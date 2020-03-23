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كُتّاب وآراء
رسالة الشماخ للمغاربة
الاثنين 23 مارس 2020 - 20:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - لمغاربة الاثنين 23 مارس 2020 - 20:34
المغاربة كيقولو لك ما فهمنا والو ا خويا . حنا لغتنا هي الدارجة و العربية و الامازيغية و اللغة العالمية الانجليزية. عاود من جديد و شكرا
2 - brahim الاثنين 23 مارس 2020 - 20:36
Merci beaucoup chamakh tu reste toujours dans notre cœur
3 - مواطن غيور. الرسالة الاثنين 23 مارس 2020 - 20:45
السلام عليكم
نشكر للشماخ رسالته، و ستكون رسالته أغلى لو تبرع و لو بجزء يسير مما جمعه من المغاربة، و " المقهى" في أكادير و لا تحمل منه إلا الإسم.
ثانيا المغاربة لغتهم العربية و الامازيغية فكان إحتراما لهم مخاطبتهم بلغتهم.
نشكر للشماخ رسالته، و ستكون رسالته أغلى لو تبرع و لو بجزء يسير مما جمعه من المغاربة، و " المقهى" في أكادير و لا تحمل منه إلا الإسم.
ثانيا المغاربة لغتهم العربية و الامازيغية فكان إحتراما لهم مخاطبتهم بلغتهم.
4 - مرابط الاثنين 23 مارس 2020 - 20:52
اهلا به الشماخ فين غيرتِ صراحة دايما كان يفرحنا كلاعب وعشنا معه أزهى أيام الكرة المغربية وشكرا على كل ما قدمته للكرة المغربية وشكرا على مآزرتك لنا لهذه الفرصة نتطلع إلى مآزارات اخرى منها المادية والمعنوية
5 - انما الصدقات الاثنين 23 مارس 2020 - 21:01
اخونا الشماخ اذاكانت رسالتك للمغاربة كنت كلمتهم بالمغربية الشائعة ، وليس بالفرنسية فكلمتك كنت وجهتها للفرنسيين ان كانت تنفعهم اصلا،كلمونا بلسالنا باش انفهوكم عار والله عار حاكمين ،ومحكومين،فالملك وحده هو الذي يخاطبنا بالعربية،فاللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ،وادفع عنا البلاء يارب العالمين،(وأيوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين)صدق الله العظيم ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وصحبه وأمته اجمعين.
6 - ما فهمت والو الاثنين 23 مارس 2020 - 21:01
احنا في المغرب عندنا اقل من 15 في المائة ديال المغاربة لي تيفهمو الفرنسية ,بغينا الناس يهدرو بالشلحة وبالسوسية وبالعربية وبالريفية وبالحسانية يعني يهدرو بالهجات لي عندها مواليها في المغرب
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