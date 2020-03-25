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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انتشار الأمن بالعاصمة

انتشار الأمن بالعاصمة

الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - العليوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:59
أسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ الأمن في هذا البلاد وكذلك الدرك الملكي و القوات المساعدة وغيرها من الساهرين على سلامة المغرب
والله يوفق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى يحبه ويرضاه
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2 - Maghrabi Rifi Sahraoui Soussi الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:01
Que Dieu protège notre Royaume inchaallah
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