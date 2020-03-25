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كُتّاب وآراء
حماية المشردين في الجديدة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 10:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - خارج من المغرب الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:30
تحية الى نساء ورجالات المغرب في الإزمات تظهر مواقف الرجال الى وطنهم وكذالك فرصة لصقل هذ الناس ويتم العناية بهم وأتمنى أن يندمجوا في الثكنات العسكرية ولو تكون مهمتهم غير عمال نظافة في الثكنات العسكرية وبهذ العمل نقلل منهم في الشوارع
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