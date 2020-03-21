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كُتّاب وآراء
مدرعات الجيش تدخل البيضاء
السبت 21 مارس 2020 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
1 - N.H السبت 21 مارس 2020 - 14:06
لا حول و لا قوة إلا بالله واش هادو جاو يفرقوا جوقا؟؟؟أنا كنشوف العكس و رجال الأمن مديرينش كمامة...
2 - amazigh le vrais السبت 21 مارس 2020 - 14:08
wollah les gens son rien affaire dehors yena même son entrain de filmer tranquille en plus des personnes âgée, Vraiment sa fais peur les gens ne respecte pas la Loi, Qu'on on vous dit de resté chez Soi c'est pour vous santé et vous proches , Wollah sa fais mal au coeur que certains ne respect pas. ALLAH IHDIHOM OSAFI
3 - mouna السبت 21 مارس 2020 - 14:08
ما شفنا حتى دورية كدور من البارح والناس خارجين واقفين كيتحدتو دراري كيلعبو الامن غير فالاحياء الراقية اما الاحياء الشعبية فمكاين فيها حتى حالة طوارئ
4 - ahmed sghir السبت 21 مارس 2020 - 14:08
في رايي لم يكن من الضروري انزال المدرعات فنحن لسنا في حرب لانزال مدرعات وسط المدينة. كان يكفي فقط انزال العسكر بسيارات Jeep التابعة لهم ولا يحتاج كل تلك الضجة المثيرة.شكرا
6 - تضييع الموارد لاغير السبت 21 مارس 2020 - 14:10
غير كاضيعو ف المازوت هادشي ما محتاج الآلات الحربية.. الحال هو ما عليه الناس باقين فالشارع.. الطوارئ خاص غير القوات المساعدة و البوليس لي ينتاشر و يهضرو مع الناس بلا هاد الهرج كامل
7 - rachid السبت 21 مارس 2020 - 14:12
أيها الناس سألتكم بالله التزموا بيوتكم ولا تستهتروا فالأمر خطير
8 - larbi.k السبت 21 مارس 2020 - 14:12
ولكن رغم كل هاته القوات لاحظنا الناس يتجولون بشكل عادي ولا تدخل واحد شاهدناه
المرجو ان تطبق مزيد من الصرامة لردع مثل هؤلاء والمكوث بمنازلهم
المرجو ان تطبق مزيد من الصرامة لردع مثل هؤلاء والمكوث بمنازلهم
9 - خالد السبت 21 مارس 2020 - 14:13
الجنازة حامية و الميت فار.
مر كبة واحدة للعسكر مطوية بحزام من سيارات الأمن.
هل يحتاج العسكر لحراسة الامن.
مر كبة واحدة للعسكر مطوية بحزام من سيارات الأمن.
هل يحتاج العسكر لحراسة الامن.
تعليق غير لائق
-22
10 - مغربي من ألمانيا السبت 21 مارس 2020 - 14:14
لما كنقرا التعاليق هنا كنتخيل العقلية تبدلات في المغرب.. وملي كنشوف بحال هذ الفيديوهات عاد كنفيق من الأحلام
11 - عبدو السبت 21 مارس 2020 - 14:14
المرجو التعامل بصرامة مع" الهجيج" الخارج عن القانون لمصلحة البلاد...
12 - صادق السبت 21 مارس 2020 - 14:14
باقي بنادم ماواعي ماوالو ناس مجموعة تيجي البوليسي يفرقنا حشومة والله لاحشومة. ولا بقينا في هد الحال الله يستر وصافي. خلصنا كل دار نديرو عليها بوليسي باش نحاربو هد الفيروس.
13 - يحي السبت 21 مارس 2020 - 14:14
الذي لا افهمه حركة موجودة والناس خارجة واش مكانش حالة الطوارئ واش هذ الناس بغاونا نوليلو كيف الطليان راه معدناش قوامها
15 - blindspot السبت 21 مارس 2020 - 14:16
ما هذا الشعب ؟ المدرعات تتجول عادي و المواطن يتجول اكتر من عادي بحال كيصورو فيلم اخلو العسكر ادير خدمتو والله لا بقى شي واحد كيدور الكبير عندو عقل الصغير و الصغير معندوش العقل بمرة
16 - سعيد من الريف السبت 21 مارس 2020 - 14:16
نلاحظ أن البشر لا يزال متجمعا وجاء ليشاهد دبابة ويقوم بتصويرها
17 - imane السبت 21 مارس 2020 - 14:16
بنادم كيصور و كيتفرج و تابع المدرعات بحال إلا كيشوف كرنفال و مجموعين شي حدا شي لا حول ولا قوة الا بالله ما زال ما سرات معاهم
18 - أبوياسر السبت 21 مارس 2020 - 14:16
مافهمت والو الحجر الصحي وحالة الطوارئ والجيش نازل وعباد الله مازال وقفة أو كَتْمْشَا ومنهم من يصور بالهاتف معرفتش شكون المعنى بهاد الإجراءات.
19 - سنمرها انشاء الله السبت 21 مارس 2020 - 14:17
من منكم لديه معلومات على هذه المدرعة ماهو عملها في هذه الظرفية
20 - منير السبت 21 مارس 2020 - 14:17
و الله لعضيم الا منضلموش الدولة ونقولو راه ممزياناش راه حنا شعب مسخ ونسبة الوعي عدنا منحطة واش اعباد الله هدشي خطير وناس باقين تيدورو بحالا مكين والو و في الأخير نلسقو التهمة في الدولة و ترقاو شويا هدشي راه مشي ضحك
22 - hajar السبت 21 مارس 2020 - 14:18
لا حول ولا قوة الا بالله.مشهد تقشعر له الابدان..نحارب عدو خفي لا يرى بالعين المجردة..نسال الله السلامة ورفع البلاء هو القادر ولا يقدر عليه.
23 - ملاحظ السبت 21 مارس 2020 - 14:19
نعم يجب إنزال المدرعات لأن أغلب الناس لم ييستوعب هذه الخطوة التي نمر منها الآن
24 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 14:19
برافو كنحي القوات على هد المبادرة والله يهدي شي وحدين خارجين بحال الكاين استعراض عسكري وليني منلموش شي وحدين راه صعيب عليهم ابقاو ف ديورهم الاسباب مشاكل عائلية
25 - مجد السبت 21 مارس 2020 - 14:19
المرجوا من ربات البيوت إعداد وجبات غذائية لرجال الأمن و رجال السلطة و الممرضين و الأطباء و رجال العسكر و رجال النظافة و كل من يسهر على راحتنا. و لكم جزيل ألف شكر
26 - fouadox السبت 21 مارس 2020 - 14:20
هذا كرنفال وليس حظر صحي
مواطنون يقومون بالتقاط الصور والفديوهات خارج منازلهم بكل حرية وتجمعات غير مرغوب فيها في ظل هذه الازمة وامن لا يحرك ساكنا
مواطنون يقومون بالتقاط الصور والفديوهات خارج منازلهم بكل حرية وتجمعات غير مرغوب فيها في ظل هذه الازمة وامن لا يحرك ساكنا
27 - mohammed السبت 21 مارس 2020 - 14:21
لا ندري لما خرجت المدرعات ؟؟؟ المنكر هدا المدرعات على قبل الفيروس الصراحة لم أفهم شيئا كان بالإمكان إخراج العسكر و صافي لحفظ الأمور
28 - متدخلة السبت 21 مارس 2020 - 14:22
بعيدا عن الموضوع لاافهم بعض المعلقين يعلقون بالفرنسية وتعليقهم كله اخطاء المرجو الكتابة باللغة التي تتقنونها وشكرا
29 - medmod السبت 21 مارس 2020 - 14:22
انا شخصايا فكرت حليا ولم اجد اي جواب عن تساؤلاتي في شأن هذه الذبابات . ما هو دورها . وجب على السلطة شرح للمواطنين ذلك . لكي لا يحتبروها مجرد استعراض .
30 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 14:22
فل يتذكر الجميع بعد 15 يوم من الان سيشهد المغرب كارثة إنسانية
الكلام ليس سلبي بل هو واقع نتجه نحوه
الكلام ليس سلبي بل هو واقع نتجه نحوه
31 - مهندس و أفتخر السبت 21 مارس 2020 - 14:23
ما الفائدة الأمنية لإستخدام المدرعات؟
32 - %%%% السبت 21 مارس 2020 - 14:24
le blindé je pense que c un peu tot pour c et se qui est important a mes yeux c organisé le butane car les gens ont stocké 4a 6 bonbonne de gaz et d autres gens sont restés sans. a salé karia je vous defi de trouver une alors allo bota elle est ou .
33 - لا حول ولا قوة إلا بالله السبت 21 مارس 2020 - 14:24
لا حول ولا قوة الا بالله، بنادم اللي خارج بلا داعي نحن لن نسامحكم أمام الله، فأنتم تحاولون قتلنا، و قتل أنفسكم و أهلنا و أهلكم.
لماذا لااا تفهمووووووون !!!! يا رب تصبرنا على هاد الجهل !!!
و يسمح لينا من رجال الأمن ديالنا
لماذا لااا تفهمووووووون !!!! يا رب تصبرنا على هاد الجهل !!!
و يسمح لينا من رجال الأمن ديالنا
34 - استعراض السبت 21 مارس 2020 - 14:24
مجرد استعراض فقط لا جدوى منه الناس مجتمعون يصورون كأنه اكتشاف عظيم في حين كان الأولى بهم الدخول إلى منازلهم أما رجال السلطة و الأمن مرفوع عنهم القلم لا احتياطات ولا أي التزام بقواعد السلامة الصحية مما يدفع إلى التساؤل هل الكل معني بالكارثة أم البعض فقط
35 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 14:26
هذا غير استعراض فبنَ هو الزيار خاص كلشي ادخل لدرو
دراري خارجين كيتفرجو
مزال كاين غياب الوعي
دراري خارجين كيتفرجو
مزال كاين غياب الوعي
36 - sarah السبت 21 مارس 2020 - 14:26
pourquoi ne pas combattre la corruption de cette façon
لماذا لا تحارب الفساد بهذه الطريقة
لماذا لا تحارب الفساد بهذه الطريقة
37 - omar01 السبت 21 مارس 2020 - 14:27
بادرة زوينة ولكن أنا فناضري لاداعي لدوك المدرعات الناس ممتعودينش إشفوهم فالشوارع كون ختصروهم في شاحنات
38 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 14:30
دابا دخلنا عليكم بالله واش هاد البوليس والعسكر داروا باش يدخلوا بيهم ناس ولا يخرجوهم يبقاو اصوروا فيهم
راه الطنز هادا والله
راه الطنز هادا والله
39 - وجهة نظر السبت 21 مارس 2020 - 14:31
لو كان عندنا تعليم وبرامج تلفزيونية في المستوى لما وصلنا لهاد المستوى من الجهل.اش كتنتظر من جيل الافلام المكسيكية ومناهج البغرير
40 - عبده/ الرباط السبت 21 مارس 2020 - 14:31
ما هي التعليمات التي اعطيت الى هذه الفرق من اجل تطبيق حالة الطوارىء الصحية ؟؟؟ المدرعات تجلب الفضوليين من اجل اخذ الصور ...فاعتقد ان الاكتفاء بسيارات الجيب كان اولى..... يجب تغيير طريقة العمل... نحن لسنا في حالة منع التجوال و لكن حالة البقاء بالمنازل غير مطبقة ... على هذه الفرق عوض القيام بعمليات التجوال ان يطلبوا من المارة الادلاء بشواهد التنقل الاستثناءية.... اما التساهل فسيميع العملية.... ارجو من هذه الفرق ان تفهم جيدا مهمتها و تطبق تعليمات وزارة الداخلية... الامر جدي لا يحتمل اي تهاون او تراخ حفاظا على سلامة البلاد و العباد.... اللهم احفظ بلدنا و كل بلدان العالم من اي مكروه و ارفع عنا هذا البلاء الطارىء
41 - مستفيد السبت 21 مارس 2020 - 14:36
الموطن المغربي ماعمرو في حياتو شاف المذرعة العسكرية حتى في تلفاز واليوم شافها تتجول داخل المدينة وبغيتوهم يبقاو في دار كل شي غادي يخرجو باش يشوفو الحرب
42 - jakane السبت 21 مارس 2020 - 14:36
الفوضى انضافت إلى الأوساخ التي تعج بها الأزقة والشوارع مما سيجعل فيروس كورونا مضطرا للهروب مخافة ٲن يصاب بتعفن.
43 - Me again السبت 21 مارس 2020 - 14:41
راه قلتها و عاود قلتها بأن الأسلحة التي تشتري الدول المتخلفة جميعها تهدف مواطني تلك الدول، ليس الا!
44 - مواطنة حرة السبت 21 مارس 2020 - 14:43
لا زال الناس في الشوارع لا احد يهتم في حينا لا يوجد امن الكل في الشارع وكأنه لا يوجد شئء
45 - انور الكار السبت 21 مارس 2020 - 14:43
السلام. عليكم
اولا. اود شكر كل موضفي هسبريس.
انا. موطن ليبي مقيم في المغرب. اكثر من 23عام اعتبر نفسي مغربي بالانتماء. اولادي مغاربه يدرسون في الجامعه زوجتي مغربيه.
في هذه الضروف التي يمر بهاء بلدي الغالي المغرب اود ان اشارككم حتي ولو بشعورى لاني الان في ليبيا...
قلوبناء معكم اخوتي وندعي الله ان يرفع عنكم هذ البلاء وعلي كل البشريه
وارجو من عامة الناس بي طبيق العزل الصحي والمراقبه الذاتيه.واعتبار نفسه في معركة مع عدو لا يراه ولايسمعه. سلاحك الوحيد هو الهروب منه بالعزل الصحي.....
وملاحضتي. اخوتي. لماذا. من كلف بيطبيق العزل لم يعزل نفسه. يحتكون بالناس بدون كمامه ولا مسافات صحيه..
الرجاء منكم. التركيز علي ذللك لانه لقدر الله ينتشر الفيروس بينهم يصبحون جزء من المشكل....اسف. علي الايطاله.
اولا. اود شكر كل موضفي هسبريس.
انا. موطن ليبي مقيم في المغرب. اكثر من 23عام اعتبر نفسي مغربي بالانتماء. اولادي مغاربه يدرسون في الجامعه زوجتي مغربيه.
في هذه الضروف التي يمر بهاء بلدي الغالي المغرب اود ان اشارككم حتي ولو بشعورى لاني الان في ليبيا...
قلوبناء معكم اخوتي وندعي الله ان يرفع عنكم هذ البلاء وعلي كل البشريه
وارجو من عامة الناس بي طبيق العزل الصحي والمراقبه الذاتيه.واعتبار نفسه في معركة مع عدو لا يراه ولايسمعه. سلاحك الوحيد هو الهروب منه بالعزل الصحي.....
وملاحضتي. اخوتي. لماذا. من كلف بيطبيق العزل لم يعزل نفسه. يحتكون بالناس بدون كمامه ولا مسافات صحيه..
الرجاء منكم. التركيز علي ذللك لانه لقدر الله ينتشر الفيروس بينهم يصبحون جزء من المشكل....اسف. علي الايطاله.
46 - مواطنة مفربية السبت 21 مارس 2020 - 14:44
انا بعدا ما فهمت والو شفت الناس كيتفرجو وكيصورو
شي واحد يشرح لي من فضلكم وشكرا
شي واحد يشرح لي من فضلكم وشكرا
47 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 14:46
هناك من يحارب كورونا فيروس في المختبارات بالعلم والمعرفه وعلى مدار الساعه لانقاذ البشريه باكملها من ويلات هذا الفيروس الغريب في اقرب وقت ممكن.
ونحن نحاول محاربته بالدبابات والبازوكا .
عولنا عليكم بكري باش تخترعو لينا الدواء واللقاح لهذا الفيروس.
ونحن نحاول محاربته بالدبابات والبازوكا .
عولنا عليكم بكري باش تخترعو لينا الدواء واللقاح لهذا الفيروس.
48 - مواطن من سلا السبت 21 مارس 2020 - 14:46
واش هذا كرنفال ناس مجوقة وشي كيصور وكثرة الصداع ماواخدينش الأمر بجدية
49 - يوسف السبت 21 مارس 2020 - 14:46
لو طال الحظر الصحي و مع انتشار البطالة و الفقر، لن يجد اغلب الناس ما يسدون به رمقهم او معاجة مرضاهم، فقد تتطور الامور الى ماةلا يحمد عقباه من الفوضى و الاعتداء على ممتلكات الغير، لا قدر الله، نسال الله السلامة و العافية و ان ينجلي هذا البلاء عما قريب.
50 - مدوخ السبت 21 مارس 2020 - 14:47
وديرو غير كمامات بعدا فين هي الوقاية .إجراءات ديل العبت
51 - محمد بين السبت 21 مارس 2020 - 14:47
الله ايعاونهوم وايرزقهوم بالصحة والسلامة لأن الجهل كثير ماينفع معاهوه غير هاكا
52 - عزيز السبت 21 مارس 2020 - 14:48
اضن لا يجب النضر اليها كمضرعات ولكن كشاحنات توفر الحماية التامة لمن بداخلها ضد الغازات والاوبئة
53 - قف. السبت 21 مارس 2020 - 14:48
بمشاهدة الفيديو إذا وضعت تنقيطي لإجراءات الوقاية سأضع 10\2.
لمذا كل هذ التجمع ؟؟؟
لماذا كل هذا الضجيج؟؟
والمدرعة الوحيدة تطوف كالعروس. الأمر لا يحتاج كل هذا البرتوكول !!!!
غادي اطلع العسكر للمدرعة و ترافقها سيارة شرطة واحدة للنقطة المحددة لها، وهي في الطريق أي واحد بان واقف في الزنقة تقف على الفور باش دير خدمتها.
الله احد الباس و صافي. راه القضية أخطر مما يتصور البعض.
أقسم ب الله العظيم هذه شهادة من بلد أوروبي واكل العصى مزيااااااان (فرنسا). يامغاربة........يا أحرار.......يامسلمين لا أريد نشر الافكار السلبية ولكن الأمر في غاية الخطورة.
خذوا بأسباب الوقاية و أحسنوا الظن ب الله ولاتيأسوا من روح الله.
عااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااااااك خويا بقى في دارك حتى تفوت هاد الأزمة بعون الله.
حفظ الله الجميع
لمذا كل هذ التجمع ؟؟؟
لماذا كل هذا الضجيج؟؟
والمدرعة الوحيدة تطوف كالعروس. الأمر لا يحتاج كل هذا البرتوكول !!!!
غادي اطلع العسكر للمدرعة و ترافقها سيارة شرطة واحدة للنقطة المحددة لها، وهي في الطريق أي واحد بان واقف في الزنقة تقف على الفور باش دير خدمتها.
الله احد الباس و صافي. راه القضية أخطر مما يتصور البعض.
أقسم ب الله العظيم هذه شهادة من بلد أوروبي واكل العصى مزيااااااان (فرنسا). يامغاربة........يا أحرار.......يامسلمين لا أريد نشر الافكار السلبية ولكن الأمر في غاية الخطورة.
خذوا بأسباب الوقاية و أحسنوا الظن ب الله ولاتيأسوا من روح الله.
عااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااااااك خويا بقى في دارك حتى تفوت هاد الأزمة بعون الله.
حفظ الله الجميع
55 - بدر السبت 21 مارس 2020 - 14:57
مازلنا متأخرين الشرطة والجنود والقوات المساعدة تجول والراجلين مازالوا في الشوارع يجولون في مشهد باللامبالاة!!!
56 - دنيا السبت 21 مارس 2020 - 14:57
اللي كيكتبو بالعربية كيديرو الاخطاً الفادحة والمضحكة اكثر من اللي كيكتب بالفرنسية
زايد ماشي كلهم عندهم الكلافيي بالعربية ايوا ديها فراسك وعلقي علي الفيديو وفيدينا
زايد ماشي كلهم عندهم الكلافيي بالعربية ايوا ديها فراسك وعلقي علي الفيديو وفيدينا
57 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 14:59
بنادم في الزنقة زاءد شوارع متسخة هدا لا يبشر بالخير نطلبوا من الله السلامة
58 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 15:00
عوض إخراج تلك الآليات العسكرية التي تتحرك بكمية كبيرة من الوقود ورجال أمن وقوات مساعدة يظهر عليهم التعب.. كان الأولى على الداخلية إخراج تلك العناصر الأمنية ذات البنية القوية التي كانت تخرجها بعشرات الآلاف لقمع مظاهرات 20 فبراير..
59 - حلواش السبت 21 مارس 2020 - 15:00
والله ان هذا السلوك (عدم الدخول إلى المنازل) يعبر عن قمة الجهل رغم ما يشاهد في جميع قنوات العالم ورغم كل مابذل من مجهودات وبجميع اللغات لتجنب العدوى.
لو كان ادنى حس انساني وقانوني واخلاقي لوفرتم عناء وتعب ومشقة هاذ الناس اللي باغين يحمونكم كانكم دون الإنسان الذي يجب أن يشرف مدينة الدارالبيضاء كما هو معهود فيهم ونفتخر بهم. اما ان الزمان تغير؟؟؟
اقول شخصيا حشى وحشى ان يسلك البيضاويون هذا السلوك. ادخلوا بيوتكم ووفروا عناء الناس. وشكرا .
لو كان ادنى حس انساني وقانوني واخلاقي لوفرتم عناء وتعب ومشقة هاذ الناس اللي باغين يحمونكم كانكم دون الإنسان الذي يجب أن يشرف مدينة الدارالبيضاء كما هو معهود فيهم ونفتخر بهم. اما ان الزمان تغير؟؟؟
اقول شخصيا حشى وحشى ان يسلك البيضاويون هذا السلوك. ادخلوا بيوتكم ووفروا عناء الناس. وشكرا .
60 - ابن سوس المغربي للأسف السبت 21 مارس 2020 - 15:01
هذه العربات العسكرية هي لحمل الجنود في نفس الوقت مسلحة أعتقد أن الدولة المغربية تقسم المراحل و لا تريد إستعمال القوة مع المواطنين و انها تحاول التعامل بالتي هي أحسن ولكن بعض الناس لا يعرفون مصلحتهم و بعض الناس ينقصهم الوعي ولا ينفع معاهم سوى القوة المرحلة القادمة يوم الإثنين سا تكون بالقوة و سا يخرج عليها كثير من الناس للقول حقوق الانسان ة الدولة المغربية ظالمة، لأن البناء يبداء ببناء شعب متعلم واعي يعرف ما له نن حقوق و ما عليه من واجبات
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