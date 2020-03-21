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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عملية تعقيم بخريبكة

عملية تعقيم بخريبكة

السبت 21 مارس 2020 - 13:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mido السبت 21 مارس 2020 - 14:31
بادرة طيبة تحسب للمكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة
التساؤل المطروح اين المكتب الشريف للفوسفاط بالجديدة؟، لماذا لا يقوم بتعقيم مدينة الجديدة كاملة، ام انه فقط يلوت مدينتنا الغالية!!
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2 - hicham السبت 21 مارس 2020 - 14:38
لاحول ولا قوة الا بالله. حتى أبسط الإمكانيات ماكاينة. واش بتيو ديال الما عادي وبلا رشاشة وبغيتو تعقمو الشوارع
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