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كُتّاب وآراء
حظر التجوال بالجديدة
الاثنين 23 مارس 2020 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - سعيد ورزازات الاثنين 23 مارس 2020 - 23:55
تحية طيبة للقائدة و لجميع القائمين من أجهزة أمنية على المواكبة و التتبع لعملية الطوارئ الصحية التي تحافظ على امن و صحة المغاربة دمتم فخرا لنا .
2 - hassan el koutri الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:02
رعاهم الله في مجهوداتهم وشكر الجزيل لكل موضفين الامن الوطني و أعوان السلطة و الأطباء
3 - ام ريان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:34
ياريت بلادنا تكون هاكة ديما وناس دير خدمتها وتحمي المواطنين من شفرة ولجرائيم كنتمي تنقى بلادنا باش المواطن يخرج وهو مخايفش يتسرق او توقع ليه شي كارثة
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