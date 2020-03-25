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كُتّاب وآراء
مسنة مغربية تقهر كورونا
الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
1 - سعيد من فقه بن صالح الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:55
الحمد لله على السلامة كول مرضنا
2 - مواطنة رباطية الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:55
الحمدالله على سلامتها. و كانتمنى الشفاء للباقين. ان شاء الله.
5 - souad الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:56
الحمد لله على سلامتك الحاجة فرحنا لك .. العقبة للمصابين الاخرين حتى هما يبشرونا بشفائهم ان شاء الله..
6 - خالد امير الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:57
الحمد لله ميمتي عقبا للباقين باذن الله .
السيدة تبارك الله باينة من البادية ومناعتها قوية
الله يلطف بنا ويقوي المرضى ويشافيهم ويحفظ كل مغربي وكل مسلم
السيدة تبارك الله باينة من البادية ومناعتها قوية
الله يلطف بنا ويقوي المرضى ويشافيهم ويحفظ كل مغربي وكل مسلم
7 - مواطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:57
الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام اللهم ارفع عن هذا البلاء
8 - مجزرة التقوى الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:58
الحمد لله على سلامتك الله اطول في عمرك
9 - العنكبوت الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:59
سال المجرب لا تسال طبيب: كلها يشد رجلو في دارو
10 - رجا في الله الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:59
الحمد لله على سلامتك. عقبال المرضى الآخرين و الله يفرحنا يا ربي بالقضاء على هدا الفيروس المخيف .كلس فدارك و حمي بلادك وولادك .الله يلطف بينا
11 - رشيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:59
على سلامتها من هدا الوباء الخطير، نتمنى من الله تعالى أن يحفظها لأهلها.
المرجو اخد الحيطة و الحضر و البقاء في المنازل حتى تمظي هذه الفترة العصيبة
المرجو اخد الحيطة و الحضر و البقاء في المنازل حتى تمظي هذه الفترة العصيبة
12 - طبيب الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:59
ليس كورونا من يقتل بل الامراض المزمنة التي يعاني منها المصاب كالسكري الحاد او امراض القلب او ضيق التنفس والمدخنين .90 في المئة من الضحايا شيوخ ذكور
13 - rachida الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:00
الحمد لله على سلامتك والله ويشافي جميع المصابين بكورونا ويهدي كل واحد يشد الارض ويبقى في منزله حتى تمر الازمة باقل الخسائر .
14 - مغربية الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:00
الحمد لله على سلامتك نتمنو لمواطنين كاملين ابقو فديورهوم
15 - القاءد زوريل الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:00
يجب ان نعرف هل هذه السيدة كانت اتعالج من امراض اخرى اذا كان الجواب نعم على المختصين دراسة الأدوية اللتي تتناولها ربما فيها حل
16 - issame الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:02
على سلامتك.... اخبار مفرحة. اله يحفظ الجميع. ها العار بقاو فديوركرم
17 - عبد الرحمان صدوق الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:02
الحمد لله على رحمته. بشرى ان شاء الله ودفع معنوي لمن هو على فراش المرض ودرس ونصحيةلعموم الناس بالالتزام بالقانون وبالحجر.وبارك الله في الاطر الطبية وكل المتدخلين.
فلنكن ايجابيين
فلنكن ايجابيين
18 - مغربي من ألمانيا الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:02
الحمد لله على سلامتك.. الله يشافي باقي المصابين.. لا قدر الله وتصاب شي واح فينا خصوا يبقى قوي هذا الشي كيقوي المناعة باش تتغلب على الفيروس.. اما الخوف والضعف فهو يؤثر على الجهازي المناعي ديالنا وكيضعفو
19 - بيضاوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:02
على سلامتك الوالدة عقبال الناس اللي مازالين فالعلاج اله اشافيهم الله اجازيكم بخير المغاربة الى ما بقاو فديوركم راه هادي اول مرة غادي تخدم بلادك او نتا جالس فدارك
21 - فتيحة الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:03
الحمد لله على سلامتها والله يشافي المرضى الٱخرين والله يبعد هذا الوباء على جميع سكان مغربنا الحبيب يا رب العالمين
22 - rachid الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:03
الحمد لله على سلامتك اكنطلب الله الشفاء الى الجميع. الله أحد الباس . كنطلب من اناس تغلس فدارها وخا ادروف صعيبة ميحس بيها غير الي عايشا ولكن خصنا نصبرو انضحو شويا باش نحاصرو هاد المرض. الله اشافي الجميع
23 - بجعدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:04
الله يطول فعمرك أميمتي و الله يجعل ما بقى فعمرك يدوز في طاعة الله
24 - اشرف الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:04
الحمد الله شكرا للأطباء على المجهودات الجبارة
25 - يونس الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:04
لهذا لا يجب اهمال المسنين في الحالات الحرِجة اعتقادا ان اجلهم قد حان لامحالَ.
26 - اشرف الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:04
الحمد الله شكرا للأطباء على المجهودات الجبارة
27 - توتو الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:05
ألهم بارك الله يشفي جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم
28 - Covid-19 الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:06
على سلامتك أميمتي !!!
أنت أقوى من فيروس وإستطعت إنتصار في معركة ....وتحية للجنود مناعتك البيولوجية !!!
أنت أقوى من فيروس وإستطعت إنتصار في معركة ....وتحية للجنود مناعتك البيولوجية !!!
29 - chaker الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:06
الحمد لله رب العرش العظيم على سلامتها له الحمد وله الشكر .ونشكر منهم في الصفوف الأولى في كل الميادين اللهم اشفي جميع المرضى آمين
30 - من أحيا نفسا الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:07
من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا ومن قتلها فكانما قتل الناس جميعا. الله اكرمكم الصاهرين والمتعاطفين الله اكبر بكم شكرا .على سلامتك يا الميمة.
31 - متابعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:07
على سلامتك الميمة ان شاء الله العقبى لباقي عباد الله في كل بقاع العالم اللهم انزل علينا رحمتك وارفع عنا البلاء والوباء
32 - Abdo dbali الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:08
الحمد لله على سلامتك
اللهم ارفع عنا البلاء
اللهم ارفع عنا البلاء
33 - الحمد لله على سلامتك الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:08
شكرا لأطباءنا و كل العاملين في المستشفيات و الحمد لله على شفاء بنت بلادنا اللتي هي بمثابة أمنا و الله يقينا و يقيكم الوباء و شره و يشافي كل من مسه يا أرحم الراحمين.
فرحت بزاف أن الله شافاها و كنتمنى يتعمل حوارات مع أطباء مغاربة عاينو المرضى بكورونا عن قرب و ينقلو لنا تجاربهم و نوع الأدوية اللي كيستعملو و ملاحظاتهم و إحصاءاتهوم بالنسبة للناس اللي كتشافا و مراحل المرض بالنسبة للتجربة المغربية كما نرى في كل بلدان العالم أطباء يحاورون الصحافة و يدلون بشهاداتهم
فرحت بزاف أن الله شافاها و كنتمنى يتعمل حوارات مع أطباء مغاربة عاينو المرضى بكورونا عن قرب و ينقلو لنا تجاربهم و نوع الأدوية اللي كيستعملو و ملاحظاتهم و إحصاءاتهوم بالنسبة للناس اللي كتشافا و مراحل المرض بالنسبة للتجربة المغربية كما نرى في كل بلدان العالم أطباء يحاورون الصحافة و يدلون بشهاداتهم
34 - med الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:08
الحمد الله على سلامتك العقبة لاخرين إنشاء الله
35 - BB 07,7 الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:10
ياناس لننتبه لمسألة غابت عننا في هذه الظروف.
هناك من أصابه المرض و تعافى بإذن الله وهناك من لم يتعافى. هي فقط مسألة أجل محتوم لاغير.
الموت موجد بكورونا أو بغير كورونا، نعمل بالاجراءات تفاديا لنشر العدوى بين العباد والبلاد كما أمرت بذلك السلطات.
ابقى في دارك لتضع بصمتك مع إخوانك لمحاربة هذا الفيروس اللعين, أما أجل الله إذا جاء فلا مردّ له.
هناك من أصابه المرض و تعافى بإذن الله وهناك من لم يتعافى. هي فقط مسألة أجل محتوم لاغير.
الموت موجد بكورونا أو بغير كورونا، نعمل بالاجراءات تفاديا لنشر العدوى بين العباد والبلاد كما أمرت بذلك السلطات.
ابقى في دارك لتضع بصمتك مع إخوانك لمحاربة هذا الفيروس اللعين, أما أجل الله إذا جاء فلا مردّ له.
36 - حسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:12
الحمدلله على السلامه و ياربي اشفي كل مريض و يرفع هذا الوباء على بلدنا المغرب و ساءر بلاد المسلمين اللهم ارفع الهم و الغم على جميع المسلمين في كل مكان و شكرا للجنود الخفية التي تعمل في الصفوف الامامية من اطباء و ممرضين و رجال الوقاية المدنية و جزاكم الله خيرا
37 - Amine Ai الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:13
على سلامتك، الله يحفظنا و الله ينزل العفو
39 - abdelmajid elansari الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:14
اسال الله رب العرش العظيم ان يشفي جميع المرضى وان يعافي الباقين انه ولي ذلك والقادر عليه
41 - سامي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:17
تحية إجلال و تقدير للفريق الطبي بمدينة الفقيه بن صالح
42 - عبدإلاله الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:18
الحمدلله على السلامه الله ايشافي جميع مرضى المسلمين
43 - عبدالحفيظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:18
الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام اللهم ارفع عن هذا البلاء
44 - مغربية الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:22
على سلامتك و الله يشافي المرضى الاخرين ياربي ودبى خاص المغاربة يتعلمو الدرس كل واحد يشد رجليه في دارو و بلاش من داك التنقاز الخاوي
45 - مغربي حر الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:23
الحمد لله على سلامتك .
الله يشفي المرضى كملين
الله يشفي المرضى كملين
46 - lhoussain الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:23
اللهم اشفي كل مريض و ارحم كل ميت و احفظ كل الناس
47 - كريم الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:23
الحمد لله على سلامتها باش إعرف الإنسان كل واحد مكتبلو الله شحال إعيش
48 - عبدالرحيم الخلفي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:24
فلنك ايجابيين...ولا نغامر بانفسنا وذوينا....ومن يسهر على تطبيبنا وامننا وسلامتنا....الحمد لله على سلامتك
49 - شكرا لي الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:29
الله ولي الأطباء ونتمنا من المغاربة يجلسو فديورهوم
50 - O.m. الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:33
هناك من يقول أنه لا يصيب الشباب. فالكثير من المصابين أقل من 40 سنة. يكفي رؤية كم من رياضي أصيب رغم اللياقة البدنية. يكفي ان 20 في المائة يعانون إلتهاب الرئة أو أعراض أصعب.
الدواء الموجود حاليا هو تجلس في الدار و تأخد الإحتياطات عسى تلقى أمريكا اللقاح و الدواء في الصيف.
من يشفى تبقى عنده أعراض.
الدواء الموجود حاليا هو تجلس في الدار و تأخد الإحتياطات عسى تلقى أمريكا اللقاح و الدواء في الصيف.
من يشفى تبقى عنده أعراض.
51 - حزين في زمن كورونا الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:34
على سلامتك الحاجة والله يشفي جميع المصابين يارب انه ولي دلك والقادر عليه.
52 - نبيل الأربعاء 25 مارس 2020 - 16:35
الحمد لله على سلامتك واللهلة فرحنا كنا خايفين رديتني فينا الروح ...يا ربي تكتب علينا مكاتب الخير يا ربي انا نعود بك من البرص والجنون والجدام وسيء الاسقام ....يا ربي ارفع عنا هاد الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين ....
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