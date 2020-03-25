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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مستجدات حصيلة كورونا

مستجدات حصيلة كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:06

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مواطن غيور. الجيش الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:12
السلام عليكم
آن الأوان ان يتولى الجيش المهمة كاملة، من الجولان إلى إدارة المستشفيات.
الجيش هو الوحيد لي عند الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية و الإنضباطية لي تقدر تنفع البلاد من هاد البلاء
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36
2 - =[ أبوإسحاق الوسطي]= الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:16
هذا العدد كله دفعة واحدة !؟
هذا يعني شيئين : الأول ان الدولة ضاعفت عدد التحليلات كما اوصت بذلك أمس المنظمة العالمية للصحة، وهذا شيئ إيجابي، والثاني ان الحجر الصحي المفروض لم ينجح لعدم احترامه من طرف الكثيرين...!؟
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27
3 - Mustapha dr الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:17
55 حالة في هاذ اليوم الله حفظ وصافي القضية بدات كتحماض خليكوم فديوركم للحد من الإنتشار
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18
4 - Søûķa Marocaine الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:17
أنجع ما يمكن القيام به..هو تنشار الصور د الاشخاص المصابين عبر جميع الوسائل المتاحة..باش يسهل المأمورية و أي واحد شاف الصورة يقدار يتذكر بلي سبقلو تلاقاه فهنا خس يمشي يخضع راسو ن الحجر الصحي باش يتفادا انه يعادي الناس أخرين..
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14
5 - badr الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:17
والله مفهمتش يشحاجة لي فهمت هوا لي بغا يوضح ليكوم راه دوا كاين لي عرف راسو فيه كورونا يمشي يشريه ويتفرق عنا
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-31
6 - free fire الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:20
اتمني السلامة ان شاء الله و الله سميع عليم
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16
7 - yoz الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:24
شكرا على مجهوداتكم.... ولكن حاولو تقراو العربية بشكل جيد راكم زبدة المجتمع زعما ...
على الاقل دويو بالدرجة بعدما تتمكنو من المعطيات و متعتامدوش على الاوراق المكتوبة المهم غير ماتتهجاوش...... عيب
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-22
8 - mre الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:33
لم أر في حياتي الدولة تقوم بما تقوم به بحزم و إصرار قرار بعد قرار جعلها في طليعة الدول في محاربة الوباء. بقي الأهم و هو التكفل بالمحتاجين في أقرب وقت. الله المعين.
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9 - حامي الدين الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:33
مسؤولين تلمس فيهم التجهم و معلومات غير دقيقة والله أعلم.
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0
10 - papa noel الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:35
du beau travail.....une petite remarque....pendant la communication faites attention au tic eeeh eeeh ....qui signifie l hesitation.....c est vrai que c est votre 1ere experience....c est normal.....bravo....c est la competence et l esprit du groupe qui nous fera gagner cette bataille....bonne continuation
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0
11 - Khalid الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:38
Je propose que l état exceptionnellement diffuse la liste des 225 perssones contaminés du virus et leurs ville pour tout les gens qui ont rencontré ces 225 perssones puissent faire les précautions nécessaires. Ceci va aider un peu le ministre de la santé et intérieur . C est une proposition
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12 - houda الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:39
هل سيستفيد بما دكرتم من داء كل ابناء الشعب المغربي وشكرا جزيلا لكم,,,تحياتي
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13 - ياسين الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:47
كنت اريد ان كتب نفس ما قاله تعليق رقم 4ضروري جدا يقومون بهده خطوة هده ليست خصوصية ولكن معرفة مدى قرب من فيروس وانتشاره
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14 - التازي الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:54
اللهم نسألك اللطف في مقاديرك .
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15 - بلال الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:55
السلام عليكم حتى لو وصل العدد الى 10000 مصاب في المغرب فلن نستسلم حتى نستأصله من بيننا فإن لم يجدي الحجر الصحي نفعا مع المخالفين فسيصبح السجن مأوى لهم كمجرمين لأنهم يهددون حياة الناس
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16 - متفاءل الأربعاء 25 مارس 2020 - 20:59
عليكم بالتفاؤل الحصيلة عادية لأنه لم يكتمل الاسبوع الاول من الحجر الصحي وعلينا أن نتعاون مع السلطات لإنجاح الأمر أن شاء الله
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17 - نورالدين الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:01
احسن طريقة باش نتغلب على كورونا هو المدن ل فيهم حالة كتيرة بحال كازا الرباط مكناس دار حالات الطوارئ القصوى كل شي يبقى في دار حتى الخادم
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18 - قدوري احمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:02
الصراع من أجل البقاء
حان الوقت لإنزال الجيش إلى الشوارع
من أجل ضبط حالة الطوارئ هنالك فئه
من المواطنين لم تلتزم بالاوامر.
هذا هو المعقول لحد من إنتشار الوباء
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19 - كريم فيلالي الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:12
بالشفاء العاجل لجميع المصابين نرجوا من إخواننا المغاربة التحلي بالضوابط والتقيد بالحجر الصحي من أجل تفادي عدد كبير من الإصابات وان نكون يد في يد صوت واحد وانه ان تلزم بيت والخروج للضرورة والرجوع بشكل أسرع إلى منزل مع إحترام قواعد السلامية الصحية الموصى بها من طرف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وأن نستفيد من الدول التي إنتشر فيها الوباء بشكل أكبر وأسرع وفي الأخير وليس أخيرا التضرع لله عز جل بان يذهب عنا هذا الوباء في أقرب وقت و كذلك الإكثار من الإستغفار وألا كذلك إحترام السلطات العمومية في شتى أنحاء البلاد والتقيد بالقوانين المعمول بها في هذا الأساس وشكرا لجميع أخواتي وإخواتي المغاربة في كل البيوت.
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