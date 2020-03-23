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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حظر التجوال بالجديدة

حظر التجوال بالجديدة

الاثنين 23 مارس 2020 - 23:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد ورزازات الاثنين 23 مارس 2020 - 23:55
تحية طيبة للقائدة و لجميع القائمين من أجهزة أمنية على المواكبة و التتبع لعملية الطوارئ الصحية التي تحافظ على امن و صحة المغاربة دمتم فخرا لنا .
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2
2 - hassan el koutri الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:02
رعاهم الله في مجهوداتهم وشكر الجزيل لكل موضفين الامن الوطني و أعوان السلطة و الأطباء
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3 - ام ريان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:34
ياريت بلادنا تكون هاكة ديما وناس دير خدمتها وتحمي المواطنين من شفرة ولجرائيم كنتمي تنقى بلادنا باش المواطن يخرج وهو مخايفش يتسرق او توقع ليه شي كارثة
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