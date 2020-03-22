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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فوضى بأولاد زيان

فوضى بأولاد زيان

الأحد 22 مارس 2020 - 22:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - marocaine الأحد 22 مارس 2020 - 23:23
المغا ربة فيما تجمعوا الزبل داير بيهم قمة الكلخ
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2 - rachid الأحد 22 مارس 2020 - 23:26
أصبحنا لا نعرف من نحارب الوباء أم الغباء أم هما معا .
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3 - الهلالي عبد الصمد الأحد 22 مارس 2020 - 23:29
حشومة وعيب وعار الناس فأزمة واصحاب الكيران كيمصو ليهم دمهم . فينهي روح المواطنة والاخوة والاسلام . لا حول ولا قوة الا بالله
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4 - الهاشمي الأحد 22 مارس 2020 - 23:32
عيب وعار في ظل هذه الأزمة، يجب تخفيض ثمن الكازوال إلى أقصى حد ممكن لتمكين المهنيين من تخفيض ثمن التذاكر وأصلا التخفيض الذي وقع في المحروقات لا يتناسب وإنخفاض أسعار البترول عالميا. وما شهدناه في هذا الفيديو من إزدحام مخالف لشروط مكافحة هذا الوباء.
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4
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 23:33
للأسف قرارات مرتجلة تُتخد لا تراعي مصالح المواطنين. لماذا لا تتكلف حافلات القوات المسلحة بحمل اولئك المواطنين إلى أهلهم بدل تركهم طُعمة في أيدي اولئك الجشعون أصحاب الحافلات. والذي يريد أن يتكلم عن اختلاطهم وعدم التزامهم بالارشادات الطبية. فليساعدهم ماديا عوض انتقادهم
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6 - ميهمش الأحد 22 مارس 2020 - 23:36
حشومة عيب فهد المحنة خصهوم امشيو مجانا لان الضرر على كلشي اخاص الدولة تعطي لمازوط للحافلات مجانا حتى نخرجو من هد المحنة
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7 - حذار من فقدان البوصلة الأحد 22 مارس 2020 - 23:40
القنبلة الموقوتة لفيروس كورونا هي السماح لمن بمحطة اولاد زيان مغادرتها. فبعده ستفقد وزارة الصحة والدولة السيطرة على بوصلة الفيروس بالبلاد. لذلك فأنا أقترح وأدعو من بيده زمام الأمور أن يغلق المحطة على من بداخلها ويحولها إلى مركز للحجر الصحي لمدة تفوق 20 يوما وإلا فل يتحمل المسؤولية أمام الله إن تحول المغرب إلى صين ثانية أو إلى إيطاليا ثانية
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8 - الحجر نيت الاثنين 23 مارس 2020 - 00:01
خصنا الحجر ديال الكرانيت ولا الطوب ينزلو علينا بيه لا حول ولاقوة الا بالله
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