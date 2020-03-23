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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مستجدات فيروس كورونا

مستجدات فيروس كورونا

الاثنين 23 مارس 2020 - 23:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 23:42
الله يحد الباس الله يحد الباس الله يحد الباس يارب اللهم نسال العفو والرحمة اللهم فرج عنا يارحمان يارحيم
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2 - محتار الاثنين 23 مارس 2020 - 23:43
ممكن التوضيح الحالات بالمدن لو ممكن
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3 - متتبعة الاثنين 23 مارس 2020 - 23:45
الله يلطف بنا وبالبشرية جمعاء اللهم انا لا نسألك رد القضاء وانما نسألك اللطف فيه امييين
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4 - يونس الشريف الشيباني الاثنين 23 مارس 2020 - 23:45
الله ولي التوفيق شكرا جزيلا على مجهداتكم الطيبة وحفضكم الله تعالى من هذآ الوباء
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5 - مروكي الاثنين 23 مارس 2020 - 23:47
في الحين الذي تقوم فيه الدولة بفرض الحجر الصحي وحالة الطوارىء ، بعض البنوك الصغرى تأكد على مقترضيها الخروج من المنازل من اجل استخلاص الكريدي ؟؟؟؟ المرجوا من المسؤولين التدخل في هذا الشأن ( شكرا )
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6 - Achraf amin الاثنين 23 مارس 2020 - 23:48
اللهما إجعل بلدنا أمنا و تمناو إبان شي علاج لهاذ فيروس راه أعضم فثنة يعيشها العالم حاليا الله يدير لفيها خي
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7 - تحية الاثنين 23 مارس 2020 - 23:50
تحية للمظومة الصحية لكل المجهودات والتضحية في سبيل الوطن والبشرية الله يحفضكوم ويفض البشرية
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8 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 23:51
اظن ان الدولة يجب ان تبدأ من الان بوضع مخطط استراتيجي محكم مع كل القطاعات المعنية و تتجهز للمراحل القادمة من انتشار الوباء و تضع السيناريوهات المحتملة قيد البحث حتى لا تكون ارتجالية و عشوائية و غير منسجمة و تضع خطة للاعلام و التواصل عن كل اجراء مرتقب قبل تنفيذه
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9 - أبوعمير الاثنين 23 مارس 2020 - 23:52
تحية لرجال الوطن . الحمد لله على اليقضة لي رزقها ليكم مولانا . اللهم ٱرفع عنا العذاب وردنا إليك ردا جميلا
وٱرحم موتى المسلمين وٱشفي مرضاهم
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10 - الحمدلله الاثنين 23 مارس 2020 - 23:54
ارجوووووكم اختبروا اكبر عدد ممكن من الناس عااافكم هذه طريق فعالة في حصر هذا الوباء الى جانب الحجر الصحي اختبروا الالاف من الناس كل يوم
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11 - مولاي الطيب سعدون الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:01
الحمد لله بما تقوم دولتنا من مجهودات جبارة لمواكبة تفشي وباء كورونا ااشكر الجزيل لالاطقم الطبية ولكل من ساهم في إنجاح هذه المهمة نحن في بيوتنا وهم يواجهون الوباء
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12 - abdelmalik الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:07
تحية اجلال واخلاص لمحمد اليوبي من مدينة تطوان للجهود المبدولة فالتعب والارهاق يتجلى في عينيه
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13 - مؤمن بالله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي في الله أسأل الله العظيم ان يديم عليكم الصحة والعافية. بالمناسبة وفي ظل تفشي هذا الوباء الخبيت والذي هو بمثابة إندار واختبار من الواحد القهار وهو جند من جنوده. أود أن اوصيكم ونفسي بتقوى الله و ضعوا تقتكم بالله وتسلحوا بالايمان واذكروا ربكم بكرة واصيلة واستغفروه لعلكم ترحمون وادعوه بالرحمة والنواب. طابت اوقاتكم
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14 - مندهش الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:17
علمتني كورونا
أن هناك كفاءات وطنية متوارية عن الأنظار أحسن من من هم في الواجهة.
فمثلا اليس هذا الرجل الوطني أحسن بكثير من الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
الأحزاب بقي فقط فيها ما عاف السبع
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