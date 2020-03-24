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كُتّاب وآراء
إجراءات مشددة بوجدة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - المغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:28
الوجديين معروفين بالاحترام القوانين، و الانضباط ، يتميزون بسلوك حضاري و قادرين على إنجاح هذا الرهان
من اجل مصلحة المواطنين و البلاد
من اجل مصلحة المواطنين و البلاد
2 - وجدي في الناظور الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:30
سلام عليكم تحياتي للأمن وللأجهزة الأمنية الأخرى الظاهرة على سلامة المواطنين والوطن وتحياتي أيضا للمواطنين الدين في منازلهم ماكثين و متعاونين على هذا البلاء و شكرا لهسبريس ألف شكر على مجهوداتها في نقل الخبر تحياتي
3 - الشرق المنسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:31
الجهة الشرقية فيها سبع حالات مؤكدة. موزعة على كل من الناضور وأحفير ووجدة والعيون الشرقية وبوعرفة كلها فيها حالة واحدة باستثناء وجدة 3حالات.
4 - ان كنت ناسي افكرك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:40
لا وجود نقط مراقبة للشرطة و للجيش اطلاقا في طنجة حتى في شوارع وسط المدينة الرئيسية,الامر يقتصر فقط على دوريات للشرطة,التي لم تردع الناس عن التجول في الشوارع و التجمع في الاحياء
5 - يا ابن جرير انضبطي ارجوك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:40
كنتمنى نسمع بن جرير اجرائات مشددة حينت كنشوف كولشي خارج صغار او كبار مزال ما وعاوش بي خطر
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