24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:4017:0219:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)

  2. عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)

  3. منظمة الصحة: الشباب غير محصنين من "كورونا" (5.00)

  4. وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا" (5.00)

  5. "فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مدرعات الجيش تدخل البيضاء

مدرعات الجيش تدخل البيضاء

السبت 21 مارس 2020 - 13:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - N.H السبت 21 مارس 2020 - 14:06
لا حول و لا قوة إلا بالله واش هادو جاو يفرقوا جوقا؟؟؟أنا كنشوف العكس و رجال الأمن مديرينش كمامة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - amazigh le vrais السبت 21 مارس 2020 - 14:08
wollah les gens son rien affaire dehors yena même son entrain de filmer tranquille en plus des personnes âgée, Vraiment sa fais peur les gens ne respecte pas la Loi, Qu'on on vous dit de resté chez Soi c'est pour vous santé et vous proches , Wollah sa fais mal au coeur que certains ne respect pas. ALLAH IHDIHOM OSAFI
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - mouna السبت 21 مارس 2020 - 14:08
ما شفنا حتى دورية كدور من البارح والناس خارجين واقفين كيتحدتو دراري كيلعبو الامن غير فالاحياء الراقية اما الاحياء الشعبية فمكاين فيها حتى حالة طوارئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
4 - ahmed sghir السبت 21 مارس 2020 - 14:08
في رايي لم يكن من الضروري انزال المدرعات فنحن لسنا في حرب لانزال مدرعات وسط المدينة. كان يكفي فقط انزال العسكر بسيارات Jeep التابعة لهم ولا يحتاج كل تلك الضجة المثيرة.شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
5 - habiba boussafra السبت 21 مارس 2020 - 14:10
جزاكم الله خيرا على هذا التطبيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - تضييع الموارد لاغير السبت 21 مارس 2020 - 14:10
غير كاضيعو ف المازوت هادشي ما محتاج الآلات الحربية.. الحال هو ما عليه الناس باقين فالشارع.. الطوارئ خاص غير القوات المساعدة و البوليس لي ينتاشر و يهضرو مع الناس بلا هاد الهرج كامل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - rachid السبت 21 مارس 2020 - 14:12
أيها الناس سألتكم بالله التزموا بيوتكم ولا تستهتروا فالأمر خطير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
8 - larbi.k السبت 21 مارس 2020 - 14:12
ولكن رغم كل هاته القوات لاحظنا الناس يتجولون بشكل عادي ولا تدخل واحد شاهدناه
المرجو ان تطبق مزيد من الصرامة لردع مثل هؤلاء والمكوث بمنازلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
9 - خالد السبت 21 مارس 2020 - 14:13
الجنازة حامية و الميت فار.
مر كبة واحدة للعسكر مطوية بحزام من سيارات الأمن.
هل يحتاج العسكر لحراسة الامن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
10 - مغربي من ألمانيا السبت 21 مارس 2020 - 14:14
لما كنقرا التعاليق هنا كنتخيل العقلية تبدلات في المغرب.. وملي كنشوف بحال هذ الفيديوهات عاد كنفيق من الأحلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
11 - عبدو السبت 21 مارس 2020 - 14:14
المرجو التعامل بصرامة مع" الهجيج" الخارج عن القانون لمصلحة البلاد...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
12 - صادق السبت 21 مارس 2020 - 14:14
باقي بنادم ماواعي ماوالو ناس مجموعة تيجي البوليسي يفرقنا حشومة والله لاحشومة. ولا بقينا في هد الحال الله يستر وصافي. خلصنا كل دار نديرو عليها بوليسي باش نحاربو هد الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
13 - يحي السبت 21 مارس 2020 - 14:14
الذي لا افهمه حركة موجودة والناس خارجة واش مكانش حالة الطوارئ واش هذ الناس بغاونا نوليلو كيف الطليان راه معدناش قوامها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
14 - مريم السبت 21 مارس 2020 - 14:15
لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - blindspot السبت 21 مارس 2020 - 14:16
ما هذا الشعب ؟ المدرعات تتجول عادي و المواطن يتجول اكتر من عادي بحال كيصورو فيلم اخلو العسكر ادير خدمتو والله لا بقى شي واحد كيدور الكبير عندو عقل الصغير و الصغير معندوش العقل بمرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
16 - سعيد من الريف السبت 21 مارس 2020 - 14:16
نلاحظ أن البشر لا يزال متجمعا وجاء ليشاهد دبابة ويقوم بتصويرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
17 - imane السبت 21 مارس 2020 - 14:16
بنادم كيصور و كيتفرج و تابع المدرعات بحال إلا كيشوف كرنفال و مجموعين شي حدا شي لا حول ولا قوة الا بالله ما زال ما سرات معاهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
18 - أبوياسر السبت 21 مارس 2020 - 14:16
مافهمت والو الحجر الصحي وحالة الطوارئ والجيش نازل وعباد الله مازال وقفة أو كَتْمْشَا ومنهم من يصور بالهاتف معرفتش شكون المعنى بهاد الإجراءات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
19 - سنمرها انشاء الله السبت 21 مارس 2020 - 14:17
من منكم لديه معلومات على هذه المدرعة ماهو عملها في هذه الظرفية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - منير السبت 21 مارس 2020 - 14:17
و الله لعضيم الا منضلموش الدولة ونقولو راه ممزياناش راه حنا شعب مسخ ونسبة الوعي عدنا منحطة واش اعباد الله هدشي خطير وناس باقين تيدورو بحالا مكين والو و في الأخير نلسقو التهمة في الدولة و ترقاو شويا هدشي راه مشي ضحك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
21 - فجيجي وجدي السبت 21 مارس 2020 - 14:18
يا ويلي وحدي دبا هذا شعب ⁦
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - hajar السبت 21 مارس 2020 - 14:18
لا حول ولا قوة الا بالله.مشهد تقشعر له الابدان..نحارب عدو خفي لا يرى بالعين المجردة..نسال الله السلامة ورفع البلاء هو القادر ولا يقدر عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - ملاحظ السبت 21 مارس 2020 - 14:19
نعم يجب إنزال المدرعات لأن أغلب الناس لم ييستوعب هذه الخطوة التي نمر منها الآن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 14:19
برافو كنحي القوات على هد المبادرة والله يهدي شي وحدين خارجين بحال الكاين استعراض عسكري وليني منلموش شي وحدين راه صعيب عليهم ابقاو ف ديورهم الاسباب مشاكل عائلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - مجد السبت 21 مارس 2020 - 14:19
المرجوا من ربات البيوت إعداد وجبات غذائية لرجال الأمن و رجال السلطة و الممرضين و الأطباء و رجال العسكر و رجال النظافة و كل من يسهر على راحتنا. و لكم جزيل ألف شكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - fouadox السبت 21 مارس 2020 - 14:20
هذا كرنفال وليس حظر صحي
مواطنون يقومون بالتقاط الصور والفديوهات خارج منازلهم بكل حرية وتجمعات غير مرغوب فيها في ظل هذه الازمة وامن لا يحرك ساكنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
27 - mohammed السبت 21 مارس 2020 - 14:21
لا ندري لما خرجت المدرعات ؟؟؟ المنكر هدا المدرعات على قبل الفيروس الصراحة لم أفهم شيئا كان بالإمكان إخراج العسكر و صافي لحفظ الأمور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - متدخلة السبت 21 مارس 2020 - 14:22
بعيدا عن الموضوع لاافهم بعض المعلقين يعلقون بالفرنسية وتعليقهم كله اخطاء المرجو الكتابة باللغة التي تتقنونها وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
29 - medmod السبت 21 مارس 2020 - 14:22
انا شخصايا فكرت حليا ولم اجد اي جواب عن تساؤلاتي في شأن هذه الذبابات . ما هو دورها . وجب على السلطة شرح للمواطنين ذلك . لكي لا يحتبروها مجرد استعراض .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 14:22
فل يتذكر الجميع بعد 15 يوم من الان سيشهد المغرب كارثة إنسانية
الكلام ليس سلبي بل هو واقع نتجه نحوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - مهندس و أفتخر السبت 21 مارس 2020 - 14:23
ما الفائدة الأمنية لإستخدام المدرعات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
32 - %%%% السبت 21 مارس 2020 - 14:24
le blindé je pense que c un peu tot pour c et se qui est important a mes yeux c organisé le butane car les gens ont stocké 4a 6 bonbonne de gaz et d autres gens sont restés sans. a salé karia je vous defi de trouver une alors allo bota elle est ou .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - لا حول ولا قوة إلا بالله السبت 21 مارس 2020 - 14:24
لا حول ولا قوة الا بالله، بنادم اللي خارج بلا داعي نحن لن نسامحكم أمام الله، فأنتم تحاولون قتلنا، و قتل أنفسكم و أهلنا و أهلكم.
لماذا لااا تفهمووووووون !!!! يا رب تصبرنا على هاد الجهل !!!
و يسمح لينا من رجال الأمن ديالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - استعراض السبت 21 مارس 2020 - 14:24
مجرد استعراض فقط لا جدوى منه الناس مجتمعون يصورون كأنه اكتشاف عظيم في حين كان الأولى بهم الدخول إلى منازلهم أما رجال السلطة و الأمن مرفوع عنهم القلم لا احتياطات ولا أي التزام بقواعد السلامة الصحية مما يدفع إلى التساؤل هل الكل معني بالكارثة أم البعض فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
35 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 14:26
هذا غير استعراض فبنَ هو الزيار خاص كلشي ادخل لدرو
دراري خارجين كيتفرجو
مزال كاين غياب الوعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - sarah السبت 21 مارس 2020 - 14:26
pourquoi ne pas combattre la corruption de cette façon
لماذا لا تحارب الفساد بهذه الطريقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
37 - omar01 السبت 21 مارس 2020 - 14:27
بادرة زوينة ولكن أنا فناضري لاداعي لدوك المدرعات الناس ممتعودينش إشفوهم فالشوارع كون ختصروهم في شاحنات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 14:30
دابا دخلنا عليكم بالله واش هاد البوليس والعسكر داروا باش يدخلوا بيهم ناس ولا يخرجوهم يبقاو اصوروا فيهم
راه الطنز هادا والله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - وجهة نظر السبت 21 مارس 2020 - 14:31
لو كان عندنا تعليم وبرامج تلفزيونية في المستوى لما وصلنا لهاد المستوى من الجهل.اش كتنتظر من جيل الافلام المكسيكية ومناهج البغرير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - عبده/ الرباط السبت 21 مارس 2020 - 14:31
ما هي التعليمات التي اعطيت الى هذه الفرق من اجل تطبيق حالة الطوارىء الصحية ؟؟؟ المدرعات تجلب الفضوليين من اجل اخذ الصور ...فاعتقد ان الاكتفاء بسيارات الجيب كان اولى..... يجب تغيير طريقة العمل... نحن لسنا في حالة منع التجوال و لكن حالة البقاء بالمنازل غير مطبقة ... على هذه الفرق عوض القيام بعمليات التجوال ان يطلبوا من المارة الادلاء بشواهد التنقل الاستثناءية.... اما التساهل فسيميع العملية.... ارجو من هذه الفرق ان تفهم جيدا مهمتها و تطبق تعليمات وزارة الداخلية... الامر جدي لا يحتمل اي تهاون او تراخ حفاظا على سلامة البلاد و العباد.... اللهم احفظ بلدنا و كل بلدان العالم من اي مكروه و ارفع عنا هذا البلاء الطارىء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - مستفيد السبت 21 مارس 2020 - 14:36
الموطن المغربي ماعمرو في حياتو شاف المذرعة العسكرية حتى في تلفاز واليوم شافها تتجول داخل المدينة وبغيتوهم يبقاو في دار كل شي غادي يخرجو باش يشوفو الحرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - jakane السبت 21 مارس 2020 - 14:36
الفوضى انضافت إلى الأوساخ التي تعج بها الأزقة والشوارع مما سيجعل فيروس كورونا مضطرا للهروب مخافة ٲن يصاب بتعفن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - Me again السبت 21 مارس 2020 - 14:41
راه قلتها و عاود قلتها بأن الأسلحة التي تشتري الدول المتخلفة جميعها تهدف مواطني تلك الدول، ليس الا!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - مواطنة حرة السبت 21 مارس 2020 - 14:43
لا زال الناس في الشوارع لا احد يهتم في حينا لا يوجد امن الكل في الشارع وكأنه لا يوجد شئء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - انور الكار السبت 21 مارس 2020 - 14:43
السلام. عليكم
اولا. اود شكر كل موضفي هسبريس.
انا. موطن ليبي مقيم في المغرب. اكثر من 23عام اعتبر نفسي مغربي بالانتماء. اولادي مغاربه يدرسون في الجامعه زوجتي مغربيه.
في هذه الضروف التي يمر بهاء بلدي الغالي المغرب اود ان اشارككم حتي ولو بشعورى لاني الان في ليبيا...
قلوبناء معكم اخوتي وندعي الله ان يرفع عنكم هذ البلاء وعلي كل البشريه
وارجو من عامة الناس بي طبيق العزل الصحي والمراقبه الذاتيه.واعتبار نفسه في معركة مع عدو لا يراه ولايسمعه. سلاحك الوحيد هو الهروب منه بالعزل الصحي.....
وملاحضتي. اخوتي. لماذا. من كلف بيطبيق العزل لم يعزل نفسه. يحتكون بالناس بدون كمامه ولا مسافات صحيه..
الرجاء منكم. التركيز علي ذللك لانه لقدر الله ينتشر الفيروس بينهم يصبحون جزء من المشكل....اسف. علي الايطاله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - مواطنة مفربية السبت 21 مارس 2020 - 14:44
انا بعدا ما فهمت والو شفت الناس كيتفرجو وكيصورو
شي واحد يشرح لي من فضلكم وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 14:46
هناك من يحارب كورونا فيروس في المختبارات بالعلم والمعرفه وعلى مدار الساعه لانقاذ البشريه باكملها من ويلات هذا الفيروس الغريب في اقرب وقت ممكن.
ونحن نحاول محاربته بالدبابات والبازوكا .
عولنا عليكم بكري باش تخترعو لينا الدواء واللقاح لهذا الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - مواطن من سلا السبت 21 مارس 2020 - 14:46
واش هذا كرنفال ناس مجوقة وشي كيصور وكثرة الصداع ماواخدينش الأمر بجدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - يوسف السبت 21 مارس 2020 - 14:46
لو طال الحظر الصحي و مع انتشار البطالة و الفقر، لن يجد اغلب الناس ما يسدون به رمقهم او معاجة مرضاهم، فقد تتطور الامور الى ماةلا يحمد عقباه من الفوضى و الاعتداء على ممتلكات الغير، لا قدر الله، نسال الله السلامة و العافية و ان ينجلي هذا البلاء عما قريب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - مدوخ السبت 21 مارس 2020 - 14:47
وديرو غير كمامات بعدا فين هي الوقاية .إجراءات ديل العبت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - محمد بين السبت 21 مارس 2020 - 14:47
الله ايعاونهوم وايرزقهوم بالصحة والسلامة لأن الجهل كثير ماينفع معاهوه غير هاكا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - عزيز السبت 21 مارس 2020 - 14:48
اضن لا يجب النضر اليها كمضرعات ولكن كشاحنات توفر الحماية التامة لمن بداخلها ضد الغازات والاوبئة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - قف. السبت 21 مارس 2020 - 14:48
بمشاهدة الفيديو إذا وضعت تنقيطي لإجراءات الوقاية سأضع 10\2.
لمذا كل هذ التجمع ؟؟؟
لماذا كل هذا الضجيج؟؟
والمدرعة الوحيدة تطوف كالعروس. الأمر لا يحتاج كل هذا البرتوكول !!!!
غادي اطلع العسكر للمدرعة و ترافقها سيارة شرطة واحدة للنقطة المحددة لها، وهي في الطريق أي واحد بان واقف في الزنقة تقف على الفور باش دير خدمتها.
الله احد الباس و صافي. راه القضية أخطر مما يتصور البعض.
أقسم ب الله العظيم هذه شهادة من بلد أوروبي واكل العصى مزيااااااان (فرنسا). يامغاربة........يا أحرار.......يامسلمين لا أريد نشر الافكار السلبية ولكن الأمر في غاية الخطورة.
خذوا بأسباب الوقاية و أحسنوا الظن ب الله ولاتيأسوا من روح الله.
عااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااااااك خويا بقى في دارك حتى تفوت هاد الأزمة بعون الله.
حفظ الله الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 14:54
مدرعة واحدة وكثرة الهرج والمرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - بدر السبت 21 مارس 2020 - 14:57
مازلنا متأخرين الشرطة والجنود والقوات المساعدة تجول والراجلين مازالوا في الشوارع يجولون في مشهد باللامبالاة!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - دنيا السبت 21 مارس 2020 - 14:57
اللي كيكتبو بالعربية كيديرو الاخطاً الفادحة والمضحكة اكثر من اللي كيكتب بالفرنسية
زايد ماشي كلهم عندهم الكلافيي بالعربية ايوا ديها فراسك وعلقي علي الفيديو وفيدينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 14:59
بنادم في الزنقة زاءد شوارع متسخة هدا لا يبشر بالخير نطلبوا من الله السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 15:00
عوض إخراج تلك الآليات العسكرية التي تتحرك بكمية كبيرة من الوقود ورجال أمن وقوات مساعدة يظهر عليهم التعب.. كان الأولى على الداخلية إخراج تلك العناصر الأمنية ذات البنية القوية التي كانت تخرجها بعشرات الآلاف لقمع مظاهرات 20 فبراير..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - حلواش السبت 21 مارس 2020 - 15:00
والله ان هذا السلوك (عدم الدخول إلى المنازل) يعبر عن قمة الجهل رغم ما يشاهد في جميع قنوات العالم ورغم كل مابذل من مجهودات وبجميع اللغات لتجنب العدوى.
لو كان ادنى حس انساني وقانوني واخلاقي لوفرتم عناء وتعب ومشقة هاذ الناس اللي باغين يحمونكم كانكم دون الإنسان الذي يجب أن يشرف مدينة الدارالبيضاء كما هو معهود فيهم ونفتخر بهم. اما ان الزمان تغير؟؟؟
اقول شخصيا حشى وحشى ان يسلك البيضاويون هذا السلوك. ادخلوا بيوتكم ووفروا عناء الناس. وشكرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - ابن سوس المغربي للأسف السبت 21 مارس 2020 - 15:01
هذه العربات العسكرية هي لحمل الجنود في نفس الوقت مسلحة أعتقد أن الدولة المغربية تقسم المراحل و لا تريد إستعمال القوة مع المواطنين و انها تحاول التعامل بالتي هي أحسن ولكن بعض الناس لا يعرفون مصلحتهم و بعض الناس ينقصهم الوعي ولا ينفع معاهم سوى القوة المرحلة القادمة يوم الإثنين سا تكون بالقوة و سا يخرج عليها كثير من الناس للقول حقوق الانسان ة الدولة المغربية ظالمة، لأن البناء يبداء ببناء شعب متعلم واعي يعرف ما له نن حقوق و ما عليه من واجبات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 60 | عرض: 1 - 60

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.