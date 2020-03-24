24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2313:3917:0319:4621:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حظر التجوال بالجديدة (5.00)

  2. الجيش يفتح باب الولوج للممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  3. الأمن يواجه كسر "الطوارئ الصحية" بالرصاص (5.00)

  4. تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء (5.00)

  5. تساقطات ثلجية وأمطار رعدية في مناطق بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تصفيقات لمدرعات الجيش

تصفيقات لمدرعات الجيش

الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عاشت الأمة أجمع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:58
بدون تعليق هادشي كيفرح تحية لجميع الساهرين على حماية الشعب المغربي بقاو في ديوركوم وعاشت القوات العمومية والقوات المسلحة الملكية التي تسهر على أمان البلد من كل سوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - هشام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:04
عندما ننظر لحال الدول المتقدمة و تهاونها نهرع و نتوثر و نخاااااف لان كارتثثنا ستكون اكثر حدة نظرا لضعف نظامنا الصحي ان تمكن منا الفيروس ولكن لما المدرعات و الاليات الثقيلة هل ستقتلون المخالفين انا اظن انه ضياع للموارد يكفي عربات خفيفة اقتصادية و ناجعة عوض هذا البدخ في التهويل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مرباح من اليوسفية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:05
والله مشهد تقشعر له الابدان منظر دمعت عيناي به من كثرة ما تأترت به.. اناس تركوا فلدات اكبادهم ليتفرغوا لخدمتنا و خدمة هدا الوطن الحبيب و السهر على الامن و استقرار الشعب
نحن نائمون وهم في الشوارع و البرد َو الجوع معرضين أنفسهم للامراض مقابل الحفاض على امن البلاد
رسالة إلى كل الجاهلبن في المغرب. انضر كيف يتفاعل السكان معهم و انتم تدعون الى التضاهر باسم الدين والتكبير في الشوارع
الله موجود في اي مكان وليس غي في الشوارع
لن نسمح لكم لا في الدنيا ولا في الاخرة
السلطات بكل أطيافها مجندة وراء عاهل البلاد نصوه الله.. اللهم وفقهم يا رب و اشفي كل مريض و نجي بلدنا من هده لجائحة امين يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - محمد الجابر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:05
اساليهم يا هسبرس لمدا تصفقون للجيش و انتضري الاجوبه الكارثيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - الداغري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:10
الشكر لله قبل كل شيء و عاهل البلاد و كل الشرفاء .اتمنى من المسؤلين ان يتركوا رجال الأمن و السلطة المحلية و الجيش بدون كمامات انهم أبناءنا و أحبابنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ز. عثمان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:10
السلام عليكم
تحية تقدير و احترام لرجال الوطن. لكم منا كامل الاحترام والله ارحم الوالدين. الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الله اكبر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:12
لله الامر من قبل و من بعد . احبك يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - محمد أنور الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:12
تحية للجيش وتحية لرجال الأمن وتحية لرجال السلطة وتحية لأطر الصحة وتحية لكل مغربي ساهم أو ساعد بقليل أو بكثير في هذه الأزمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - محسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:14
لا حول ولا قوة إلا بالله، هاد أعوان السلطة الله ياخد فيهم الحق لي لحد الساعة باقي ما جابلنا التصريح بالخروج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مغربي و افتخر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:15
كم بكيت لما رءيت هذا الشريط... رسالة شكر للسلطات، القواة المغربية، الشرطة، المواطنين الأحرار المواضبين، الصحافة و كل مغربي.... افتخر ببلدي..... لقد عرفنا اليوم مدا قوة بلادنا ولو امكانيتنا محدودة فكل شيء ممكن... الارقام والتاريخ سوف يشهد لنا بهذا الامتتال لأوامر حكامنا جزاهم الله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - %%%% الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:19
ne croyez pas que l armée est là pour s amuser loin de là jusqu a présent ils laissent faire les autorités locales . car le scénario peu probable n est pas encore arrivé .mais si la pandémie se répond et devient incontrôlable ils n hésiteraient pas a utiliser les gros moyens . je vous laisse imaginer le pire
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.