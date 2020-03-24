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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مدرعات الجيش في سلا

مدرعات الجيش في سلا

الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - اسامة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:49
واخيييرا جاء الفرج الحمدلله يالله يدخلو الناس ديورهم
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12
2 - مهاجر في المانيا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:51
تحية اجلال واحترام للجيش المغربي الابي الذي يسهر الليالي ويقف في الحدود لدفاع عن الوطن من العدو
الى الامام رجال الجيش الملكي فانتم ابطال الله يحفظكم من كل سوء
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14
3 - Mustapha dr الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:53
لماذا المدرعات وليس شاحنات مملوءة بالجنود حتى تكون سيطرة على الوضع لأن الشرطة وحدها لن تقدر فعلا على ردع المخالفين للقانون الله يعاونهوم ويحفظهم لخدمة هذا الوطن
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18
4 - ياسين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:58
‏احبك يا بلدي يا موطني ‏ ‏‏ ‏احبك يا أيها الملك العزيز ‏اشكر الأمن الوطني و ‏القوات المسلحة الملكية ‏ ‏التي تسهر من ‏ ‏اجل سلامتنا❤️❤️❤️❤️
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10
5 - مغربية حتى النخاع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:59
اللهم احفظ بلدنا الغالي بما حفظت به الذكر الحكيم
اللهم احفظ جميع الأطقم الطبية و أفراد الأمن و الدرك و جميع أفراد الجيش المغربي و كل شخص لديه غيرة على وطننا الغالي الحبيب ...
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13
6 - شاهد عيان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:08
لماذا لا تكون دوريات الأمن في الأحياء الشعبية على مدار 24 ساعة عوض الاقتصار على استعراض في ساعة معينة ثم يختفون
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10
7 - الهلالي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:11
ها المعقول ودابا قول لدوك المغفلين اخرجوا عاوتاني . ماينفع غي الصح
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0
8 - لمي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:14
شكرا لكل رجال و نساء الأمن في بلادنا كيفما كان نومهم.لكن حبدا لو وضعتم كمامات واقية.
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9 - رشيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:16
شنو الهدف من ولوج المدرعات الى الشوارع ؟؟
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10 - Rachamohamed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:16
ياريت هاد الوباء يخلي الدولة تحط كل واحد في مكانو الصحيح وتعرف انو البلد محتاجة للامن والتطبيب والتعليم ماشي موازين يارب فرج على أمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
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3
11 - مصطفى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
ماالفائدة من الندرعات في سلا ،في الوقت الذي اتكلم فيه ،رأيت بأم عيني وعلى مرآى من رجال الامن والقات المساعدة ورجال العمالة في شارع ابن الهيتم ،تريبورتورات تحمل البهاءم في صفة بشر ،تمر وتبين قوتها على رجال الامن وهم مطأطئي الرؤوس لا حول لهم ولا قوه لا في ايقافهم لانهم يخشون أن يكسروا لهم اظلعهم ولا من ينقدهم ،ولا في مطارذتهم لانهم سوف يحدتون مصائب ،وامام هدا الضعف الدي يستغله المجرمون ،فإنهم يجولون ويصولون ويفعلون ما شاءوا،والحالة أن ارقام سلا والرباط ترتفع لان ليس هناك جرأة من الامن لإنزال بوليس دوي قوة جسمانية يمكنها أن تقاوم هؤلاء المجرمين،لهدا اطرح السؤال للمرة الالف على مسؤولي الامن ،من يحمي هؤلاء المجرمين ،والسؤال الثاني لمن تعود ملكية التريبورتورات الرعب التي تجول سلا،وارجو من الاخوان أن ينشروا مقالي على اوسع نطاق ،اننا نموت وسط المجرمين ولا نجد من يحمينا يا سيد الحموشي الرجاء التدخل ،لانهم يضعون التريبورتور في المحجز ويطلقونه في الصباح،لا لا لا ،اننا سنموب بالوباء والسبب هؤلاء الجراتيم الحققيين
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12 - مراد الوطني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
بسم الله يجب على الشعب المغربي التعاون مع رجال الأمن والقوات المساعدة والقوات المسلحة وجميع من يسهر على حماية هدا الوطن من هدا الوباء القاتل ونسال الله العافية
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