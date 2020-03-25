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كُتّاب وآراء
انتشار الأمن بالعاصمة
الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - العليوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:59
أسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ الأمن في هذا البلاد وكذلك الدرك الملكي و القوات المساعدة وغيرها من الساهرين على سلامة المغرب
والله يوفق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى يحبه ويرضاه
والله يوفق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى يحبه ويرضاه
2 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:01
Que Dieu protège notre Royaume inchaallah
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