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كُتّاب وآراء
مدرعات في شوارع فاس
السبت 21 مارس 2020 - 23:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - الزغاري السبت 21 مارس 2020 - 23:14
سبحااان الله نحارب عدوا قاهرا غير مرئي اللهم لطفك يا رب
2 - هاجد السبت 21 مارس 2020 - 23:14
لكان الشعب كان واعي ميدخلش الجيش للمدن يكتفي بحرص الحدود لكن للأسف
3 - rachid السبت 21 مارس 2020 - 23:16
تحية للأمن الوطني والقوات المساعدة
والله إنصر سيدنا ❤❤❤
والله إنصر سيدنا ❤❤❤
4 - الهواري طارق السبت 21 مارس 2020 - 23:18
تحية لعناصر القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والامن الوطني والدرك الملكي و جميع الساهيرين علي امن البلاد
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 23:22
ليت هذه القوافل من رجال الدرك والامن والجيش والقوات المساعدة التي بدأت تجوب مدن المملكة. إن تكون بينهم قوافل لتسليم المؤونة والأدوية للأسر المعوزة وما أكثرها
6 - ابن سوس المغربي،مصلحة الوطن السبت 21 مارس 2020 - 23:27
الدولة المغربية تقول للمواطنين انا هنا الى معجبوكش الأمن القوات المساعدة و الدرك راه غادي نزل ليكم الجيش ، فقط تحذير من أجل مصلحة الشعب المغربي و الوطن تحية قواتنا المسلحة الملكية المغربية يجيب علينا جميعا الصبر و الامتثال للقوانين من أجل مصلحة الشعب المغربي
7 - حي الدين بولمان السبت 21 مارس 2020 - 23:33
الدول المتحضرة تتسابق مع الزمن من أجل اكتشاف لقاحات لمواجهة فيروس كرونا ونحن في المغرب نستعرض المدرعات في الشوارع ، نحن متخلفين لا يرجى منا شيء نفيد به مواطنينا و لا الانسانية .
8 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 23:34
شيء جميل جدا ان نرى مدرعات الجيش تجوب شوارع المدن المغربية لفرض الحضر الصحي على كافة المواطنين لكن نلاحظ من خلال هدا الفيديو انها مجرد عملية استعراضية بدليل امتلاء الشوارع بالمارة والسيارات ومواطنين يلتقطون الصور والفيديوهات غير عابئين بإلزامية الحضر الصحي عافانا الله من فيروس الجهل والأنانية و أنجانا الله جميعا من هده البلايا
9 - ali السبت 21 مارس 2020 - 23:59
ما أعجبني في هذه المدرعات والجنود ، أن الكثير لم ينتبه أنها خالية من السلاح ، وكذلك الجنود لا يحملون الأسلحة الثقيلة ، هنا نعرف أننا دولة تحترم الناس ولا تريد تخويفهم ، وهنا نعرف أن المغرب بلد الامن والأمان ، رغم المشرملين و العصابات التي تبيع المخذرات ...
المغرب يبقى استثناءا في العالم ، كل جيوش العالم تحمل السلاح ، الا جنودنا ومدرعاتهم ، إذا لا خوف من توجس البعض بعودة الديكتاتورية .
والمغاربة شعب واع رغم الجهل عند بعض الفئة بسبب الفقر وضيق الحال ...
المغرب لا خوف عليه انشاء الله ،
وكل الاجراءات في صالح دولتنا ولا يجب أن نستهتر بالفيروس ، ففي الصين تم اتخاذ أساليب أكثر صرامة ، فهل تتخيلون تلحيم أبواب المنازل ... الخ في ووهان
السلطة الى الان تعاملت بشكل جيد ، وأعوان السلطة عليهم ضغط رهييب فأرحموهم ، لان أصلا الوزارة لم تقم بتفريق الأوراق وطبعها من قبل ، اجراء متسرع ، لكن لا تخافو سننتصر انشاء الله .
فقط على المغاربة أن يعلموا أننا في حاجة الى الحجر الصحي حاليا ، لأن مستشفياتنا تتفوق عليها مستشفيات إيطاليا بملايين السنوات الضوئية ، ولكم العبرة ... فهل أنتم معتبرون . والسلام
المغرب يبقى استثناءا في العالم ، كل جيوش العالم تحمل السلاح ، الا جنودنا ومدرعاتهم ، إذا لا خوف من توجس البعض بعودة الديكتاتورية .
والمغاربة شعب واع رغم الجهل عند بعض الفئة بسبب الفقر وضيق الحال ...
المغرب لا خوف عليه انشاء الله ،
وكل الاجراءات في صالح دولتنا ولا يجب أن نستهتر بالفيروس ، ففي الصين تم اتخاذ أساليب أكثر صرامة ، فهل تتخيلون تلحيم أبواب المنازل ... الخ في ووهان
السلطة الى الان تعاملت بشكل جيد ، وأعوان السلطة عليهم ضغط رهييب فأرحموهم ، لان أصلا الوزارة لم تقم بتفريق الأوراق وطبعها من قبل ، اجراء متسرع ، لكن لا تخافو سننتصر انشاء الله .
فقط على المغاربة أن يعلموا أننا في حاجة الى الحجر الصحي حاليا ، لأن مستشفياتنا تتفوق عليها مستشفيات إيطاليا بملايين السنوات الضوئية ، ولكم العبرة ... فهل أنتم معتبرون . والسلام
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