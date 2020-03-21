24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/03/2020
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- رؤساء وأعضاء مجالس منتخبة يتسابقون لدعم "صندوق كورونا"
- سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية
- "كورونا" يلهم فنانين .. أغنيات وكبسولات للتوعية
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)
المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (328)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (279)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (274)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (199)
- المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء - (149)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتشار الجيش في مراكش
السبت 21 مارس 2020 - 23:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - oujda oujda السبت 21 مارس 2020 - 23:45
تحية للقوات المسلحة الملكية اللهم احفظنا جميعا
2 - Yassine السبت 21 مارس 2020 - 23:46
الله الموفق لما فيه خير و مصلحة البلد.
اعان الله كل الجهات و المسؤولين المعنيين بحماية صحة المواطن المغربي.
اعان الله كل الجهات و المسؤولين المعنيين بحماية صحة المواطن المغربي.
3 - إبراهيم المعلم السبت 21 مارس 2020 - 23:46
لا أعرف ما ضرورة وجود كل هذه المذرعات، فهل نحن في حرب مع دولة أخرى، يكفي وجود حافلات وسيارات عادية تؤمن نقل الشرطة والعسكر بين المدن وداخلها؟
4 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 23:48
اللهم أحفظ القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس . اللهم كن في عون القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن و الاطباء و القوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية و رجال السلطة بجميع رتبهم . ورجال النظافة و كل الساهرين على أمن و سلامة هذه البلاد العزيزة.
5 - hamidou السبت 21 مارس 2020 - 23:53
حق من حقوق الدولة على الوطن لهزيمة الفيروس لكن اين هي حقوق المواطن على الدولة. لن تراعي حقوقه.اجرائات بدون استرتاجية او دراسة لان المشكل والخطأ الفديح الدي ارتكبته الحكومة ان مشكل الوباء يجب ان يكون في يد وزارة الصحة ووزارة التظامن وليس في يد الداخلية. كلنا نعرف ان مخلفات البصري مازالو يعتمدون عليها. للاسف الشديد
6 - khalid السبت 21 مارس 2020 - 23:56
عن أي حجر تتكلمون، الزنقة عامرة و الناس كاتسارى وتصور و ماكايهضر معاهم حد، ايوا طبقو الحجر
7 - ابو انس ج- السبت 21 مارس 2020 - 23:58
و الله لا افهم بعض البشر - واش الدولة دايرة حالة الطوارئ و البعض لا هم له و لا شغل غير تصوير المدرعات؟؟؟؟ راه حشومة حشومة - بل ينبغي الابتعاد عن الجنود و المدرعات و عدم التصوير و الذهاب لحال سبيله و لا سيما ان من يقوم بالتصوير كبار السن...صافي اطلق...افرغ السيكتور - و اترك الجنود و الامن يعملون....
9 - مساء الخير يا أبطال الأحد 22 مارس 2020 - 00:00
الله يعاونكم كنشكر جميع العناصر الأمنية وتحياتي لكل من ساهم في هذه الأوقات الإستثنائية
10 - Khalil الأحد 22 مارس 2020 - 00:01
اللهم أحفظ القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس . اللهم كن في عون القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن و الاطباء و القوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية و رجال السلطة بجميع رتبهم . ورجال النظافة و كل الساهرين على أمن و سلامة هذه البلاد العزيزة
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10