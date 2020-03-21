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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فوضى التراخيص بوجدة

فوضى التراخيص بوجدة

السبت 21 مارس 2020 - 19:39

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ali السبت 21 مارس 2020 - 21:27
فشل ذريع للداخلية مع الاسف

كان الأولى عمل رخصة الكترونية
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41
2 - Ali السبت 21 مارس 2020 - 21:37
لو كان لدينا تعليم في المستوى لما راينا متل هاده المشاهد تحية احترام وتقدير لرجال الشرطة والقوات المساعدة واعوان السلطة ولكل متدخل لحماية المغاربة
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-20
3 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 21:42
كنت كلت قرار ذكي فدولة غبية فانتقدت و دابا بان العربون
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4
4 - mmm1962 السبت 21 مارس 2020 - 21:46
qu' es ce que c est ce cirque
en france tu sort le certificat de sortie (declaration sur l honneur )sur internet tu l a rempli tu la signe et c est fini sans passer par la mairie ou la police
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11
5 - مواطنون تسرعوا السبت 21 مارس 2020 - 21:46
في مدينة وجدة تسرع بعض المواطنين في الاتجاه إلى المقاطعات فهم كانوا يتجولون بدرجاتهم النارية او سياراتهم الخاصة لتوزيع الوتائق في دوائرهم الخاصة بكل واحد وهذا الأمر يتطلب الوقت والامكانيات التي كان على وزارة الداخلية أن توفرها لهم كالبنزين وسيارات الدولة المركونة في كراجات العديد من الإدارات العمومية لوزارات أخرى
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-3
6 - وجدي السبت 21 مارس 2020 - 21:50
كونا مجموعات بالغير المباشر فهم الفاهم
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1
7 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 21:51
الحل هو توزيع المطبوع غير مملوء على كل منزل لكن يجب ان يكون مختوم وموقع في الاخير صاحب المنزل يتكلف بملئ المطبوع
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2
8 - المداغي المغربي السبت 21 مارس 2020 - 21:54
في مثل هذه الحالة تكون الدولة هي المخطئة والمسؤولة عن هذا التجمهر كونها تصرح بأمور ولا تنفيذها وفي الأخير تحمل الخطأ للمواطنين. قبل أن تحمل المسؤولية للمواطنين يتوجب على الدولة تنظيم نفسيها وألا تستهتر بالشعب. كفانا تظلما هذه ظروف خطيرة
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13
9 - متتبع السبت 21 مارس 2020 - 22:05
ما يطلبه المواطن ورقة من اجل التبضع فقط وليس شهادة الدكتورة
ما نشاهده هو ارهاب المخزن امام المواطن فدور المخزن هو تسهيل اجراءت وتطمين المواطن وعلى الاقل تنظيم الطابور فالمواطن مغلوب على امره ليست طريقة حضارية اذا كان المواطن غير واعي فالمخزن عليه ان يكون عاقلا وحكيما وهذا ما لا نراه ولا حول ولا قوة الا بالله المخزن يستعرض عضلاته
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9
10 - المجدوب السبت 21 مارس 2020 - 22:38
آلسلام عليكم
الدولة مغديش تنضم الشعب الدولة غتمرض الشعب ؤ تقاضيه بالمرض فوق كرونا
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