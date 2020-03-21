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كُتّاب وآراء
تسجيل الدروس عن بعد
السبت 21 مارس 2020 - 15:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - bourguiba السبت 21 مارس 2020 - 15:55
الالقاء ليس كافي والكل يعلم ذلك لماذا لا يتم تخصيص برامج تفاعلية يتلقى الاستاذ الأسئلة ويجيب وتعطى التمارين للتلاميذ ويتم استقبال الأجوبة ....على كل نريد فعلا قناة تعليمية أما وما يتم التعامل به فاليوتوب أفضل بكثير
2 - مواطن عادي السبت 21 مارس 2020 - 16:09
بعد أن كان بعضنا يحقر من خدمات الأساتذة والأطباء والباحثين، صرنا اليوم نعلم يقينا أنه لن ينفعنا بعد الله تعالى إلا هؤلاء، لا فقيه رقية لا مهرج لا روتيني اليومي لا تفاهة، العالم اليوم يعتمد على أطبائه وأساتذته وباحثيه وعلى الدعاء لله، فمن كان قد اعتنى بالطبيب والممرض والاستاذ والباحث فسيجني ثماره ومن اعتنى بالتفاهة والنشاط نعاماسي فلا سبيل له اليوم إلا الدعاء والاستغفار لله عسى أن يرحمنا
3 - الرابعة السبت 21 مارس 2020 - 16:11
المرجو من المشرفين على قناة الرابعة كتابة البرامج المتعلقة بالمواد والمستويات ووقت بثها في شريط اسفل الشاشة . شكرا
4 - الى 2 - مواطن عادي السبت 21 مارس 2020 - 16:31
نسيتي ناس الامن بمختلف الاجهزة ديالها سواء الامن الوطني او القوات المساعدة مرورا الى الدرك الملكي والوقاية المدنية والعسكر ....الخ
سير شوف الفيديوات راهم خدامين صباح وليل بدون اي حماية.
نعم ناس التعليم والطب خدامين وكلشي داير خدمتوا ولكن منساوش ناس الامن لي ديما خدامين بكورونا وفي غياب كوورنا خدامين اما ناس الطلب راه يلاه تحركوا كانو ناعسين هادي سنين
سير شوف الفيديوات راهم خدامين صباح وليل بدون اي حماية.
نعم ناس التعليم والطب خدامين وكلشي داير خدمتوا ولكن منساوش ناس الامن لي ديما خدامين بكورونا وفي غياب كوورنا خدامين اما ناس الطلب راه يلاه تحركوا كانو ناعسين هادي سنين
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