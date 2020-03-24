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كُتّاب وآراء
إغلاق محطة القامرة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - tarik الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:03
المسجد افضل من القامرة وتم إغلاقه عاد القامرة
2 - خديجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:03
خوتي انا كنت خدامة ف شركة تقطع لي الانخراط في شهىدر يونيو 2019ولقيت عمل في 10فبراير إلى غاية 10مارس ولم استفد من التغطية هل لي من يفيدني مع العلم اني لدي نقط كتيرة فوق 4000 نقطة هل لمديري الحق في تسجيلي رغم فوات الاوان
3 - خليلوفيتش الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:14
و الله ما يلقاو بحال هاد المناسبة ايعاودو ايصلحوها من الصباغة و مرافق صحية كيبان خص بزاف ما يتصلح فيها
4 - خفيف ظريف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:25
كان يجب إقفالها من زماااان ثم إن مكانها لا يجب أن يكون في تلك النقطة الإستراتيجية من العاصمة الإدارية، ناهيك عن الكورتية صحاب فين غادي أخويا... طنجة مراكش كازا هاهو كين خارج داااابا...
5 - badr الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:40
حالة يرثى لها هاد القامرة،، حشوومة هادي يا حصراه المحطة ديال العاصمة ، باش تعرف لبشار فهاد لبلاد ماكايتضربلهوم حساب للأسف
6 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:50
الى صاحب التعليق 3
محطة القامرة ستغلق نهائيا بعد شهور وستعوض بمحطة كبرى وحديثة بنيت قرب المركب الرياضي
محطة القامرة ستغلق نهائيا بعد شهور وستعوض بمحطة كبرى وحديثة بنيت قرب المركب الرياضي
7 - tarik الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:53
احسن حاجا وقعات هي هاذ كورونا كولشي ولا كتنقا او المستشفيات كتنقا و الدراسة اول مرة كنشوفو المجهودات ديال الدولة و اتفاق جميع القطاعات كنتمناو من الله هادشي ابقا ديما باش نطالعو نيفو شوية
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