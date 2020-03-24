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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقل حالة كورونا محتملة

نقل حالة كورونا محتملة

الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - منصف التازي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:25
يا رب رحمتك . الله يشفيها يا رب. وقت صعب المرجو الجلوس في البيوت و لا داعي للخروج . إن شاء الله الفرج قريب
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50
2 - اين الوقاية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:30
لم ارى اَي وقاية الله يكون في عوننا، ..........
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55
3 - البيضاوية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:30
الله يحفضنا اينجيها يا رب الله انجي كل مسلم يا رب
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30
4 - محمد الصحراوي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:31
ما هذا الاستهتار!!!نقل سيدة مشتبه فيها معا سيدة اخرا.الله اكون العون أصحاب الوقاية المدنية معندهم حتى اللباس الي كيستعملوه الوقاية.الليكات والمسك.اش غدي اردو الفيروس.
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74
5 - عمر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:32
ماذا لو طلب منكم حمل السلاح و التوجه إلى الحدود لمحاربة العدو. تذكرو تضحيات رجال المقاومة في عهد الاستعمار و ماذا قدمو للوطن الحبيب. الدولة لم تطلب منكم المستحيل. فقط بقى فدارك لمحاصرة العدو.
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46
6 - المنظر الجميل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:32
بالشفاء انشاء الله
بالشفاء انشاء الله
بالشفاء انشاء الله
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31
7 - ام سلمان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:33
الله اشافيهم مساكن وجميييييع المصابين في العالم كااامل يارب تحد هاد الوباء
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24
8 - كمال الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:33
ان شاء الله تكون لباس و ما تكونش مصابة ياربي، الله يحد الباس،يا ربي تشافي المصابين و لهلا يورينا محنة ف الشعب المغربي و ف جميع الشعوب ان شاء الله
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36
9 - يونس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، تحياتي للجميع جزاكم الله خيرا كل من رجال الوقاية و الأمن الوطني و المخزن اسال أن يبعد هاد الوباء من جميع المغاربة . عاش المغرب
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29
10 - filali الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:36
الله يسمعهم اخبار الخير وبالشفاء العاجل للجميع ان شاء الله وقدرت
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15
11 - خالد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:36
عملية نقل الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا يجب أن تتم بنسبة عالية من الاحتياطات اللازمة من بينها عدم حمل اكثر من شخص واحد
أودي غير خليها على الله
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33
12 - باحث جامعي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:37
تحية لهدا القايد لي شفناه هده الايام كيراقب اسعار المواد الغدائية بصراحة ولد الناس الله اعطيه الصحة
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21
13 - كتبغي_بلادك_بقا_في_دارك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:39
بففف قاليك الوقاية والسيد لابس ليكات لي كوراهم شبعانين فيروس وشد كمامك من لداخل وركبها للسيدة وقاليها طلعي معاها
واش معرفش بلي دوك ليكات إلى قدَّر الله غادي انقلو الفيروس للسيدة لي عطاها الكمامة؟؟
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16
14 - omar us الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:39
واش هادي سيارة الإسعاف و لا طاكسي غادي و كيهز في المرضى؟ حتى لي ماشي مريض يمرض في الطريق من دارو لسبيطار.
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14
15 - استادة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:39
لمادا الساعفة حملت أكثر من شخص الا يساعد هدا العمل على نشر الفيروس زيادة على أن العاملين بهده الساعفة لايرتدون الملابس المخصصة للحمايةمن الفيروس كما نرى في الدول الأخرى هدا استهتار بأرواح الناس
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14
16 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:39
الله احفظكم اولاد بلادي واحفظ لي اهلي احبابي والجميع امين يا رب
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6
17 - jamal الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:40
الغريب في الأمر هو مطلعينها مع شي وحدة، باش وحدة تعادي الأخرى
لا حول ولا قوة إلا بالله
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5
18 - رشيد متتبع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:41
أستغرب لماذا عملية نقل المصابة المشبوهة لم تحترم الشروط والتدابير الوقائية التي من شأنها أن توفر السلامة للأشخاص المحيطين بها ؟
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6
19 - safia الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:41
ياربي تحفظنا و تحفظ أبنائنا و يحفظ بلادنا يارب العالمين
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3
20 - مهتم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:42
لماذا تذهب البنت معها ؟ اذا لم تصحح الأخطاء فسوف ترون العجب ، في اطاليا و اسبانيا يبكون على دويهم ولم يتجرأ احد في الذهاب مع المريض و كذلك القوات المساعدة و الإسعاف يذهبون في هذه السيارة العادية المكتوب عليها الإسعاف ؟ ليست لها أي علاقة مع سيارة الإسعاف . لاحولة ولا قوة الا بالله . المشكل ان كل هؤلاء الأشخاص ستنتقل اليهم العدوى ، لماذا هسبريس لا تنشري فيديو يوتق كيفيت التعامل مع المريض بهذا الوباء و اللباس الذي يجب ارتياده بالنسبة للطاقم الطبي . هذا فيروس خطير و كل واحد يعدي 10 أشخاص .
الله المستعان .
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6
21 - mohajir الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:42
تحية إلى هذا القائد و إلى كل رجال السلطة والوقاية المدنية على تضحياتهم وسهرهم على سلامة كل مواطن ... اللهم إجعلها حسنة في ميزان حسناتهم وأرجعهم إلى عائلاتهم سالمين غانمين واحفظ بلدنا وكل البلاد المسلمة وكل البشرية إنك أرحم الراحمين
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7
22 - فاطمة اكادير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:45
خيرا ان شاء الله
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين من هذا الوباء الفتاك
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6
23 - مهاجر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:48
اللهم ابعدها عن هذا الوباء وشافبا انت الشافي يا رب العالمين
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4
24 - عمر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:49
انا بغيت غنعرف ا خوتي سؤال محمقني
كيفاش كسجلو الحالة واش كتسناو حتى كحس الشخص بالاعراض كمشي راسو يعمل الفحص ولا هوما كعملو الطيسط لبنادم
دبى فحاال هادي حتى بانو لاعراض ولي عطى لله عطاه ادات عباد لله
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-1
25 - كم مم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:51
نتمنى ان تكون الحالة مجرد انفلونزا عادية والشفاء للمربضة
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3
26 - Celio الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:51
حالة محتملة راكبة مع حالة أخرى محتملة
اش هاد المنطق عندكم، دابا ولاو حالات مؤكدة، وحدة تعادي الاخرى
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2
27 - حصلة المسؤلين. الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:57
هل سيارة الاسعاف معقمة ومجهزة ، لا اظن ذالك ، طريقة بدائية لنقل المصابين. الشارع فيه حركة عادية كان شيئا لم يكن.
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0
28 - bensaid الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:59
صديقنا القائد العزيز في الميدان.سبق و رأيت عمله الرائع.و الآن يطمئن السيدة.فقط ارجو منه المزيد من الإحتياط في التعامل مع المحيطين به.الله يحفظك.
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