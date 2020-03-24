24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (251)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (250)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (147)
- "مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير - (147)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدرعات الجيش في سلا
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - اسامة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:49
واخيييرا جاء الفرج الحمدلله يالله يدخلو الناس ديورهم
2 - مهاجر في المانيا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:51
تحية اجلال واحترام للجيش المغربي الابي الذي يسهر الليالي ويقف في الحدود لدفاع عن الوطن من العدو
الى الامام رجال الجيش الملكي فانتم ابطال الله يحفظكم من كل سوء
الى الامام رجال الجيش الملكي فانتم ابطال الله يحفظكم من كل سوء
3 - Mustapha dr الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:53
لماذا المدرعات وليس شاحنات مملوءة بالجنود حتى تكون سيطرة على الوضع لأن الشرطة وحدها لن تقدر فعلا على ردع المخالفين للقانون الله يعاونهوم ويحفظهم لخدمة هذا الوطن
4 - ياسين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:58
احبك يا بلدي يا موطني احبك يا أيها الملك العزيز اشكر الأمن الوطني و القوات المسلحة الملكية التي تسهر من اجل سلامتنا❤️❤️❤️❤️
5 - مغربية حتى النخاع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:59
اللهم احفظ بلدنا الغالي بما حفظت به الذكر الحكيم
اللهم احفظ جميع الأطقم الطبية و أفراد الأمن و الدرك و جميع أفراد الجيش المغربي و كل شخص لديه غيرة على وطننا الغالي الحبيب ...
اللهم احفظ جميع الأطقم الطبية و أفراد الأمن و الدرك و جميع أفراد الجيش المغربي و كل شخص لديه غيرة على وطننا الغالي الحبيب ...
6 - شاهد عيان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:08
لماذا لا تكون دوريات الأمن في الأحياء الشعبية على مدار 24 ساعة عوض الاقتصار على استعراض في ساعة معينة ثم يختفون
7 - الهلالي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:11
ها المعقول ودابا قول لدوك المغفلين اخرجوا عاوتاني . ماينفع غي الصح
8 - لمي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:14
شكرا لكل رجال و نساء الأمن في بلادنا كيفما كان نومهم.لكن حبدا لو وضعتم كمامات واقية.
10 - Rachamohamed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:16
ياريت هاد الوباء يخلي الدولة تحط كل واحد في مكانو الصحيح وتعرف انو البلد محتاجة للامن والتطبيب والتعليم ماشي موازين يارب فرج على أمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
11 - مصطفى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
ماالفائدة من الندرعات في سلا ،في الوقت الذي اتكلم فيه ،رأيت بأم عيني وعلى مرآى من رجال الامن والقات المساعدة ورجال العمالة في شارع ابن الهيتم ،تريبورتورات تحمل البهاءم في صفة بشر ،تمر وتبين قوتها على رجال الامن وهم مطأطئي الرؤوس لا حول لهم ولا قوه لا في ايقافهم لانهم يخشون أن يكسروا لهم اظلعهم ولا من ينقدهم ،ولا في مطارذتهم لانهم سوف يحدتون مصائب ،وامام هدا الضعف الدي يستغله المجرمون ،فإنهم يجولون ويصولون ويفعلون ما شاءوا،والحالة أن ارقام سلا والرباط ترتفع لان ليس هناك جرأة من الامن لإنزال بوليس دوي قوة جسمانية يمكنها أن تقاوم هؤلاء المجرمين،لهدا اطرح السؤال للمرة الالف على مسؤولي الامن ،من يحمي هؤلاء المجرمين ،والسؤال الثاني لمن تعود ملكية التريبورتورات الرعب التي تجول سلا،وارجو من الاخوان أن ينشروا مقالي على اوسع نطاق ،اننا نموت وسط المجرمين ولا نجد من يحمينا يا سيد الحموشي الرجاء التدخل ،لانهم يضعون التريبورتور في المحجز ويطلقونه في الصباح،لا لا لا ،اننا سنموب بالوباء والسبب هؤلاء الجراتيم الحققيين
12 - مراد الوطني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
بسم الله يجب على الشعب المغربي التعاون مع رجال الأمن والقوات المساعدة والقوات المسلحة وجميع من يسهر على حماية هدا الوطن من هدا الوباء القاتل ونسال الله العافية
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12