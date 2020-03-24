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كُتّاب وآراء
ورود في زمن كورونا
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - متمرد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:16
لست أدري من يجب أن نجي ا الطبيب و الممرض ام الالة القمعية؟
تعليق غير لائق
-25
2 - Simo الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:18
هاذ المغاربة الاحرار كنحيي رجال السلطة ورجال الامن والطاقم الصحي
4 - ma3loumat tahtaha الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:19
تحية شكر و إجلال لكل رجال السلطة
يحيا المغرب vive maroc
يحيا المغرب vive maroc
5 - hamid الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:19
رآه الغيطة هي اللي وصلتنا إلى هادشي الله اهدي هاد الناس رغم المصائب لا يتعضون
6 - منير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:20
هدا رائع وبمناسبة اتمنى ان توفر الجهات المسؤولا لي جهاز الامن بمختلف انواعه اساليب حماية انفوسهم من فيروس كورنا لانهم في الصفوف الامامية مثل كمامات وغيرها من وسائل تعقيم من اجل حماية انفسهم
7 - وحيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:20
التفاتة جميلة من الساكنة لتشجيع السلطات المحلية على العمل و إدخال الأمل و السرور على نفوسهم و كسر الحاجز بين المواطن و رجل السلطة
8 - خالد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:21
أولا منظر جميل وتلاحم كبير بين أفراد المجتمع كل حسب وظيفته في خدمة وطننا الحبيب ولكن مأخشى هو الأتار الوخيمة
على الصحة النفسية للمواطنين وخاصة الفئة السنية الصغرى بعد زوال هده الازمة الصحية نتمناو الخير وصافي
على الصحة النفسية للمواطنين وخاصة الفئة السنية الصغرى بعد زوال هده الازمة الصحية نتمناو الخير وصافي
9 - faysl الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:21
يستحقون اكتر لمجهوداتهم الجبارة تفانيا لخدمة الوطن
10 - abo zayd الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:23
تحية تقدير واحترام لرجال الأمن والسلطة والأطباء والممرضين وكل من يساهم من قريب أو بعيد للتصدي لهذا العدو الخفي. نسأل الله تعالى الخلاص ونتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى .
11 - هشام سلا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:23
الله يحفضهم ويخلهم تاج فوق ريصنا
عمل جبار كيقومو به هد السلطة بجميع
مكوناتها شكرا شكرا شكرا.
عمل جبار كيقومو به هد السلطة بجميع
مكوناتها شكرا شكرا شكرا.
12 - الخاج المغترب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:26
اللهم احمي بلدنا و احمي بلدان المسلمين بانك على كل شيء قدير انا افتخر ببلدي وًاولاد بلدي بالاتحاد و روح الوطنية لابانوا عنها عند الشذة يضهر الرجال و الوطنيون و الوطنيات النساء و الرجال معا الخمد الله لدارو مغرب والله ما داروه البلدان التي حرصت على الاقتصاد و سبقتها عن شعبها عكس المغرب و ملك المغرب اللهم انجي بلدنا من كل سوء
14 - العسكري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:26
اخيب حاجه في الدنيا انك تكون خدام مع جميع الناس وماكتعرفش شكون مريض و شكون صحيح
15 - مغربية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:27
فعلا رجال السلطة و الامن و الدرك و الجيش و كل العاملين بقطاع الصحة اكدوا لنا ان للمغرب رجال شامخين يعتمد عليهم من هنا أوجه اكبر تحية احترام و امتنان لهؤلاء الدين يغامرون بحياتهم من اجلنا شكرا لكم الف شكر و الله يحفظكم من كل شر
16 - المواطن والسلطة اخوة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:27
هذا هو الشعب الصالح والمواطن الواعي بمسؤولياته اتجاه وطنه .
وهذه هي السلطة الحقيقية تقوم بواجباتها وتتفانى في خدمتنا ووقايتنا دون كلل او ملل تاركين وراءهم اسرهم وابناءهم .
يجب علينا جميعا تسهيل الامور عليهم بالانضباط واتباع ارشاداتهم
وهذه هي السلطة الحقيقية تقوم بواجباتها وتتفانى في خدمتنا ووقايتنا دون كلل او ملل تاركين وراءهم اسرهم وابناءهم .
يجب علينا جميعا تسهيل الامور عليهم بالانضباط واتباع ارشاداتهم
17 - Mohamed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:28
Mon grand respect et remerciements au personnel soignant et aux forces de l'ordre pour leur abnegation dans cette période difficile qui appelle la solidarité. vous faites preuve d'engagement et de patriotisme. je passe mes profondes salutations.
18 - خالد.ف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:28
تحية إجلال و تقدير لرجال السلطة ، لولاهم لرأينا الفوضى العارمة في هذه ااظروف الحلكة و لعاث اللصوص فسادا بل لرأيتهم يقتحمون البيوت في عز النهار !
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