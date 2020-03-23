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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بولمان في زمن كورونا

بولمان في زمن كورونا

الاثنين 23 مارس 2020 - 17:49

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:07
يا اخي احنا في وجدة لحد الساعة ما وصلتناش الوثيقة الرسمية للخروج .يجب على وزارة الداخلية التدخل لزجر اعوان المقاطعات لاداء اعمالهم كما ينبغي .
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2 - من تخوم الريف الهولندي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:38
هذه الورقة تبين الفشل الذريع للسلطات المغربية. كان عليها إيجاد بنية تحتية فعالة لمثل هذه الطواريء. الآن فات الأوان و سيدفع المواطن المغربي الثمن غاليا إن لم يلتزم بقرار الإعتكاف في المنزل و الصبر ثم الصبر على الجوع و العطش و الحرمان المادي. لمثل هذه الظروف كان على حكوماتنا العمل الجاد و الإدخار لغد قد يسوء أكثر من المعتاد. علمتنا النملة درسا لا مثيل له ولكن وا أسفاه ..
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