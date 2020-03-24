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كُتّاب وآراء
تصفيقات لمدرعات الجيش
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - عاشت الأمة أجمع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:58
بدون تعليق هادشي كيفرح تحية لجميع الساهرين على حماية الشعب المغربي بقاو في ديوركوم وعاشت القوات العمومية والقوات المسلحة الملكية التي تسهر على أمان البلد من كل سوء
2 - هشام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:04
عندما ننظر لحال الدول المتقدمة و تهاونها نهرع و نتوثر و نخاااااف لان كارتثثنا ستكون اكثر حدة نظرا لضعف نظامنا الصحي ان تمكن منا الفيروس ولكن لما المدرعات و الاليات الثقيلة هل ستقتلون المخالفين انا اظن انه ضياع للموارد يكفي عربات خفيفة اقتصادية و ناجعة عوض هذا البدخ في التهويل
3 - مرباح من اليوسفية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:05
والله مشهد تقشعر له الابدان منظر دمعت عيناي به من كثرة ما تأترت به.. اناس تركوا فلدات اكبادهم ليتفرغوا لخدمتنا و خدمة هدا الوطن الحبيب و السهر على الامن و استقرار الشعب
نحن نائمون وهم في الشوارع و البرد َو الجوع معرضين أنفسهم للامراض مقابل الحفاض على امن البلاد
رسالة إلى كل الجاهلبن في المغرب. انضر كيف يتفاعل السكان معهم و انتم تدعون الى التضاهر باسم الدين والتكبير في الشوارع
الله موجود في اي مكان وليس غي في الشوارع
لن نسمح لكم لا في الدنيا ولا في الاخرة
السلطات بكل أطيافها مجندة وراء عاهل البلاد نصوه الله.. اللهم وفقهم يا رب و اشفي كل مريض و نجي بلدنا من هده لجائحة امين يا رب العالمين
نحن نائمون وهم في الشوارع و البرد َو الجوع معرضين أنفسهم للامراض مقابل الحفاض على امن البلاد
رسالة إلى كل الجاهلبن في المغرب. انضر كيف يتفاعل السكان معهم و انتم تدعون الى التضاهر باسم الدين والتكبير في الشوارع
الله موجود في اي مكان وليس غي في الشوارع
لن نسمح لكم لا في الدنيا ولا في الاخرة
السلطات بكل أطيافها مجندة وراء عاهل البلاد نصوه الله.. اللهم وفقهم يا رب و اشفي كل مريض و نجي بلدنا من هده لجائحة امين يا رب العالمين
4 - محمد الجابر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:05
اساليهم يا هسبرس لمدا تصفقون للجيش و انتضري الاجوبه الكارثيه
5 - الداغري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:10
الشكر لله قبل كل شيء و عاهل البلاد و كل الشرفاء .اتمنى من المسؤلين ان يتركوا رجال الأمن و السلطة المحلية و الجيش بدون كمامات انهم أبناءنا و أحبابنا
6 - ز. عثمان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:10
السلام عليكم
تحية تقدير و احترام لرجال الوطن. لكم منا كامل الاحترام والله ارحم الوالدين. الله الوطن الملك
تحية تقدير و احترام لرجال الوطن. لكم منا كامل الاحترام والله ارحم الوالدين. الله الوطن الملك
7 - الله اكبر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:12
لله الامر من قبل و من بعد . احبك يا وطني
8 - محمد أنور الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:12
تحية للجيش وتحية لرجال الأمن وتحية لرجال السلطة وتحية لأطر الصحة وتحية لكل مغربي ساهم أو ساعد بقليل أو بكثير في هذه الأزمة.
9 - محسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:14
لا حول ولا قوة إلا بالله، هاد أعوان السلطة الله ياخد فيهم الحق لي لحد الساعة باقي ما جابلنا التصريح بالخروج.
10 - مغربي و افتخر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:15
كم بكيت لما رءيت هذا الشريط... رسالة شكر للسلطات، القواة المغربية، الشرطة، المواطنين الأحرار المواضبين، الصحافة و كل مغربي.... افتخر ببلدي..... لقد عرفنا اليوم مدا قوة بلادنا ولو امكانيتنا محدودة فكل شيء ممكن... الارقام والتاريخ سوف يشهد لنا بهذا الامتتال لأوامر حكامنا جزاهم الله خيرا
11 - %%%% الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:19
ne croyez pas que l armée est là pour s amuser loin de là jusqu a présent ils laissent faire les autorités locales . car le scénario peu probable n est pas encore arrivé .mais si la pandémie se répond et devient incontrôlable ils n hésiteraient pas a utiliser les gros moyens . je vous laisse imaginer le pire
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