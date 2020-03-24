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كُتّاب وآراء
النشيد الوطني والطوارئ
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - مروان محي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:25
ماذا يعني النشيد الوطني في مثل هذه الظروف...!!!
3 - badr الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:25
النشيد الوطني مغديش نزل الرحمة تاه الله ولا يحيد كرونا عادك قلات الإيمان الإنسان خصو يتضرع الله سبحانه وتعالى
4 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:26
الناس محتاجة الدعاء والتقرب الى الله ماشي لهاد التخربيق
5 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:27
تحية كبيرة لهسبريس التي تناضل في هذه المحنة وتواكبنا بكل جديد
6 - بوجمعة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:27
وجب تخصيص أموال صندوق كورونا لدعم الطبقة الكادحة المسجونة في بيوتها، أما النشيد فهو فيقلوبنا وكلماته كتبت بدماء شهدائنا، فكفانا لعبا بعقول الشعب، نريد دعما عاجلا فنحن نموت جوعا ...
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