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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احترام الطوارئ الصحية

احترام الطوارئ الصحية

الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مطلوب تحرك سريع الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:41
قرار حظر التجول كان ضروريا، واليوم المطلوب التشدد بتطبيقه، وما يساعد على ذلك التعويض على عمال "اليومي" في كل التراب الوطني، هؤلاء فقدوا كل شيء حتى لقمة العيش ، يواجهون ليس فقط الكورونا بل ايضا الفقر والجوع . هناك اكثر من ٧٠٪‏ مياومون واليقظة للأسف لم تلتفت لهذه الطبقة حتى الآن فهل من الممكن تطبيق الخطة الوقائية و ٧٠ ٪‏ من الشعب يواجهون خطر الجوع
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2 - Mohamed الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:47
تحية طيبة لجميع رجال ونساء السلطات المحلية ورجال الأمن و الدرك والقوات المساعدة والقوات المسلحة لسهرهم على تطبيق الحفاظ على الصحة العامة للمواطن .وحبذا لو كانت هناك شئ من الصرامة والجزر في مكان المخالفة حتى يطبق الجميع الحجر الصحي في بيته
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3 - montreal الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:07
un cayd très professionnel .
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4 - محمد كريم الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:10
*غدا الخميس فاتح شعبان إن شاء الله*
و بعده يوم الجمعة بحول الله
لكن يوم الجمعة بدون صلاة الجمعة جماعة و بأجوائه و طقوسه و هيبته يبقى يوما منقوصا و كأن شيئا ما اقتلع من جسم المؤمن ...
فلهذا نحن المواطنون المغاربة نطلب و نهيب من وزارة الأوقاف الطاهرة و من نظرائها الكرام أن يعطوا تعليماتهم لمسيري و ففهاء و مؤذني و خطباء المساجد أن لا يوقفوا صلاة الجمعة و أن يقيموا شعائرها من أذان أول و من قراءة القرآن الكريم و من أذان ثلاثي ثم خطبتي الجمعة ثم الصلاة و كأن المومنين حاضرين، وكل هذا عبر مكبرات الصوة إن شاء الله حتى يتمكن جميع المؤمنين من السماع و الصلاة معهم واستشعار بركات اليوم المبارك و هم في منازلهم.
و ندعوا من الله العلي القدير أن يرفغ عنا هذا الوباء و البلاء وأن يحفظ بلادنا و شعبنا و ملكنا الهمام من شر الأسقام
اللهم آمين
نرجوا من الوزارة أن تصغي لنا
حفظكم الله
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