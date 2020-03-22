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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تكبيرات بسماء طنجة

تكبيرات بسماء طنجة

الأحد 22 مارس 2020 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع هسبريسي الأحد 22 مارس 2020 - 16:23
إذا كانت هذه التكبيرات تودي الى خلق فوضى في الشوارع وخرق قانون الحجر الصحي وتعريض الناس للعدوى والمرض القاتل فلا نريدها وأكرر لا اريد اي تكبير هدفه شحن الناس للأضرار بالبلد والشعب ، هذا ليس اسلام بل ارهاب هدفه خلق الفوضى والفتنة ونشر المرض بين الناس ، ما وقع يوم امس امر خطير وخطير جدا بل يعتبر خيانة عظمى يجب على الشرطة او الجيش فتح تحقيق واعتقال كل المسؤولين عن ما وقع وتقديمهم لمحكمة عسكرية لانهم بفعلهم هذا عرضوا حياة المواطنين لخطر الموت والتمرد على قانون البلاد وسيادتها
يجب إنزال الجيش بهذه الأحياء التي خرج فيها هولاء الرعاع لإرغامهم على اتبعاع القوانين واعتقال اي شخص خارق للقانون بالقوة اذا استدعى الامر ، انهم يعرضون حياتنا للخطر .

شكرًا هسبريس
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27
2 - ياسين الفكيكي الأحد 22 مارس 2020 - 16:31
يعني لو اختليتم في بيوتكم وذكرتم الله في وفقار وسكينة في قلوبكم لن يسمعكم؟! اين انتم من قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول؟! استهزئتم بذكر الله الذي هو عبادة خفية بين العبد وربه وحولتموه الى مهرجان فلكلوري بهلواني وعرضتم انفسكم وأهلكم و شعبا كاملا للخطر. قلناها مرارا وتكرارا المتدينون مرض نفسيا وسيتسببون بالكارثة و الدولة يجب ان تتدخل لوضع حد لهذا العبث و الجنون الديني و تقطع دابر تجار الدين و الخرافة.
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3 - هشام الأحد 22 مارس 2020 - 16:32
ان طرق التضرع لله تعالى واضحة ومعروفة في الاسلام. واحسن فترة يمكن ان يدعو فيها المسلم هي الثلث الاخير من الليل خفية هو وربه الاعلى وعندما يكون ساجد. اما ان نخرج من الشباك للتهليل او التكبير او الغناء فهذا فقط تقليد للايطاليين، وللاسف الشديد وبما انه تقليد فهو يدل ان صاحب الفكرة ضعيف التفكير. ليس من الضروري تقليد الاخرين.
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4 - ام ياسين الأحد 22 مارس 2020 - 16:37
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحانك والله قد دمعت عيني واقشعر جسمي وانا استمع اغلب الناس اطفال ابرياء ظلمناهم نحن الكبار بما نقترفه من معاصي وابتعاد عن التعاليم الاسلامية النبيلة فاللهم ردنا اليك ردا جميلا وتب علينا وارفع عنا هذا البلاء فقلوبنا انفطرت اللهم ارحمنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا انت اعلم بحالنا سبحانك
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5 - بن علال مكناس الأحد 22 مارس 2020 - 16:37
في رءي كل من خرج وبدون إدن او سبب فهو خاءن لملكه وشعبه
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6 - حقيقة الأحد 22 مارس 2020 - 16:37
أي إنسان عاقل ومنطقي لو فكر قليلا لعرف أن التكبيرات لن توقف كورونا ولو صليتم ليلا ونهارا. المشكل هو الفاتنين فعندما يقول النهاري ويحلف أنه لو التسونامي فلن يقدر على مسجد والناس فيه... قمة العبث. يا أخي نعم بالله لكن الفيروس اغلق حتى المسجد بمكة الذي يفترض رب يحميه. بكل تجرد ليس هناك إلاه يمكنه حمايتك من كورونا فقط طبق ما قام به الصينيون من عزل وانتظر الدواء نرجو الله في اقرب آجال من طبيب مقتدر صيني أو غربي أو كافر حسب مرجعيتك
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7 - حسن فاروق الأحد 22 مارس 2020 - 16:38
انا ضد النزول الى الشارع والتجمهر وخرق قانون الطواريء ..لكن الخروج الى السطوح والتكبير هو تظامن ونداء الى رب الكون الم يطل سكان ايطاليا من النوافد والموسيقا تضامنا مع مرضاهم؟..قال دعوني استجب لكم...الم يتجه الناس يوما الى الله بطلب الشتاء الم يكبر الناس الله يوم الاعياد...فالتكبير والابتهالات والقران...هو استنجاد بالله ..انه هو السميع العليم.
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8 - مراكش الأحد 22 مارس 2020 - 16:40
كأننا في مدينة الرقة أو إدلب تخلعت تزعزعت . عبد ربك فدارك العبادة مسألة شخصية هذا كيتسمى ازعاج وشكرا.
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9 - Miloud الأحد 22 مارس 2020 - 16:41
ان الله سمييييع، براك من الجهل اللي يعبد ويتضرع لسيدي ربي راه غير همسة كافية، خاص غير القلب يكون حاضر ماشي الحنجرة
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10 - Mokhtar الأحد 22 مارس 2020 - 16:41
هل هذه التكبيرات هي التي ستوقف انتشار الفيروس؟ أتبعوا النصائح و الزموا منازلهم أيها الجهلة ، لقد أضحكتم علينا العالم
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11 - لا بدٌ من الصرامة!!! الأحد 22 مارس 2020 - 16:55
إنه الجهل بعينيه، الحجر الصحي لا يمكن أن يعطي النتيجة المرجوة، إلا بإنزال القوة في الشوارع...وعلى الاقل إطفاء الإنارة في الشوارع ليلا لأننا في حالة طوارئ، ،،
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