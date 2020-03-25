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كُتّاب وآراء
زجر مخالفين بمدينة وجدة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 12:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ميمونة في زمن كورونا الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:01
هادي هي الخدمة برافو عليكم ... الضرب بيد من حديد
2 - NAJIB الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:31
اهم شيء هو ان يتعامل الناس في ما بينهم بالاحترام المتبادل
الله يحسن العون للجميع
الله يحفض الجميع
الله يحسن العون للجميع
الله يحفض الجميع
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