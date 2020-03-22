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قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خرق الطوارئ الصحية بفاس
الأحد 22 مارس 2020 - 11:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (163)
1 - Achraf الأحد 22 مارس 2020 - 11:34
قمة العار و الجهل حشوما والله. كل مجهودات الدولة و الشعب ستدهب سدا .
تعليق غير لائق
304
3 - Youssef El Moudne الأحد 22 مارس 2020 - 11:34
ضربتو لينا كولشي فزيرو 9 أيام وانا فالدار اعيباد الله
تعليق غير لائق
253
5 - أم جاد الأحد 22 مارس 2020 - 11:35
الله ياخد فيهم الحق والله تا حرااام هاد الجهل والله راه الدولة باغا لينا الخير والله تا حرام
تعليق غير لائق
195
6 - عمر الأحد 22 مارس 2020 - 11:35
ضربوا كلشي فالزيرو ماتعجبوش دابا لا شتو المغرب فقد السيطرة لاحول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق
160
7 - kaza الأحد 22 مارس 2020 - 11:36
على ما يبدو من هؤلاء انهم أعداء للوطن و المواطنين وجب الحذر من منضمي هده التجمعات
تعليق غير لائق
169
11 - فاس الأحد 22 مارس 2020 - 11:36
الله ياخد فيكوم الحق الله ياخد تلحق الله ياخد الحق
12 - ليلى الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
ماشي غير ففاس فطنجة والقصر الكبير هادو غير اللي شفت . مسيرات ديال الجهلاء ومخرجين معهم اطفال صغار . خص عقوبات صارمة لكل من يخرق الحظر . اول حاجة العصا لمن عصى وثاني حاجة العقوبة السجنية والغرامة
تعليق غير لائق
103
13 - ديرخا فدارك الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
التكبير والتهليل وتذكر الله والاستغفار مزيان في هذه المحنة. ولكن ديرها من الشرجم ديالك ومن دارك وقاية لك وللآخرين.
ولو أن التضرع لله جميل أن يكون خفية.
ولو أن التضرع لله جميل أن يكون خفية.
14 - ilham الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
قمة الجهل لي ولينا كنشوفوا كنطالبوا اتاخد فحقهم أشد العقوبات بتهمة مخالفة لأوامر الدولة و خرق حالة الطوارئ و بهاد التصرف كتهدد حياة الآلاف ديال الناس
الله استرنا و يوقف معانا
الله استرنا و يوقف معانا
15 - مغربية وافتخر الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
هذا هو الجهل بام عينه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اين السلطات لمثل هذه التصرفات الهمجية
هادو كاملين خاصهم الحبس
اين السلطات لمثل هذه التصرفات الهمجية
هادو كاملين خاصهم الحبس
16 - hamid الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
قمة الجهل و انعدام المسؤولية.. لاحول و لا قوة الا بالله.
17 - سناء ابراهيم الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
الجهل هو الداء الذي لا يمكن أن تجد له الدواء
18 - jad ch الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
السلام عليكم,ماهذا الاستهتار،الكل يحارب الفيروس ونحن نحارب شيئين،الفيروس والجهل،اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
19 - hafid الأحد 22 مارس 2020 - 11:37
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قيمة الجهل إين السلطات المعنية فين غابو صراحة هدشي كيخلع كريتا عظما
21 - لمياء الأحد 22 مارس 2020 - 11:38
للاسف نعاني أزمة وعي "اللهم نسألك اللطف "ماباليد حيلة مع هؤلاء
22 - hamouda el fatri الأحد 22 مارس 2020 - 11:38
و الله الى بكيت، بحكم انني فايطاليا و كا نشوف كيفاش دولة لي النظام الصحي ديالها كيجي فالرتبة السادسو عالميا، و كا تعاني، الناس ما بقاوش كيودعوا الاموات ديالهم، فما بالك فالمغرب، الدولة الحمدلله دارت اكتت من جهدها و الشعب ما بغاش يعاون، يا ربي تهدي عبادك، لي بغا يطلب الله و يتقرب منو يبقى فدارو، را حنى كا نتحاربوا مع فيروس لي كينتاشر بطريقة سريعة.
كا نتمنى من الله يحفض البلاد و العباد.
كا نتمنى من الله يحفض البلاد و العباد.
23 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 11:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى الله المشتكى الا يكفيهم ما يحدث في دول كايطاليا وغيرها يا عباد الله هده صحتكم فلا تلقوا بها إلى التهلكة عودوا إلى رشدكم
24 - السي محمد الأحد 22 مارس 2020 - 11:38
هناك في فاس فئة من الشباب المنحرف في الأحياء الشعبية اللذين لايعرفون إلا القوة ستجد معهم السلطات مشاكل في الحقيقة يجب التعامل بحزم
25 - abdkader الأحد 22 مارس 2020 - 11:38
اصبح في بلدي مرض اكثر خطورة من covid 19انه الحمق
26 - مغربي من ألمانيا الأحد 22 مارس 2020 - 11:39
الحجر الصحي هو الواحد يبقى في دارو . ماشي يطلعوا الجيران مجموعين للسطح أكتر من 50 واحد متلاصقين.. هذا ماشي حجر صحي.. الله يعفو
27 - عبداللطيف الأحد 22 مارس 2020 - 11:39
لايعقل أنا هاد الاشخاص يفكرون او أصلا هل يتوفرون على عقل ؟ كان من الممكن الدعاء وطلب العفو من الله عز وجل من المنزل ما الفائدة من خروجهم إلى الشارع هل هم في مضاهرة ضد شخص ما هل يعلمون اننا نحارب فيروس قاتل وينتقل عن طريق تلك التجمعات التي قاموا بها الله يلطف بينا ويرحمنا
28 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 11:39
ماذا استفدنا من هؤلاء الرقاة الذين لا يمسون للدين الاسلامي بصلة سوى الويلات تلو الاخرى . كورونا الجهل و التخلف افتك من الفيروس.
29 - غير دايز الأحد 22 مارس 2020 - 11:39
يا له من شعب غريب الأطوار ، دابا هادو علامن كايقلبو
30 - الخطابي الأحد 22 مارس 2020 - 11:39
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ماذا تحسبون انكم فاعلين اتقوا الله في بيوتكم وكبروا في منازلكم.. تعنثكم هذا سيقود البلاد والعياد بالله الى كارثة .. خدو العبرة من الدول المجاورة كاطاليا واسبانيا لا تستخفوا بهذا الوباء... الله يحفظ هذا البلاد
31 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 11:40
ألا يعلم أولئك الذين يدعون إلى هذه المسيرات وإلى بعض الممارسات إنما يدعون إلى الفتنة ويدعون الى العصيان. يجب عليهم أن يتأملوا قول الله تعالى (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلاَ تُفسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ).
يجب علينا جميعا مساعدة السلطات و تنفيذ التعليمات والبقاء في المنازل وذلك لنسجل للتاريخ وللعالم أننا كنا في مستوى اللحظة وأننا نجحنا في اجتياز المرحلة بأخف الأضرار، فالكل جند مجند للحفاظ على أمن واستقرار البلد ولسنا في حاجة إلى من يلقننا الدروس في الوطنية. فحب الوطن يجري في العروق وهو أمر فطرنا وجبلنا عليه، وأبهى وأحلى صورة لحب الوطن هومساعدة السلطات الصحية والأمنية و جنود الخفاء في هذا الظرف الدقيق هو الالتزام الصادق بالبقاء في البيوت إلا لضرورة ملحة، والالتزام بالقرارات الصادرة عن هذه السلطات حفظ الله وطننا من كل سوء ورفع عنه وعن كل دول العالم هذا البلاء والوباء.
يجب علينا جميعا مساعدة السلطات و تنفيذ التعليمات والبقاء في المنازل وذلك لنسجل للتاريخ وللعالم أننا كنا في مستوى اللحظة وأننا نجحنا في اجتياز المرحلة بأخف الأضرار، فالكل جند مجند للحفاظ على أمن واستقرار البلد ولسنا في حاجة إلى من يلقننا الدروس في الوطنية. فحب الوطن يجري في العروق وهو أمر فطرنا وجبلنا عليه، وأبهى وأحلى صورة لحب الوطن هومساعدة السلطات الصحية والأمنية و جنود الخفاء في هذا الظرف الدقيق هو الالتزام الصادق بالبقاء في البيوت إلا لضرورة ملحة، والالتزام بالقرارات الصادرة عن هذه السلطات حفظ الله وطننا من كل سوء ورفع عنه وعن كل دول العالم هذا البلاء والوباء.
32 - طالب للتوبة والمغفرة الأحد 22 مارس 2020 - 11:40
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
34 - الحاج الأحد 22 مارس 2020 - 11:40
ما هذا التخلف! نطالب بزجر هؤلاء المخالفين المتخلفين. من يريد التسبيح و الاستغفار فليفعل في داره و يلتزم بحفظ صحة و حياة المجتمع. أدعو السلطات إلى مراقبة دعوات تظاهر ليلية على مواقع التواصل والتصدي لهذه الأفعال الصبيانية. من يريد الموت لا يقتل معه الناس الآخرين...
35 - عمر الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
اللي خاف على مراتو أوبنتو. حنا خايفين على 40 مليون مغربي. وخايفين رجال الامن و القوات المسلحة و الأطباء....نقولك كن تحشم أدخل لدارك
36 - قول الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
كيعرفو الله عا في عدم تنفيد الحجر وتلقايه عمرو ماصلى وماعرف طريق الجامع فين خاصو يتعاقب خاصهم العقاب خدا المرض دخلو ضارو عادا ولادو عادا مرتو عادت ولادها والحصيله في زياده ماهادا ويهظر وهواةفي غير وعيه من طريقة الكلام اين العسكر يجب التدخل الفوري والعقاب
37 - لا حول ولا قوة الا بالله الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
محاربة الجهل أكبر حرب، لا حول ولا قوة الا بالله
38 - عبد الصمد الهلالي الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العضيم . هذا استهتار وعدم احساس بالمسؤولية والخطر المحدق . اتقوا الله في انفسكم وفي الاخرين
40 - متسائل الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
سبحان الله العظيم.. سبحان مبدل الاحوال هل فعلاً العاصمة العلمية؟
41 - لبنى الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
حقا الله اكبر كبيرا والله يلطف بي حالنا ولاكن لاداعي لخروج لشوارع هدا في حد داتو خطر علينا جميع الله يخليكم مكاين لاش تجمعات ومظهرات تكبير مفيها باس كل واحد في بيت ديالو الله يلطف بينا جميع وخا فعلا منظر يبكي القلوب وللكن لازم التزام بالحجر الصحي
43 - خديجة الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
بنادم فين واصل فيه التخلف. بغاو يخرجو على البلاد. بقا فدارك وطلب ربي ودعي و هلل بلا متادي شي حد
44 - mohamed الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
حسبي الله و نعم الوكيل في كل من لا يشارك بالقليل او الكثير للحد من انتشار هذا الوباء..تنادون الله اكبر ايها المنافقون و انتم توزعون الموت بالخروج الى الشارع؟ اي تمثيلية تمثلون؟ سبحان الله ظهر لي الغباء المبين في وجه كل من ظهر في هذا الفيديو..حسبنا الله و نعم الوكيل في كل مستهتر.
45 - سلام الأحد 22 مارس 2020 - 11:41
الله يعفو .مشكيل غير شباب .وليدهم فنهم ماكينش مسؤلية ...
46 - adil Madrid الأحد 22 مارس 2020 - 11:42
في الصراحة محاربة الجهل اصعب بكثير من محاربة فيروس كورونا
47 - سعيذ الأحد 22 مارس 2020 - 11:42
فين قوات الأمن فين العسكر بحال هاذ النوع لي خاصهوم حضر تجوال بااااااز والله
48 - KOULOUNA VIRUS الأحد 22 مارس 2020 - 11:42
Le sous-développement dans toute sa splendeur. Que faire face à ces hordes incontrôlables et incontrôlées. Les Italiens tombent comme des mouches, chaque jours nous apporte son lot de morts qui se comptent par milliers et pendant ce temps-là, on a des PARASITES qui bravent le couvre-feu et circulent au mépris de la santé de tous et avant tout la leur et celle de leurs proches. HASBIYA ALLAH WA NI3MA ALSAKIL. La Chine a réussi à vaincre l’épidémie grâce aux efforts et à la discipline de tous. Les Italiens ont pêché par excès de confiance en leur système de santé et le Maroc va le payer très cher à cause de l’inconséquence et à l’ignorance de certains citoyens.
49 - سعيذ الأحد 22 مارس 2020 - 11:42
فين قوات الأمن فين العسكر بحال هاذ النوع لي خاصهوم حضر تجوال بااااااز والله
50 - فاسي الأحد 22 مارس 2020 - 11:42
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم داإما مدينة فاس مهمشة قلة الوعي و الفقر هم السبب في هده المشاكل الله يستر و صافي
51 - بدر الأحد 22 مارس 2020 - 11:42
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. التخلف بمعنى الكلمة.
52 - Dr virologue الأحد 22 مارس 2020 - 11:43
الحل الوحيد لهذه الفئة التي خرجت في بعض الأحياء الشعبية المغربية منددة لا إله إلا الله... هو ان يتم اقتناء حاجياتها اليومية (زيت سكر دقيق عدس لوبيا حليب ...) وتفريقها على جميع ساكنة الأحياء.
الحيلة أحسن من العار لأن اذا تم تدخل القوات المسلحة سوف نعيش كارثة عظمى. عريت البلاد وساكنتها وظهرت حقائق كانت مختبئة وراء المهرجانات و... و... و... وظهرت طبقة فقيرة الوعي ولا مبالية وجاهلة هذه حقيقة بلدنا الحبيب.
اللهم ألطف بنا يالطيف.
#sensibilisation #Stop_covid19
#stop_coronavirus
#Prevention
الحيلة أحسن من العار لأن اذا تم تدخل القوات المسلحة سوف نعيش كارثة عظمى. عريت البلاد وساكنتها وظهرت حقائق كانت مختبئة وراء المهرجانات و... و... و... وظهرت طبقة فقيرة الوعي ولا مبالية وجاهلة هذه حقيقة بلدنا الحبيب.
اللهم ألطف بنا يالطيف.
#sensibilisation #Stop_covid19
#stop_coronavirus
#Prevention
تعليق غير لائق
-10
53 - عدنان الأحد 22 مارس 2020 - 11:43
أعتقد أن هذه التصرفات هي التي ستهوي بنا إلى التهلكة، منظومتنا الصحية لن تستحمل عددا كبيرا من الإصابات لا قدر الله. لكن يجب التنويه إلى أن رجال الأمن يجب أن يضربو بيد من حديد كل من خالف حالة الطوارئ
55 - Abdessamad الأحد 22 مارس 2020 - 11:43
هادشي لي كيديرو هاد الناس را جاي من الجهل او ربما من بين الاسباب لي غادا تخلي منطقة ديال فاس هي اكبر ضحية لي كورونا في المغرب دخلو لديوركم او خليو لمسؤول علا شي مهمة ايديرها ما طلبنا منكم والو فكرو في وليديكم او فوليداتكم الله ارحم ليكم لواليدين
56 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 11:43
يجب أن تكون الصرامة في حالة الطوارئ الصحية يجب على المسؤولين على الأمن إعطاء الأمر لجميع القوات بالضرب والركل لأي شخص خرق حالة الطوارئ حتى إذا لزم الأمر يجب على الجيش التدخل بسلاحه لإيقاف هؤولاء الذين خرقو حالة الطوارئ الصحية فهؤلاء يريدون نقل العدوى لي 40 مليون مغربي نطلب من قادة الجيش والأمن الصرامة والعنف ضد كل شخص خرق قانون الطوارئ المعمول به لإنجاح حالة الطوارئ الصحية الجيش والأمن هم من يتحملون نسبة 90 في المائة لإنجاحه عليهم إعطاء الأمر لكل عناصره باستعمال القوة من ضرب وركل لكل شخص تجرء بخرق حالة الطوارئ الصحية واللهم نبكو بالضرب ولا نبكو بالمرض أكرر الأمن يتحمل مسؤولية إنجاح وانقاد الشعب المغربي من هذا المرض بعدها الأطر الصحية
57 - عادل الأحد 22 مارس 2020 - 11:44
نطلب بانزال الجيش الى شوارع المملكة لكبح هذا العبث
58 - أُحبُّ وطني الأحد 22 مارس 2020 - 11:44
آش هاد التخلّف ؟ خارجين يآديو راسهم وناسهم.
يجب معاقبة كلّ من عرّض حياة المواطنين للخطر بخرقه لقواعد الحظر الصحي
يجب معاقبة كلّ من عرّض حياة المواطنين للخطر بخرقه لقواعد الحظر الصحي
59 - simo الأحد 22 مارس 2020 - 11:44
يجب إجبار هذا النوع من الناس على الحجر لأنهم يتلاعبون بمصير البلاد بجهلهم... إما الحجر أو الحجز
هذا النوع ماشي ديال الصواب والآداب
هذا النوع ماشي ديال الصواب والآداب
60 - le prince الأحد 22 مارس 2020 - 11:44
حاربوا الغباء قبل الوباء................................
61 - hanan Maatallaoui الأحد 22 مارس 2020 - 11:44
يحز في خاطري ما شهدته بالفيديو،ألا نستطيع المكوث بمنازلنا 14 يوما فقط،14 يوما هي الفيصل والرهان لننقد أسرنا و أنفسنا،وباء كورونا للأسف الشديد كشف الستار عن العديد من الأشياء التي ينبغي تجاوزها ومحاولة تداركها قبل وبعد حرب كورونا،ناهيك الجهل وإنعدام الوعي أشد فتكا وضراوة،نسأل العلي القدير أن يزيح عنا هذا الوباء ويجعلنا يدا واحدة ولحمة شعب وملك،الله الوطن الملك.
62 - جمال الأحد 22 مارس 2020 - 11:44
هنا الله أكبر و لا اله الا الله ...كلمات حق يراد بها باطل ...هذا راه الجهل و عدم الاحساس بخطورة الوضع و عدم الاحساس بالمسؤولية ...مثل هذه التجمعات هي التي كانت السبب في تفشي الوباء في كثير من الدول ....
يا ايها الناس راه الوضع خطير ....خطير ...خطير ...هاد الشي راه ممعاه لعب ....
المطلوب منكم فقط ان تلزموا بيوتكم لا غير .. و من اراد الدعاء و الصلاة فليفعل في بيته ..
الله يرحم الوالدين ارحموا انفسكم و اهليكم و جيرانكم و بلدكم .
يا ايها الناس راه الوضع خطير ....خطير ...خطير ...هاد الشي راه ممعاه لعب ....
المطلوب منكم فقط ان تلزموا بيوتكم لا غير .. و من اراد الدعاء و الصلاة فليفعل في بيته ..
الله يرحم الوالدين ارحموا انفسكم و اهليكم و جيرانكم و بلدكم .
63 - محمد علي الأحد 22 مارس 2020 - 11:45
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا هو الجهل يمشي فوق الأرض.
اللهم هذا منكر،أي طريقة يلزم لدولة ان تستعمل ضد هؤلاء الأنواع من المواطنين؟
يلزم للدولة أن تضرب بكل ثقلها للحد من انتشار مثل هاته الأفعال.
اللهم هذا منكر،أي طريقة يلزم لدولة ان تستعمل ضد هؤلاء الأنواع من المواطنين؟
يلزم للدولة أن تضرب بكل ثقلها للحد من انتشار مثل هاته الأفعال.
64 - الواقعي الأحد 22 مارس 2020 - 11:45
اعتقد ان قرار الحجر باسلوب الاقناع و التوعية و الفيديوهات لا ينفع مع الجميع .هناك فئة من البشر يجب ان تستخدم معها القوة لكي تحملها على الالتزام .مهما كان سبب خروجهم كان يجب التدخل لفرض النظام. الحجر لان القضية مصيرية و لا تحتمل المغامرة و التسامح مع شردمة ترفض الانصياع الاوامر.ارجو فرض حضر تجول بالقوة
65 - من روما الأحد 22 مارس 2020 - 11:45
يجب على الحكومة أن تتحرك حان وقت العمل ليس التمتيل اتفرضرون عنهم الحضر دون تقديم أية مساعدة هناك من لامعين له الا الله أين أنت يا من قلت المغرب أحسن من فرنسا وهل الشعب الفرنسي الان يعيش المحن كما يعيشها الشعب المغربي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
66 - طارق الأحد 22 مارس 2020 - 11:45
قمة الكلخ و التعجرف هادو يجب ايداعهم السجن و ديرو ليهم الحجر الصحي فالسجن
67 - مواطنة مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 11:45
هاد الناس لي خارجين يكبرو ويصليوًعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ها شنو كيقول ليهم :
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد". ( رواه أحمد.26139، وعند البخاري في صحيحه: فيمكث في بلده، بدل بيته).
قال ابن حجر:" اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات
المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت.
(فتح الباري:194/10).
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد". ( رواه أحمد.26139، وعند البخاري في صحيحه: فيمكث في بلده، بدل بيته).
قال ابن حجر:" اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات
المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت.
(فتح الباري:194/10).
69 - رشيد قدارة الأحد 22 مارس 2020 - 11:46
هذه فوضى وخروج عن النظام العام،وتعريض النفوس للضرر والهلاك..
انتظر من الجهات المسؤولة اتخاذ المتعين.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
انتظر من الجهات المسؤولة اتخاذ المتعين.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
70 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 11:46
اين اختفت السلطات حتى تقوم بإيقاف هذه المهزلة ؟
هادا عمل منظم حينت ميمكنش يخرجو ف 3 المدن فنفس التوقيت و الطريقة
المرجوا من السلطات التدخل لمحاسبة المسؤولين على هاد العمل الي غادي ندمو عليه بزاف ،، كان يضرب بينا المثل و دابا ولينا اضحوكة العالم
هادا عمل منظم حينت ميمكنش يخرجو ف 3 المدن فنفس التوقيت و الطريقة
المرجوا من السلطات التدخل لمحاسبة المسؤولين على هاد العمل الي غادي ندمو عليه بزاف ،، كان يضرب بينا المثل و دابا ولينا اضحوكة العالم
71 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
السلام عليكموربي يرفع عنا وعن ساءر البقاع الوباء والله انها قمة الاستهتار وقلة المسؤولية راه امر خطير
72 - مغربي حر الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
يجب الظرب بيد من حديد حتى نخرج من الأزمة بإذن الله تعالى.
73 - BENGARROUH الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
Hallucinant le comportement de ces jeunes
Ne savent ils pas que la planète entière est en guerre contre un ennemi invisible qui est le Covid 19 (Coronavirus )
Ce Virus tue massivement
Qu'ils regarde l''hecatombe en Italie, en Espagne et chez nous en France
Ici à Marseille
Toute infractions au confinement est passible d'une amende de 1380 Dirhams
Ce qui este est dissuasifait au Malin
Ne savent ils pas que la planète entière est en guerre contre un ennemi invisible qui est le Covid 19 (Coronavirus )
Ce Virus tue massivement
Qu'ils regarde l''hecatombe en Italie, en Espagne et chez nous en France
Ici à Marseille
Toute infractions au confinement est passible d'une amende de 1380 Dirhams
Ce qui este est dissuasifait au Malin
74 - Rachid الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
فكرة.. يجب على الدولة وضع رقم خاص عن تبليغ اي مواطن مخترق للطوارئ الصحية ، لتدخل بسرعة ، حشوما و الله عليهم
75 - سامي الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
إنها الفوضى بأم أعينها ، كيف يخرجون إلى الشارع والبلد في حالة طوارى صحية ،لقد ضربوا أحاديث سيد الخلق عرض الحائط، ونسوا المصلحة العامة للبلد ،حسبنا الله ونعم الوكيل
أكيد هناك جهة معينة وراء هذه الفوضى تبحث عن زرع الفتنة ،أحيي السلطة على عدم التسارع .
الزرواطة هي البلسم والدواء الشافي لكل جبان.
أكيد هناك جهة معينة وراء هذه الفوضى تبحث عن زرع الفتنة ،أحيي السلطة على عدم التسارع .
الزرواطة هي البلسم والدواء الشافي لكل جبان.
76 - هدى الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
سبحان الله مكدبش الي قال ملي ترجلات الحكومة تبرهش الشعب ،ما هي الفائدة من هذه الأفعال برك في دارك و كبر و دعي و صلي وسط وليداتك باراك من هاد التصرفات غير صالحة الدول العربية الأخرى كتدرب بنا المثل ما شافو والو الله يهدي من خلق و صافي
77 - فاطمة الزهراء الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
وليشهد التاريخ أننا أول شعب يخرج في مظاهرة ضد كورونا ويندد بتواجدها فوق أراضينا... الرضا يا خوتي الرضا!
اللخر يطفي الضو.. هادشي ايلا شاط فينا شي حد !!
اللخر يطفي الضو.. هادشي ايلا شاط فينا شي حد !!
78 - فاطمة الدار البيضاء الأحد 22 مارس 2020 - 11:47
السلطات خسها اتذخل وتعتقل الناس لخرجا وكتستاهن بخطورة الأمر و كتهدد الوطن بهاذ اللامبالاة ديالها
79 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 11:48
هذا نتاج الدولة التي كانت في واد والشعب في واد.. ولو لم بتدخل اولوا الحكمة من رجالات الدولة ستكون الكارثة فاعوان السلطة والقياد اسلوبهم في الحوار يضع البنزين على النار.
فالحكمة والحكمة في هذه الظروف
فالحكمة والحكمة في هذه الظروف
80 - Youssef الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
أنا جاني العجب كيفاش خرجو المدن دقة واحدة
هل هده مؤامرة في ما بينهم أو هناك مسيرين لهاد العداب لي دارو لينا الله يخد فيهم الحق
هل هده مؤامرة في ما بينهم أو هناك مسيرين لهاد العداب لي دارو لينا الله يخد فيهم الحق
81 - لنرتقي... الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
لا للتهور يا اهل فاس!!! لا للتهور ،و هل في نظركم هو هذا الحل، هب لا قدر الله لو كنا في حرب مع العدو و القدائف تتساقط هل كنتم لتخرجون وتتمردون؟؟
يا ناس اعتبروا انها حرب، فهي حرب ضد عدور خفي و قوا أنفسكم و كل من حولكم ، وا اسفاااه يا عاصمة العلم
يا ناس اعتبروا انها حرب، فهي حرب ضد عدور خفي و قوا أنفسكم و كل من حولكم ، وا اسفاااه يا عاصمة العلم
82 - مرباح الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
في كل مجتمع تجد شردمة من البشر جهلة. مدن طنجة فاس و تطوان ليس كل الساكنة لاكن بعض المحسوبين على هده المدن
سؤالي مثل هدا البشر الدي يكبر و يقول عندي طفلين هل خممت لهم
اسألوه هل يصلي هل يعرف الله في الرخاء
خدو الكثير من المدن المغربية الملتزمة بالحجر الصحي كالرباط البيضاء و كثير من المدن خدوها كمثال على المواطنة الفعلية
سؤالي مثل هدا البشر الدي يكبر و يقول عندي طفلين هل خممت لهم
اسألوه هل يصلي هل يعرف الله في الرخاء
خدو الكثير من المدن المغربية الملتزمة بالحجر الصحي كالرباط البيضاء و كثير من المدن خدوها كمثال على المواطنة الفعلية
83 - عبد ربه الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
الجهل وما ادراك ما الجهل، التكبير جميل وطلب اللطف من اللطيف شيئ أجمل، ولكن لو كان داخل البيوت و من بعد الوضوء، احسن من ديك الحالة فالشارع، والخطير انه من بعد ما يكشف علينا الله هاد البلاء، غدي ينساو هاد الامتحان وأراك الفساد والبيران والشيشة وروتين اليومي.... ،ولو كشفنا ما بهم من ضر لعادوا لما نهوا عنه.صدق الله العظيم، وحسبي الله.
84 - ماشي سوقكم الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
الله كبير طيلة السنة و ليس عندما تريدون فقط. الجهل بعينه
85 - عثمان الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
عبدوا الله فديوكم وكبرو من سراجمكم وخليكم حضريين واعيين بالمسؤلية راه الله مابغيكمش تغلطو باش ماتخلصوش الثمن واش نتا حياتك كاملة ونتا في المعاصي ودبا داير فيها مؤمن وخارج للشاريع اوا الله يستر العاقبة ويدوزها على خير والسلام
86 - amin الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
عمدا،هذا القوم بغاوا الدموقراطية،في حالة الطوارئ دايرين فضيحة.الله اصبر الدولة المغربية معهم.
87 - سميه نبيل الأحد 22 مارس 2020 - 11:49
حسبي لله و نعم الوكيل بفاونا نوليو بحال ايران و ايطاليا
88 - ياسين البصراوي الأحد 22 مارس 2020 - 11:50
لا حول واا قوة الا بالله أكيد سندهب في خبر كان بعد هدا الاستهتار من هده الطائفة من البشر
89 - جاد الأحد 22 مارس 2020 - 11:50
الناس فين تتفكر علاش فاس لي كانت متحضرة و لات بحال شي زريبة الحظر راه لمصلحتهم و ثانيا راه من القديم ايام الرسول ص كان ممنوع الخروج اثناء تفشي الوباء
90 - يوسف الأحد 22 مارس 2020 - 11:50
على الجيش التدخل والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بسلامة الوطن
91 - حافي القدمين في زمن الجزم الأحد 22 مارس 2020 - 11:50
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
92 - omar us الأحد 22 مارس 2020 - 11:51
عندما يلتقي الجهل بالفيروس، فتوقع الكارثة. لم أظن انني كنت ساقول هذه العبارة في يوم ما، و لكن في هذه الظروف اشتقت لقمع إدريس البصري.
93 - وسيم الأحد 22 مارس 2020 - 11:51
شوهتم صورة فاس ماهدا التخلف والجهل اين السلطات مادا سبقول العالم علي ساكنة فاس اضحوكة خدو العبرة من ساكنة الرباط والمراكش قمة في الرقي والحضارة لاحول ولاقوة الي بالله يجب تشديد العقوبات علي هده سلوكات الخطيرة في هدا الوقت الخطير
94 - Imane الأحد 22 مارس 2020 - 11:51
يجب على السلطات في هذه المناطق الاخد بزمام الامور بالقوة.... خاصة ان منطقة فاس هي الاكثر حساسية.... اين الشرطة و القوات المسلحة و القوات العمومية...؟؟؟ ليس الوقت المناسب لترديد النشيد الوطني في الليل واخد فيديوهات " التبوريشة" لاتهمنا هذه الأشياء في الوقت الراهن..... يجب وقف هذه الفوضى في اقرب وقت....لحماية الوطن و منطقة اهل فاس.... كونوا جادين يا اصحاب السلطة !!
95 - Mohamed الأحد 22 مارس 2020 - 11:51
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هادو خاصهم العصى
96 - من انتم؟ الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
نحن مغاربة نتبع تعليمات الحومة ووزارة الصحة تفاديا للعدوى. من انتم يامن خرجتم في مسيرات في فاس وطنجة وتطوان؟؟ انتم لا تؤدون انفسكم فحسب بل تريدون أدية الوطن ككل. .
اللهم انزل غضبك ومقتك على الخارجين عن النظام العام واحفظ المغرب والمغاربة
اللهم انزل غضبك ومقتك على الخارجين عن النظام العام واحفظ المغرب والمغاربة
97 - ممرضة الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
عيييب وحرام عليكم هادشي لي كديرو فيه..الدولة كدير مجهودااات باش تحبس الناس فديورهم لمصلحتهم ...ووزارة الصحة كتوصي متخرجووووووش من الدار ....علاش هاد الكلمه علاش هاد الاستهتار علاش هاد قلة الوعي ؟؟؟؟حرام عليكم راكم غاديين بهاد البلاد للهاوية
98 - تحدي الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
يتحدون الدولة ويتحدون الشرعية ويتحدون أنفسهم قمة الجهل والغباء لا يعرفون ان بخروجهم ستزداد الحالات اتمنى من العلي القدير ان يموت كل من خرج أو يتوفى أقرب الناس إليهم ليعرفو جدية الامر
99 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
وهل هكذا سيتم القضاء على المرض ،؟ بالخروج الى الشارع،فالدعاء الى الله وطلب الصفح والمغفرة منه يكون بالصلاة وقيام الليل والابتعاد عن مخالطة الاخرين كي لا ينتشر الفيروس،فلتزموا بيوتكم كي يحاصر هذا الوباء،ليس بالعواء فالشارع سنحاصر المرض يا امة سخرت من جهلها الامم،الا يعلم هاولاء ان طاعة ولاة الامور واجبة شرعا ام انهم يحللون ويحرمون على اهوائهم
ارجوا ان تعطى امور الى الجيش بحضر التجوال لاننا نلاحظ ان هناك من لا يريد للبلدنا الراحة والطمئننة وهدفهم اثارت الفتنة و الفوضى،وتبجح امام العامة بكسر الحجر الصحي لك الله يا وطني
ارجوا ان تعطى امور الى الجيش بحضر التجوال لاننا نلاحظ ان هناك من لا يريد للبلدنا الراحة والطمئننة وهدفهم اثارت الفتنة و الفوضى،وتبجح امام العامة بكسر الحجر الصحي لك الله يا وطني
100 - samir الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
عيب وعار هادشي والله بنادم مستهتر بحياتو و بحياة عائلتو حشومة بصح هاد الشعب كيتماشا غي بالعصا
101 - med الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
لي خارج كيصلي على راسو صلاة الجنازة باش اوفر على البقية يصليوها عليه الباراكا فراسكم مسبقا.
102 - MARGHRIBI de la suisse الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
Fes a l'epoque étais une ville culturel une ville visiter par le monde entier cherchant le savoir une ville coranique une ville de respect mais ce que j'ai vu hiér soir ne représente rien de tt ca j'ai l'impressions d'avoir vu des zombis qui sort dans la rue pour rien dire si ce n'est d'attraper le VIRUS et de le transmettre a tt le monde qui a respecter les consignes de l'état.
103 - رشييد الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
الله يهدينا و يهديهم بدو يصبرو شوية في دارهم حتى يرفع علينا الله سبحانه وتعالى هاد الوباء
104 - khkghjkg الأحد 22 مارس 2020 - 11:52
الأزمات تظهر معدن الشعوب.ماذا سنحصد ؟بعد سنين من زرع التواكل والغيب والتفكير الغيبي الذي يحجر على العقل.
105 - نسأل الله الهداية لهؤلاء الجهل الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
كورونا لا تقتل و لكن الجهل يقتل, الدين بريء منكم ما دمتم تشكلون خطرا على المسلمين و على أنفسكم. شخصيا عندي قلق من مثل هؤلاء أكثر من الفيروس, إننا مع الأسف نحصد فشل منظومة التربية و التعليم لعقود. نسأل الله السلامة و العافية و المرجوا من الجميع الإلتزام و عدم خرق التدابير الإحترازية.
106 - فاطمة الزهراء الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
الجهل حسبي الله ونعم الوكيل كنقولو امتى تسالي هد المحنة ورجعو لحياتنا العادية وهما زادو ااطين بلة
107 - yassine الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
لا حول و لا قوة الا بالله... لو علموا السنة النبوية عند الوباء لبقو في منازلهم، ولو تأملو في كتاب الله تعالى:، ولا تلقو انفسكم الى التهلكة... لما خرجوا.. انه قمة العار و الجهل... الله ياخذ الحق.
108 - tarik الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
الدولة من ارادت الشعب غبي وجاهل وتحملو مسؤليتكم دبا
109 - yassine الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
لا حول و لا قوة الا بالله... لو علموا السنة النبوية عند الوباء لبقو في منازلهم، ولو تأملو في كتاب الله تعالى:، ولا تلقو انفسكم الى التهلكة... لما خرجوا.. انه قمة العار و الجهل... الله ياخذ الحق.
110 - samira الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
اين الامن و الجيش غي هذه الحالة كل الجهود ستبوء بالفشل
الله اهديكم شدو ديوركم
الله اهديكم شدو ديوركم
111 - tarik الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
يا داك شعب المغربي هاد الناس يرددون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ماشاء الله. حتى أنتم ردود الله أكبر عسى آلله أن يستجيب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا...ولكن يجب ان يفعلون ب الاسباب ويلتزمون المنازل
112 - الزمامرة الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
حداري ثم حداري من ثورة الجياع خاص الدولة دير شي حلول جذرية واستعجالية.... ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
113 - الفيلسوف الأحد 22 مارس 2020 - 11:53
صاحب نظرية الله اكبر في المغرب يجب توقيفه فهو سوف يساهم في توجيه الناي إلى شعارات سياسية ويجب وقف كل هذا... انتابني الرعب البارحة وخفت لما شاهدت الفيديوهات يجب وقف المهزلة فالالاف من المسؤولين و الموظفين في الواجهة ..هذا تقويض لكل المجهودات التي تقوم بها الدولة..
الصين نجحت بتطبيقها الصرامة ونحن نعلم نظام الحكم هناك وهذا ما يلزم هنا..يجب أن ينتشر الجيش بسرعة في كل الأماكن الإستراتيجية..الله يعاونكم وينصر سيدنا
الصين نجحت بتطبيقها الصرامة ونحن نعلم نظام الحكم هناك وهذا ما يلزم هنا..يجب أن ينتشر الجيش بسرعة في كل الأماكن الإستراتيجية..الله يعاونكم وينصر سيدنا
114 - تحدير الأحد 22 مارس 2020 - 11:54
الذكر مسألة عظيمة لكن يبدو الجهل طغى وسيؤدي إلى الاسوء من دولة إيطاليا المتقدمة عنا بمائة سنة وها هي مندهشة. لاترموا بأيديكم إلى التهلكة فالله لا ينظر إلى اجسادكم بل ما في قلوبكم.اذن اذكروا الله في بيوتكم وليس في الشوارع فأنتم تغامرون في قتل أنفسكم وانفس غيركم. ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا مند خلق آدم إلى آخر إنسان على وجه الأرض. لنحرص أن تكون توبتنا صحيحة....
115 - نوفل الأحد 22 مارس 2020 - 11:54
الجهل ضارب أطنابه في البلاد
يجب معاقبة من حرض على هدا الفعل الجرمي الخطير
يجب معاقبة من حرض على هدا الفعل الجرمي الخطير
116 - مغربي من هولاندا الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
الزموا بيوتكم اخواني المغاربة قبل فوات الأوان، استفيدوا من اخطاء أوروبا، المغرب لا يتوفر على مستشفيات مجهزة لهدا الوباء و ان كان دلك فلا يستطيع احد مجارات هذا الوباء ، أطالب الدولة بنشر الجيش و التصدي لهولاء المخربين بيد من حديد.
117 - التازي الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
ياسكان فاس يا سكان طنجة اتقوا الله في انفسكم وفي اولادكم وفي أبائكم وأمهاتهم وعائلاتكم واحبابكم ووطنكم. هذا لايجوز. كلنا مسلمون كلنا نردد كلمة التوحيد في بيوتنا ونطيع أولي الأمر منا.
118 - فاعل خير الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
المدينة العلمية ولات المدينة الجاهلية. لاحولة ولا قوة الا بالله. هذا الكلاخ المبين
119 - Achraf الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
الدولة المغربية قامت بما عليها واتخذت قرارات شجاعة و أبانت عن كفاءة و مهنية عالية في تدبير هذه الازمة منذ بدايتها، لكن هذه المجهودات وللاسف اصطدمت بعقليات متحجرة و محسوبة على رؤوس الأصابع، بدأت في خرق القانون ،وهذا الامر يضعنا بين نارين, محاصرة كورونا القاتل و محاربة الجهل و الاستهتار و اللامسؤولية.
120 - عزالدين الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
حشومة او عار هادشي مصلحة وطن فوق كولشي يعني خاص الامن يطبق القانون لي دار دنب يستاهل لعقوبة دونة رحمة
121 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
عوض من كونو يد في يد حكومة وشعبا حتى نخرج من هذه الازمة في أقرب وقت وبأقل الخساءر بإذن الله نرى مثل هذه التصرفات اللاواعية التي تردنا خطوات إلى الوراء ولاحول ولاقوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
122 - aissa الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
إنه الجهل يسادة يجب معاقبة من دعا إلى هدا الخروج
123 - يا حسرة الأحد 22 مارس 2020 - 11:55
إنه الإستهتار وعدم الوعي بجميع أشكاله .نناشد السلطات بالتدخل العنيف ضد هذه الأمثال من الساكنة .الناس بالخارج من أجل أخد صور وفيديوهات لإرسالها عبر الشبكات الإجتماعية من أجل الربح الشخصي .هاؤلاء هم نوع من تجار المآسي، الربح على صحة المواطنين ...يجب اتخاد الإجراءات اللازمة في حق من يخالف الحجر الصحي
124 - karim الأحد 22 مارس 2020 - 11:56
يجب سن قوانين عاجلة تضرب بيد من حديد للصالح العام عاجلا عاجلا لكل من يخرق الحجر الصحي
125 - مواطنة غيورة الأحد 22 مارس 2020 - 11:56
إنهم أبناء العاصمة العلمية، حاشا واش العلم يخرج بحال هاد النخبة ........
126 - med الأحد 22 مارس 2020 - 11:56
لقد وصلنا لمرحلة العصى لمن يعصى لنتمكن من انقاد مايمكن انقاده ليس هناك حل اخر سوى الصرامة في تنفيد حالة الطوارى ولا وقت لدينا لحقوقالانسان التي تحول بيننا وبين تطبيق القانون . وبالعربية تاعرابت اللي ما بغاش ادخل لدارو عطيو لمو الهراوة راه ماغديش اغلبكم وهديك حقوق الانسان خليوها حتى لمنبعد.
127 - adil الأحد 22 مارس 2020 - 11:57
الله ياخد فيكم الحق قمة الجهل عار عليكم هادشي لي كاديرو
128 - لماذا الأحد 22 مارس 2020 - 11:58
لماذا نخرج الى الشارع من اجل الدعاء اليس الله معنا في البيوت واينما كنا اذا كنا مؤمنين فهذه فرصة للاعتكاف في البيوت والدعاء وقيام الليل وصلاة الجماعة مع الابناء لتعم السكينة
ٱما الخروج وتعريض حياة الغير للخطر فهذا اجرام .وانتحار اذا لم نعرفه بتسمية اخرى تتسوجب المعاقبة بقانون خاص على يد جهاز ٱمني خاص كذلك .......!!!؟؟؟
ٱما الخروج وتعريض حياة الغير للخطر فهذا اجرام .وانتحار اذا لم نعرفه بتسمية اخرى تتسوجب المعاقبة بقانون خاص على يد جهاز ٱمني خاص كذلك .......!!!؟؟؟
129 - نورالدين الأحد 22 مارس 2020 - 11:58
للذين يبكون ليل نهار على غلق المساجد
للذين يبكون على غلق المقاهي و النوادي و الملاعب و صالات الأفراح
نملة من نمل جحور الأرض اوعى منكم و اكثر فهما لمعنى الحرص على البقاء و تجنب الموت.
قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ..
و الحمد لله على نعمتي العقل و القرآن
للذين يبكون على غلق المقاهي و النوادي و الملاعب و صالات الأفراح
نملة من نمل جحور الأرض اوعى منكم و اكثر فهما لمعنى الحرص على البقاء و تجنب الموت.
قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ..
و الحمد لله على نعمتي العقل و القرآن
130 - sami الأحد 22 مارس 2020 - 11:58
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله هاد الجهال يرموننا إلى التهلكة نرجوا من السلطات التدخل بقصى سرعة رجاء
131 - وجدية الأحد 22 مارس 2020 - 11:58
قمة الغباء و التخلف شعب خاصو الزرواطة، ستاغلو فترة بعد منتصف الليل باش يخرجو، باش يخليو السلطات و الجيش و المسؤولين يرتاحوا شوية بليل ناضو خرقو التعليمات بحال هاد النوع ما يمثلناش حنا كمواطنين و مواطنات مغاربة احرار و نفس شي وقع فمدينة طنجة و الله فقصونا بليل.
132 - Ali الأحد 22 مارس 2020 - 11:58
كيحسابلهم الدولة ماعندها مايدار حتا فرضات حالة الطوارئ الصحية
هادو هوما الانواع ديال البشر لي تاينقلو الامراض
هادو هوما الانواع ديال البشر لي تاينقلو الامراض
134 - أناس الرفاعي الأحد 22 مارس 2020 - 11:59
لا حول ولا قوة إلا بالله..ضعف الدين حشومة..تعاليم الدين الشريف لوثتها أيادي الجهل..
135 - medmod الأحد 22 مارس 2020 - 11:59
كانت فاس زمان لم يتبقى منها الا الاسم . شباب في قمة الجهل اقول لمن شارك في هذه التظاهرة والعصيان ارجعوا الى رشدكم . اللطيف والتكبير هو ان التزموا بيوتكم وان تستغفروا الله وتكبره في بيوتكم مع دويكم اما هذا العرض فهو قمة العار والجهل وعدم المسؤولية . هذا الوباء فتاك لن تستفيقوا حتى تتةذون به لا قدر الله . نطلب الله ان يحد منه . وان يقي جميع المسلمين وباءه
136 - Mohamad الأحد 22 مارس 2020 - 12:00
الحمدو الله عندنا هنا أكادير ناس داخلة درها مكيناش ديك دسارة ودليل 6 ديال لحلات ديلا كورونة مكيتزدوش الله اهدي ماخلق
137 - مواطنة 1 الأحد 22 مارس 2020 - 12:00
اقول لكم كلمة حق ، مثل هؤلاء يجب أن تصادفهم كورونا لعل وعسى أن يتخلص المغرب منهم ، طفيليات تؤذي البقية ، هؤلاء الهائمين في الشوارع يصرخون لأن عقولهم مصطولة ... الله يدير لينا تاويل ديال الخير : شي كيبني وشي كيريب ....
138 - med الأحد 22 مارس 2020 - 12:01
راينا في الصين كم أن الحجر باستعمال القوة أتى اكله لا يعقل ان اغلبية المواطنين ملتزمون و يضحون و هناك من تبرع بالملايير للقضاء على هذه الجائحة و هذه الحفنة من اللاوطنيين يضربون كل الإجراءات عرض الحائط وجب على وزارة الداخلية التدخل بكل قوة للسيطرة على الوضع و لو استدعى الأمر فرض الحجر على أحياء بعينها لان هولاء المجرمون لو لنتشرو في المدينة برمتها ستكون الكارثة بما تعنيه الكلمة من معنى. هم لا يستوعبون ما يقع في إيطاليا و دول الجوار. لا يمكن لمجموعة من الأشخاص و لو كانو مليون او مليونين ان يثنو دولة و شعب باكمله عن التقدم في مواجهة مشكل يعتبر لحد اليوم مشكل وجودي بدون محاربته يمكن أن يدمر و ينهك دولا باكملها
139 - بقا فدارك الأحد 22 مارس 2020 - 12:01
على الدولة إنزال الجيش والتعامل مع المخالفين اكثر صرامة .
140 - الجهل في الدين الأحد 22 مارس 2020 - 12:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يأمرنا أفضل خلق الله بهذه الأفعال واو كان عبادة، هذه هي البدع والمحدثات، الاخسرين أعمالا الدين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الجهل في الدين يعطي هاته النتيجة للاسف. نرجوا من الله السميع البصير أن يشفق لحالنا، وألا يؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا.
141 - غيور على بلاده الأحد 22 مارس 2020 - 12:01
يجب الحزم وإلا سنفقد أناس كثيرين بالعدوى. هؤلاء الناس الذين خرجوا لا يفهمون إلا بالقوة نطالب السلطات التي نكن لها كل الاحترام و التقدير بإعمال السلطة مع مثل هذه الحثالة التي تريد تقويض الاوضاع في البلاد
كلنا نطلب الله و نتضرع إليه سبحانه و تعالى أن ينجي هذه البلاد و العباد من هذا الوباء من منازلنا
يجب فرض احترام هذا الحجر المنزلي بالقوة كما فعلت الصين و حاصرت الوباء
كلنا نطلب الله و نتضرع إليه سبحانه و تعالى أن ينجي هذه البلاد و العباد من هذا الوباء من منازلنا
يجب فرض احترام هذا الحجر المنزلي بالقوة كما فعلت الصين و حاصرت الوباء
142 - إدارة الازمة الأحد 22 مارس 2020 - 12:02
في هذه الازمة تبين فشل وزارة الداخلية. ظنت انها تتعامل مع منع الاحتجاجات ونسيت انها في ظرف استتنائي يجب التعامل مع الشعب بلين وحكمة لا تطلق اولئك الاعوان والقياد لتوعية الناس بأسلوبهم المخزني العتيق.. وكل من يلوم اولئك لم يلحظوا تصرفات رجال الداخلية السلبية. واتمنى ان يسند جلالة الملك إدارة هذه الازمة للسيد علي الهمة فهو شخصية مخضرمة وكل رجال الداخلية سينصاعون لاوامره بدل المكوث في منازلهم
144 - جعفر الأحد 22 مارس 2020 - 12:03
أن ترى الخرق من شخص او شخصين فهذا السلوك قد نعتبره سلوك فردي أما أن الترى الخرق من سكان أحياء برمتها فلا يسعني إلا أن أقول يا لطيف يا لطيف على جهل بعضا من عبادك يا لطيف يا لطيف على هذا المنكر
145 - ام ياسر الأحد 22 مارس 2020 - 12:04
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
قمة الجهل والتخلف !!!!على المسؤولين الضرب بقوة على من كان وراء هذه الخرجات وتكثيف خرجات المراقبة حتى ليلا وعدم التسامح مع كل من وجدوه في الشارع بدون عذر
بعض الناس كامونيين خاصهم غير العصا اللي موالفينها في ديورهم
قمة الجهل والتخلف !!!!على المسؤولين الضرب بقوة على من كان وراء هذه الخرجات وتكثيف خرجات المراقبة حتى ليلا وعدم التسامح مع كل من وجدوه في الشارع بدون عذر
بعض الناس كامونيين خاصهم غير العصا اللي موالفينها في ديورهم
146 - فتيحة الأحد 22 مارس 2020 - 12:04
وافينكم يا اللي كايقولو علاش العسكر في الشارع بالمدرعات دابا هذا شعب تنفع معاه التوعية بالأداب؟؟؟ قمة الجهل والاستهتار يخ يخ يخ
147 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 12:05
حذاري ثم حذاري من أن يختلط الحابل بالنابل . هناك العديد من الأسر تم منعهم من مزاولة نشاطهم اليومي المعيشي . اللهم لطفك يا الله
148 - رياض الأحد 22 مارس 2020 - 12:06
وفجأة ،تذكروا ان لنا ربا نصدح ونكبر ،ليس فقط الجهل ،بل التعبير الصريح عن الضعف والخوف،وخلق الانسان هلوعا،وخلق الانسان ضعيفا ،هنا تستنى قواعد حقوق الانسان،نسال السلامة للجميع،
149 - دكتور طه الأحد 22 مارس 2020 - 12:06
نحن نمكث في منازلنا إلتزاما بتعليمات وزارة الصحة و وعيا منا بأن هذا الحجر الصحي حل سريع و غير مكلف لإحتواء هذه الأزمة العالمية، هذا تحليل دنيوي، أما الرؤية الدينية فهي تصب في نفس المنحى، أحب لأخيك ما تحبه لنفسك و من قتل نفسا بغير حق كمن قتل الناس جميعا. هؤلاء لا يمثلون أهل فاس الحقيقيين خاصة، مدينة إدريس الأول، مدينة الفتح الإسلامي و لا يمثلون المغاربة عامة، الحضارة الأمازيغية و الأندلسية، هؤلاء ليسوا أحفاد العلماء المغاربة و لا المقاومين المغاربة، هؤلاء طفرة خبيثة من جنس المغاربة الأصليين، نسخة مشوهة من شعب عظيم، كانت نتيجة إهمال الدولة لجودة النظام التعليمي و لجودة الإعلام الذي يجب أن يكون هادفا، للأسف إعلامنا جعل التفاهة فن و من هؤلاء الأمساخ قدوة يقتدي بها شبابنا.
رغما عنهم سنتغلب على هذا الوباء المجهري و على هاته الأوبئة البشرية. أناشد جميع المغاربة الأحرار بالتحلي بالصبر و العزيمة، أزمة عابرة إن شاء الله. دنيويا الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة و دينيا بالدعاء و الصلاة.
رغما عنهم سنتغلب على هذا الوباء المجهري و على هاته الأوبئة البشرية. أناشد جميع المغاربة الأحرار بالتحلي بالصبر و العزيمة، أزمة عابرة إن شاء الله. دنيويا الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة و دينيا بالدعاء و الصلاة.
150 - ز. عثمان الأحد 22 مارس 2020 - 12:07
السلام عليكم.
هذا شيء متوقع. كيف نلزم الناس بالحظر دون اعطاءهم ابسط المتطلبات اي الاكل.
اظن ان على الحكومة ايجاد حل مستعجل قبل ان تخرج الامور عن السيطرة.
شعارنا الله الوطن الملك
هذا شيء متوقع. كيف نلزم الناس بالحظر دون اعطاءهم ابسط المتطلبات اي الاكل.
اظن ان على الحكومة ايجاد حل مستعجل قبل ان تخرج الامور عن السيطرة.
شعارنا الله الوطن الملك
151 - زباد الأحد 22 مارس 2020 - 12:07
وفي الاخير .تي نوظو وي قولو لينا الدولة تتقمعنا .هادو خاصهم الحبس .بالله عليكم كلشي .الا ترون ان الجيش والشرطة .والاطقم الطبية .والمقاطعات يسهرون على حلات المرظى .وفي الاخير وعن تهور بعظ السعاليك .كل شئ يدهب في خبر كان .الا تحترمون الدولة .ان لا تقدسون مساهمة ملك البلاد
نطالب الدولة بالتدخل .والسجن لهؤلاء.
صدق بوتين .اما 15 يوم في المنزل ام 5 سنوات في السجن هدا هو الحل الامثل
نطالب الدولة بالتدخل .والسجن لهؤلاء.
صدق بوتين .اما 15 يوم في المنزل ام 5 سنوات في السجن هدا هو الحل الامثل
152 - هاني الأحد 22 مارس 2020 - 12:07
احموا أنفسكم وأولادكم وأهلكم ومجتمعكم فالوضع مخيف ويجب أن ننقذ أنفسنا وبلدنا قبل فوات الأوان وعلينا الإستعداد للأسوأ مع الحفاظ على الأمل والإيمان بأنّنا سنتجاوز الأزمة بالوعي والتصرّف السليم ليس بالجهل
153 - سيمو الأحد 22 مارس 2020 - 12:07
هذه فوضى تسببها الرئيسي والمباشر هم الفنانة والممثلون الذي دعو الى هذه الحالة، نحن مغاربة ومتضامنون ونردد النشيد الوطني دائما وليس فقط حاليا. حنا نݣلسو حتال دبا حتى حاصلين فالديور عاد نتفكرو هادشي؟؟ تفكروه دائما وأبدا وفي السراء والضراء. الله اخليكم الفنانة والممثلون خليو الشعب فدارو وباركا من المبادرات الفاشلة. شكرا
154 - كازاوي الأحد 22 مارس 2020 - 12:08
بوزبال والجهل ،يجب استعمال القوة مع هؤلاء الحثالة .وجز بهم في السجون .هادو ليس مغاربة ونحن براء من جهلهم .انهم يتحدون الدولة
155 - Worison الأحد 22 مارس 2020 - 12:08
Je pour le bien du peuple Marocain, S'il vous plait, je le répéte, je vous en prie S'il vous plait, fermez toutes les frontières entre les cités et surtout entre fès tanger et tetouan s'il vous plait...le cas va s'aggraver dans le nord du Maroc, et surtout dans Tanger...Je ne veux pas perdre ma famille, ma grand mère, mon père...Pitiédemande à Hespress de partager mon commentaire
156 - ben الأحد 22 مارس 2020 - 12:09
ان ذل علي شيء،فانما يدل علي تخلف ٩٠% من شعبنا؟ما هو الحل؟الحل هو الحزم ثم الحزم؟ نصيحتي للدولة؟ ابعثوا بالجيش الي الشارع ،لايكفي نشر الدبابات بل الجنود و السيمي طبقوا أحكاما صارمة!!
157 - إليكترونيك الأحد 22 مارس 2020 - 12:09
هؤلاء هم من يضربون المثل بحكومة السويد و وزراء السويد. لكن في المقابل، أينكم من شعب السويد
158 - wintoud الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
أكبر خطر يهدد هذه البلاد هو الجهل و الكالاخ
159 - ايت واعش الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
حشوما هذا الشيء...الذين يصرخون الله اكبر لا يعرفون معناها واغلبهم لا يصلي و فاقدي المسؤولية ويتصرفون بعبث معرضين انفسهم والاخرين للخطر....
160 - اسامة الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
هدشي حرام راه انا وبنتي ومرتي فدار سيمانة مخرجناش انا كون مشي لخدمة منخرش وخا حتا شهر
161 - ابتسام سبيعة الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
عاجل
اطالب انا كمواطنة مغربية تحب بلدها وتخاف عليه، من الحكومة المغربية :
ان كل واحد يريد تعريض البلد للخطر أو الفتنة ،سواء من الذين قادوا المسيرات أو من حرضهم على ذلك لابد من اتخاد في حقهم الحبس مع اشد العقوبات .
وشكرا
قمة الجهل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اطالب انا كمواطنة مغربية تحب بلدها وتخاف عليه، من الحكومة المغربية :
ان كل واحد يريد تعريض البلد للخطر أو الفتنة ،سواء من الذين قادوا المسيرات أو من حرضهم على ذلك لابد من اتخاد في حقهم الحبس مع اشد العقوبات .
وشكرا
قمة الجهل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
162 - الاستثناء الأحد 22 مارس 2020 - 12:12
المغرب دائما بلد الاستثناء
انها نتيجة اقصاء التعليم
انها نتيجة اقصاء التعليم
163 - Zahira الأحد 22 مارس 2020 - 12:12
كاين بعض الناس ماشي غير الجهل هناك حقد كامن داخلي يريد أن يدمر الاخر قبل نفسه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. واسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة
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