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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رخص التنقّل ببني ملال

رخص التنقّل ببني ملال

السبت 21 مارس 2020 - 17:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كورونا السبت 21 مارس 2020 - 21:31
اودي الله ادير تاويل الخير .. شد البطاقة الوطنية الستيلو الورقة بيدو و اعطيها ليه .. اشمن وقاية
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2 - سوسي كاعي السبت 21 مارس 2020 - 22:14
يااااا المغاربة وغير بقاو في ديوركم راه المقدم والشيخ غادي يجيب لكم قيروس كورونا حتى لباب الدار....لاحول ولا قوة إلا بالله واش وزارة الداخلية عندها شي عقل أم معتدهاش
أول مرة كنهرب من المقدم وخا صاحبي مزيان ولكن شحال من عائلة شاف وشحال من عائلة جاء عندها شي واجد من سبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ..... واك ..واك..الحق علاش ميسيفطوش هاد الشهادة في التيليفونات أحسن بكثير من هاد الصداعات كلها.....الله يهدي وزارة الداخلية دير عقلها راه زمان التيكنولوجيات هادي ماشي زمان المقدم والشيخ والباشا....وديروا بحال الشينوا
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