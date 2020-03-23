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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الجيش في أخطر أحياء مراكش

الجيش في أخطر أحياء مراكش

الاثنين 23 مارس 2020 - 22:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Bilal الاثنين 23 مارس 2020 - 22:38
في الواقع يعجز اللسان عن الوصف، شكرا للسلطات المحلية شكرا الداخلية شكرا للأطر و الأطباء كما أوجه الشكر الكبير لملكنا العزيز
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54
2 - أبو مروة الاثنين 23 مارس 2020 - 22:43
وفقكم الله ولكم منا جزيل الشكر
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44
3 - كمال الاثنين 23 مارس 2020 - 22:44
دعو الامر للجيش المغربي وأنظرو للإنظباط وصرامة هدشي للحفاظ على أمن وسلامة البلاد هدشي راه لصالح ديالنا مابق لعب.
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53
4 - زواقي الاثنين 23 مارس 2020 - 22:44
إذا دعت الضرورة سيدخل الجيش كل الأحياء حتى تعرف (الرؤوس القاسحة) أن الوضع خطير و خطير جدا.
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52
5 - Merci الاثنين 23 مارس 2020 - 22:45
Bravo pour sauver notre pays. Mes respects
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33
6 - ahmed الاثنين 23 مارس 2020 - 22:47
مزيان الله يقويهم ويعينهم على مهامهم للصالح العام.
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36
7 - Rachid الاثنين 23 مارس 2020 - 22:47
تحية اجلال للجيش المغربي ككل ولجميع السلطات الساهرة على امن وامان هدا البلد من شرطة، قوات مساعدة، قوات مسلحة، درك ملكي....
اللهم احفظ هدا البلد امنا مطمئنا
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41
8 - جمال الروداني الاثنين 23 مارس 2020 - 22:47
من الضروري أن ينتشر الجيش في ربوع المملكة لأنه إذا إستمر الحجر الصحي لمدة طويلة سيؤدي ذلك لإنفلاتات أمنية و عصيان مدني من الطبقة الفقيرة التي يجب على الدولة أن تبحث عن حلول واقعية و عاجلة لدعمها .
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28
9 - tiamaz fatiha الاثنين 23 مارس 2020 - 22:49
بحال هدشي خاصنا فالاحياء شعبية ديال كازا حيت مكيحشموش
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31
10 - العبد الضعيف الاثنين 23 مارس 2020 - 22:50
الله إكن فعون الدولة معنا حسبي الله ونعم الوكيل
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16
11 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 23 مارس 2020 - 22:51
سؤال اريد جوابا له بحكم عملي أمرُ بعدة أحياء بالدار البيضاء نهارا فأجد أهلها صغارا وكبارا في الشارع كباقي الأيام العادية حتى تدق الساعة السادسة فتأتي دورية كمثل ما نراه في كل الفيديوات التي تصورها هيسبريس.. هل حالة الطوارئ فقط من السادسة مساءاً حتى شروق الشمس؟؟؟؟ ولعل كل القراء سيلاحظ ذلك في مدن أخرى
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31
12 - sadaam الاثنين 23 مارس 2020 - 22:52
الله استر من الفتنة
هدا كله من صالح المواطن الله اهديهم ياااااربي
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14
13 - mohmed الاثنين 23 مارس 2020 - 22:52
لماذا تنشر الجيوش بدلا من الاطباء و الباحثين و لماذا لا يحاسب من نسي الطب و الصحة و المناخ و يعاقب المفكرين و الباحثين و رجال الدين الشرفاء . لم و لن نستفيد من كورونا و سينجلي و تعود الدنيا الى الفساد اللذي اصلا لم تخرج منه رغم ما يجري من اشارة صغيرة و بسيطة من الله .
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-24
14 - المخلوف الاثنين 23 مارس 2020 - 22:52
نرجو من المواطنين تسهيل عمل القوات بجميع اصنافها لانها تضحي بنفسها من اجلنا
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19
15 - مواطن كاااااااعي.. الاثنين 23 مارس 2020 - 22:53
واش غادييين بالعروسة رايحة لدار راجلها ؟؟؟؟؟؟
مافهمتش علاش الجوقة ديال البشر.
السلطات تعطي مثال خااااااااطأ لحظر التجمعات !!
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-12
16 - مغربية الاثنين 23 مارس 2020 - 22:54
بعض العناصر الا ماشافوش الجيش والأمن ميدخلوش لديورهوم.عاش الملك.
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12
17 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 22:57
هذا هو حال المغرب إذا تظاهر الشعب لطلب حقوقه المشروعة يقمعونه بالقوة وإذا مرض يقمعونه بالقوة كذالك ، وهذا هو الحل دائما ،يجدر بهم في المقام الأول إيجاد الحلول السليمة قبل حدوثها مثلا بناء عدد أكبر من المستشفيات و تجهيزها ،والقضاء على البطالة و بناء مغرب جديد ليكون فيه العيش الكريم لجميع المواطنين.
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-33
18 - مافهمتش... الاثنين 23 مارس 2020 - 22:58
ما معنى أخطر احياء مراكش ؟! هل نحن في البرازيل ؟؟!
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23
19 - Søûķa Marocaine الاثنين 23 مارس 2020 - 23:00
فرصة لنستشعر الرعب و الفزع الذي تعاني منه بلدان الحرب من حين لآخر
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3
20 - مراكشي الاثنين 23 مارس 2020 - 23:09
ولكن واش هاد رجال الأمن مساكن ماشي خطر عليهوم هاد التكتل خصهوم يحطاطو بزاف
خاص يكون بيناتهوم مسافة الأمان
باش يرجعوا حتا هوما من العمل ديالهوم سالمين
ياربي احفظ أمة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارفع عنها البلاء انك على كل شيء قدير
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5
21 - hayat الاثنين 23 مارس 2020 - 23:16
الله يحفضكوم من كل شر الشكر فيكوم قليل الله يجازيكوم كتصهرو فالوقت الي حنا فديورنا مرتاحين سمحو لينا بزاف
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2
22 - simo الاثنين 23 مارس 2020 - 23:16
إلى محمد13
المسؤولون لا يعرفون النوم وكلهم مجندون منهم من ترك عائلته ليسهر على الأمن لإنقاد البلاد وأنتم كعادتكم تبحثون في أمور لا نتفع في شيء، ونطلب من الله الشفاء لكم من هذا المرض أي الكريتيك الذي هو أهون من كورونا. فالوباء سيزول إن شاء الله إذا تركتم الناس تستغل.
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6
23 - سعيد الاثنين 23 مارس 2020 - 23:19
نشكر جميع من يساهم في الانضباط من جميع السلط ولكن مزيدا من الجزم وفي جميع الاوقات وكما يقول المثل حن تمحن يجب الصرامة ثم الصرام وبعدها الصرامة لانها الوسيلة الوحيدة للجانحين وأصحاب مكنخافس والله اعون الجميع ويجب مراعات المعوزين بطريقة آحترافية وتجنيد المقدمين وزيارتهم في بيوتهم وليس التباكي والتجمع في الشارع لاننا ملزمون بإنجاح الحظر من جميع الجوانب
تحياتي والله ارفع البلاد ويعم السلام ويأخد المفسدين العبرةمن الحياة والوطن
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3
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