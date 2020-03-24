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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | النشيد الوطني والطوارئ

النشيد الوطني والطوارئ

الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:12

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Mohamed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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12
2 - مروان محي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:25
ماذا يعني النشيد الوطني في مثل هذه الظروف...!!!
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20
3 - badr الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:25
النشيد الوطني مغديش نزل الرحمة تاه الله ولا يحيد كرونا عادك قلات الإيمان الإنسان خصو يتضرع الله سبحانه وتعالى
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4 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:26
الناس محتاجة الدعاء والتقرب الى الله ماشي لهاد التخربيق
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5 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:27
تحية كبيرة لهسبريس التي تناضل في هذه المحنة وتواكبنا بكل جديد
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13
6 - بوجمعة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:27
وجب تخصيص أموال صندوق كورونا لدعم الطبقة الكادحة المسجونة في بيوتها، أما النشيد فهو فيقلوبنا وكلماته كتبت بدماء شهدائنا، فكفانا لعبا بعقول الشعب، نريد دعما عاجلا فنحن نموت جوعا ...
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