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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انتشار الجيش في مراكش

انتشار الجيش في مراكش

السبت 21 مارس 2020 - 23:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - oujda oujda السبت 21 مارس 2020 - 23:45
تحية للقوات المسلحة الملكية اللهم احفظنا جميعا
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6
2 - Yassine السبت 21 مارس 2020 - 23:46
الله الموفق لما فيه خير و مصلحة البلد.
اعان الله كل الجهات و المسؤولين المعنيين بحماية صحة المواطن المغربي.
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4
3 - إبراهيم المعلم السبت 21 مارس 2020 - 23:46
لا أعرف ما ضرورة وجود كل هذه المذرعات، فهل نحن في حرب مع دولة أخرى، يكفي وجود حافلات وسيارات عادية تؤمن نقل الشرطة والعسكر بين المدن وداخلها؟
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-1
4 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 23:48
اللهم أحفظ القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس . اللهم كن في عون القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن و الاطباء و القوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية و رجال السلطة بجميع رتبهم . ورجال النظافة و كل الساهرين على أمن و سلامة هذه البلاد العزيزة.
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7
5 - hamidou السبت 21 مارس 2020 - 23:53
حق من حقوق الدولة على الوطن لهزيمة الفيروس لكن اين هي حقوق المواطن على الدولة. لن تراعي حقوقه.اجرائات بدون استرتاجية او دراسة لان المشكل والخطأ الفديح الدي ارتكبته الحكومة ان مشكل الوباء يجب ان يكون في يد وزارة الصحة ووزارة التظامن وليس في يد الداخلية. كلنا نعرف ان مخلفات البصري مازالو يعتمدون عليها. للاسف الشديد
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6 - khalid السبت 21 مارس 2020 - 23:56
عن أي حجر تتكلمون، الزنقة عامرة و الناس كاتسارى وتصور و ماكايهضر معاهم حد، ايوا طبقو الحجر
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7 - ابو انس ج- السبت 21 مارس 2020 - 23:58
و الله لا افهم بعض البشر - واش الدولة دايرة حالة الطوارئ و البعض لا هم له و لا شغل غير تصوير المدرعات؟؟؟؟ راه حشومة حشومة - بل ينبغي الابتعاد عن الجنود و المدرعات و عدم التصوير و الذهاب لحال سبيله و لا سيما ان من يقوم بالتصوير كبار السن...صافي اطلق...افرغ السيكتور - و اترك الجنود و الامن يعملون....
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8 - Marocain الأحد 22 مارس 2020 - 00:00
المجد لقواتنا الملكية المسلحة
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9 - مساء الخير يا أبطال الأحد 22 مارس 2020 - 00:00
الله يعاونكم كنشكر جميع العناصر الأمنية وتحياتي لكل من ساهم في هذه الأوقات الإستثنائية
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0
10 - Khalil الأحد 22 مارس 2020 - 00:01
اللهم أحفظ القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس . اللهم كن في عون القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن و الاطباء و القوات المساعدة و رجال الوقاية المدنية و رجال السلطة بجميع رتبهم . ورجال النظافة و كل الساهرين على أمن و سلامة هذه البلاد العزيزة
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0
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