وزعوا حتى وثيقة، ما فهمت والو في هاد السلطات تتحقق من وثيقة لي مازال وصلتها لعباد الله
شويت العقلانية في تدبير الوضعية،كلشي ساد إلا غادي تطبعها، و خاص الانضباط للطوارئ؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - سكفاندري السبت 21 مارس 2020 - 12:29
انا قاطن في المحمدية بحي لاكولين لحد الساعة لم يأتي عون السلطة ليسلكنا رخصة التنقل ومع ذلك نحترم الحجر. المرجو الإسراع و الفعالية في تسليم الرخص وشكرا. لا مزيد من التهاون و اللامبالاة. حفظكم الله و رعاكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - لبنى السبت 21 مارس 2020 - 12:30
لم يتم تنظيم توقيع الرخص من طرف أعوان المراقبة ..بحيث بدأ الناس في التجمع من جديد ليحصلو على توقيع المقدم ..وقد كان مثلا في مقاطعة الصخيرات اكتظاظ كبير للحصول على التوقيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - salm السبت 21 مارس 2020 - 12:30
لازلنا لم نتوصل باي وثيقة بالاذن من الخروج من السلطات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - لبنى السبت 21 مارس 2020 - 12:30
لم يتم تنظيم توقيع الرخص من طرف أعوان المراقبة ..بحيث بدأ الناس في التجمع من جديد ليحصلو على توقيع المقدم ..وقد كان مثلا في مقاطعة الصخيرات اكتظاظ كبير للحصول على التوقيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - Mohamed السبت 21 مارس 2020 - 12:32
لا ارى تطبيق القرار على ارض الواقع الكثير من المحلات مفتوحة وهي لم تاتي في الائحة المسموح لها بفتح المحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - سعيد العيادي السبت 21 مارس 2020 - 12:32
واش هاد شي في الميريكان ،أنا التزمت انا والعائلة ديالي بحالة الحظر الصحي، ولكني ألاحظ ان الأمور عادية في الخارج وكأن شيئا لم يكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - ريم علي شريفة السبت 21 مارس 2020 - 12:32
مختلف الاحياء في عين الشق الانارة شريفة بالبيضاء لا زالت تنتظر مرور اعوان السلطة لتسليم الشهادة !!
ويظهر صعوبة انجار هذا الإجراء في ضرف وجيز نظرا لضخامة المهمة بل استحالة إنجازها في الاحياء المكتظة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - kamal السبت 21 مارس 2020 - 12:32
مازلنا لم نتوصل بالوثيقة الرسمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - ali السبت 21 مارس 2020 - 12:33
تذكير لوزارة الداخلبة.

لم يزرنا اب مقدم او عون سلطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - عبدالله السبت 21 مارس 2020 - 12:34
مع الأسف الدول المتخلفة او الشعوب لي فيها الأمية كثيرة هي لي تحتاج للطواريء .
المشكل وهو من يضربوهم الوباء يبداءو في البكاء ان الدولة ما معتايتاش بيهم.
الدولة دايرة خدمتها وبشهادة كل مواطن حر ويفهم ما هي عندي الحق في الحياة ولكن مع الأسف الكلاخ غير عايش بحال البهيمة حاشاكم .
اجلسو في منازلكم او راه اجدادنا عاشو غير بكاس ديال اتاي والزيت البلدية وانتم تطلب منكم السلطات الجلوس في بيوتكم لمدة معينة حتى نتغلب على هاذا العدو الخفي .
لي تا يخرج للزنقة بلا سبب راه ارهابي عندي شخصيا ويستحق السجن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - مروان السبت 21 مارس 2020 - 12:35
بعيدا عن كورونا علاش السلطات مكديرش بحال هكا في مكافحة الجريمة وتجارة المخدرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - وجدة السبت 21 مارس 2020 - 12:36
أودي خاص الناس تعاون مع الدولة تبقا فالمنازل يخليوها الدولة دير حوائج أخرى كمراقبة الأسعار ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - abghazi السبت 21 مارس 2020 - 12:37
لمذا لا يحترم المسؤولون المسافة الضرورية ؟ هل هم معفيون من الأمور الوقائية حتى فيما بينهم ؟ على الأقل فليضعوا الكمامات على وجوههم لأنهم معرضون ويعرضون الآخرين للخطر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
17 - مهدي السبت 21 مارس 2020 - 12:37
فيناهم الرخص بعدى، باقي ماشفناهش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - yahya السبت 21 مارس 2020 - 12:38
تحياتي لكل السلطات والمؤسسات الساهرة على تجنيد المواطنين وتعبئتهم من اجل مواجهة العدو المشترك الذي يهدد الانسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - dima maroc السبت 21 مارس 2020 - 12:39
لم نتوصل بأي رخصة لحد الآن؟!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
20 - Ali sli السبت 21 مارس 2020 - 12:41
لم نتوصل بأيي ورقت الخروج بحي رياض الولفة الدار البيضاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 12:41
للأسف لحد الساعة نحن سكان أقامة الحسنية بلوك 5-D حي شماعو سلا الرباط . لم نتوصل بأي نمودج لاجل رخص الخروج . للأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - abboud السبت 21 مارس 2020 - 12:43
دزت تقريبا 24 ساعة باقي مشفنا لا مقدم و لا رخصة !!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - Hassan SDS السبت 21 مارس 2020 - 12:43
غريب أمرنا الوضع خطير والناس تبحث عن ورقة الخروج گأن الڤيروس يستثني من لهـم تلك الخرقة هـي في حد داتهـا من الممگن أن تحمل المشؤوم يجب على الگل الدخول لبيوتهـم راه السلطات بنفسهـا في وضع لا يحسد عليه واش أعباد الله دبا عاد الگل أصبح له عمل لفلت من هـاد الوباء بمعنى عمرو مايموت گيف گانقولو في المثل أفضل الموت بالجوع ولا بگرونا حافظو على حياتگم أنا فقدت عملي أهـاني مگمش أگنتلف وقتي مع الزوجة ديالي وبعض الگتاگيت أگنتصنت للحس ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 12:44
أتساءل هل هذه حملة للوقاية أم حضر التجول ضد عاصفة قادمة أنا أرى السلطات مختلطة ببعض بدون أي وساءل للحماية والمسافة اقل من متر غريب !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - الاجراءات تأخذ الوقت السبت 21 مارس 2020 - 12:45
راه الورقة مازال ماوصلات لكلشي. الشيء اللي عادي هادشي غادي ياخد وقت باش كلشي يتوصل بيها.
صبر جميل، راهم مقاتلين على ودنا، الله يكون فالعوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - hassan السبت 21 مارس 2020 - 12:46
اشمن رخص تنقل حنا من لبارح وحنا كنسينو مجا عندنا حنا واحد لا اعوان سلطة لا حنا واحد .لبالغ ديال الداخلية قلو فيه متخرجوش راه اعوان سلطة غدي يجيو حنا لدار عندكم .ماكين والو حنا في حي رحمة سلا حنا واحد ما جا بغينا نعرفو شكون لي مقصر في العمل ديالو وعلاش هاد تأخير .ناس مشاو كيدافعو لمقطعات باش يصوبو التصريح .واش هكا غدي نحاربو كورونا وعلاش تهميش حنا كنطبقو الحجر الصحي .والدولة خاصها تكون في كلمتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - الرباطي الحي الصناعي السبت 21 مارس 2020 - 12:47
لم توزع الرخص على البيوت وخرجت للتبضع ونهصرتني القائدة ادخل بيتك
سألتها عن ورقة للتبضع
المقدمين جايين لم يصلوا بعد 12h43 السبت ٢١مارس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - امال السبت 21 مارس 2020 - 12:48
هاهوما ناس فمرس الخير بمدينة تمارة ناس خارجين ودراري مجمعين ممسوقينش محسينش بمخاطر هاد الاستهتار الدولة دايرة كثر من مجهودها معانا وهوما باقين يتبرهشو ماعرف شكون كيتحداو زعما راه حنا خارجين صحا واخا طوارئ ماعرف فين غادين بهاد الجهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - الجوع سبق كورونا للمواطن السبت 21 مارس 2020 - 12:50
لي مافهمتش شي واحد فاهم لله يخليكم يفهمني
حنا لي كنخدمو للنهار بنهارو باش غادين نعيشو..
وحتى إلى خديت وتيقة الخروج اش خلاو الشارع خاوي معا من غادي تخدم.. الجوع غادي يسبق كورونا للمواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - Wadi3 rabat السبت 21 مارس 2020 - 12:50
لا زلنا لم نتوصل بأي شيء وسمعنا أن المقدم أراد أن يأتوا الناس إلى المقاطعة ليجتمعوا عند سي المقدم الذي رفض ان يؤدي واجبه وأراد أن يجتمع الناس أمامه. والدولة تسعى جاهدة لمنع التجمعات ما هذه التناقضات والعبث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ياسين السبت 21 مارس 2020 - 12:50
لحد الان لم نتوصل بأي ورقة من السلطات المعنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مواطين السبت 21 مارس 2020 - 12:56
سلام عليكم السؤال هل قدمات سلطات المغربية للمواطنين كل شيء قبل دخول منازيلهم و مغادرات عملهم . هناك من ليس لديه ما يأكل هو و ابناؤه ولديه كراء ينتطره في كل شهر هل هناك جواب او حال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - chihab السبت 21 مارس 2020 - 12:58
كل هاته الإجراءات التي تقوم بها السلطات غير مطبقة بالكامل ويشوبها خرقات قد تكون كارثية إن لم نقل قاتلة لأن بعض رجال السلطة واعوانهم لا يقومون بدورهم وأنا أتكلم عن مدينة فاس وخصوصا في إحياءها الشعبية حيث الإختلاط والتجمعات على اشدها دون حسيب او رقيب وهذا كان منتضرا لأن مدينة فاس ابتلاها اللّٰه ومند الاستقلال بمسوولين دون المستوى وخصوصا خلال السنوات الأخيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - حسن السبت 21 مارس 2020 - 12:58
هل من إجراء اتجاه المتسولين ( السعاية المحترفون) الذين يضعون أيديهم على الأبواب والصونيت متمنقلين من دار لدار طيلة اليوم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - نبيل السبت 21 مارس 2020 - 12:58
أعوان السلطة هم من يوزعونها على السكان بالمجان مرفوقة بطابع لمقدم
لا تدهبون لشرائها
لقد استلمتها بنفسي من لمقدم مع طابع ديالو مدينة فاس
وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - نور الدين السبت 21 مارس 2020 - 12:58
هنا في طنجة . حومة ابيزا لم نتوصل بأي ورقة .
الاجرائات الأخيرة مزروبة بزاف و بدون دراسة . وقرار توقيف الحافلات كان خاص يكون بتزامن مع الحجر الصحي باش ماتموضش الروينة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - abdel السبت 21 مارس 2020 - 12:59
السلام عليكم اخواني أخواتي
نحن سكان سيدي البرنوصي توصلنا بشهادة التنقل الاستتناءي ليلة الجمعة على الساعة التاسعة ليلا للتنبيه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - العشوائية. السبت 21 مارس 2020 - 13:00
كان على السلطة ان توزع رخص التنقل ، اسبوعا قبل الحضر، انها العشوائية كما العادة، لوكانت الانتخابات لوجدت عون السلطة في خدمتك امام المنزل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - مصطفى السبت 21 مارس 2020 - 13:03
تبارك الله على رجال الامن دمتم للوطن خادمون اوفياء و احيطكم علما ان منطقة البرنوصي و بالضبط حي القدس درب الباروني تعج بالسكان و كانهم لم يسمعوا بعد بهدا الحضر المرجوا اخد الامور نوعا ما بالزجر وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
40 - nawfal السبت 21 مارس 2020 - 13:18
السلام عليكم
انا أسكن في سيدي مومن توصلت بشهادة التنقل استثنائية من طرف عون السلطة من باب المنزل .شهادة لله وشكرا جزيلا مع تحياتي لكل الساهرين على خدمة المواطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - مواطنة السبت 21 مارس 2020 - 13:19
على حسب ما كيبان فهاذ فيديو، رجال الأمن ما دايرين حتا شي احتياط، بحال المسافة ديال 1م و نصف بين الأشخاص او على الاقل استعمال الكمامات. راه الفيروس ماكايفرقش بين الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - عبد الله السبت 21 مارس 2020 - 13:20
لم اتوصل بأي رخصة حاليا بجانب بيتنا يعج بأولاد الحي انا احبس نفسي وعائلتي في البيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - بحوري السبت 21 مارس 2020 - 13:22
هادشي كيفرح غير خاص الشعب اكون واعي بهاد الخطر لي حنا فيه اكنتمنا هاد المراقبة تعم جميع الاحياء الشعبية بالخصورص الله اجازيكم بالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - منى السبت 21 مارس 2020 - 13:23
من البارح والناس خارجة وليوم في الصباح الناس خارجا وكاين اللي مجمع ومكاين حتى دورية دازت مفهمتش غير باش الناس تحس بالمراقبة وااالو ما كاين لا ورقة لا امن كيدور يحبس الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 44 | عرض: 1 - 44

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.