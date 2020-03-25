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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبادرة لإطعام الحمام

مبادرة لإطعام الحمام

الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عزيز الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:02
الله يجعلها ليكم في الميزان المقبول آمين يارب العالمين
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2 - برهوووم الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:09
بارك الله فيكم جميعا، سواءا من أطعم الطيور أو أنتم أصحاب جريدة هسبريس.
شكرا لكم جميعا.
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17
3 - boch الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:13
احسن الله لكم وجعلها في ميزان حسناتكم الرفق بالحيوان يحث عليه ديننا الحنيف فالله اطلب ان يزيل عنا هذا البلاء
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15
4 - حسن النتيفي الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:17
سبحان الله العظيم واتوب اليه مبادرة طيبة.الرزاق هو الله.
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5 - IVRY الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:22
ا عجبني كثيرا تصرف هذا الكريم رفقا بالحمام اللاه يكرمك
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6 - متقاعد الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:27
ونعم المغاربةالاحرار !! الكل متظامن مع الكل!! هذه هي شيم المغاربة !! ربنا يوفقنا لما فيه أمن البلاد والعباد!! حتى الحيوانات بجميع أطيافها يجب التعامل معها برفق وإحسان! والله لا يظيع اجر من عمل عملا صالحا !!!
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7 - hajji الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:29
السلام عليكم
لا تنسوا هذه السنة الحميدة رحمنا الله ووقانا من هذا الوباء. اطعموا كل الكائنات التي قد تكون معتادة على عطف الانسان
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8 - الحمد لله الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:30
والله جاتني بكية سبحان الله الحمام لاتنطق ولا تطلب منك اطعامها ولكن الله سخر لها رزقها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
انا ملي كنشوف مثل هذ المواقف اول حاجة كنحمد عليها الله هي نعمة الاسلام نعمة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
صراحة بدون تعليق. البلاد مفتونة مع الوباء
ولكن الله سخر للحيوان والطير رزقهم ، لهذا مادمت في بلاد المسلمين فلن تموت جوعا اطمن فرزقك على الله ، ان الله لم ينس الطير والقطط والكلاب فكيف ينساك يامن تحمده وتشكره وتعبده وتوحده
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ربنا رفع عنا هذا البلاء وانزل علينا الشفاء وارحم موتانا واجعلهم من الشهداء
نستغفرك ونتوب اليك
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9 - عزيز من باريس الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:32
ماشاء الله مازال الامة فيها الخير تحية طيبة لهذا الناس وهذا ما شي غريب على المغاربة شعب الكرم ولا ننسى ان اطعام الطعام حتى ولو كان حيوان فهي من أعظم القربات الى الله وقد جاء في الحديت من الاعمال التي يدخل الله لها بها الى الجنة إطعام الطعام تقبل الله منكم ورفع عنا وعنكم وعن بلد المغرب هذا الوباء وصرفه عنا وعن وساءر بلاد المسلمين والناس أجمعين برحمته سبحانه وتعالى انه ولي ذالك والقادر عليه امبن
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10 - عبد المجيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:32
سبحان الله من يحب الحيوانات يعطيه الله قلبا رحيما ؛ الله يجعلها في ميزان حسناتكم
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11 - youssef الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:36
ما هذا الرقي! والله إن الله سيرحمنا.وفي كل كبد رطب صدقة مازال الخير في أمة محمد صلعم
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12 - حسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:39
شكرا هسبريس،شكرا لأصحاب المبادرة الله يجعلها لكم صدقة في ميزان حسناتكم
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13 - kamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:39
مبادرة جميلة جدا تحياتي لكم جميعا ... إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
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14 - مجد الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:39
جزاكم الله بألف خير.
لا تنسو القطط. و الكلاب الضالة .بالشوارع
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15 - السهيلي الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:42
نشر الطمأنينة في النفوس في ساعات القلق منهج إلهي نبوي
انشروا الطمأنينة والثقة بالله فلا بد من فرج قريب .
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16 - عبدو الميموني الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:43
مبادرة ممتازة تنويه لك فاعل خير ،نهيب بمن له القدرة على الاحسان والتضامن مع من لاحولة ولا قوة له من: طير حيوان انسان والله ولي التوفيق.
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17 - DALAMOUNI الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:45
جزاكم الله خيرا. ورفع عنا البلاء. والوباء (ما من دابة تمشي على الارض الا وعلى الله رزقها) والطير كذالك شكرا اهل الكرم. والنشاما اللهم اجعل بعدد هاذا الحمام. سلام. وصحة وعافية لجميع المغاربة المرضى. وللعالم اجمعين الصحة. والعافية
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18 - oum zaki الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:51
السلام عليكم.
مبادرة طيبة . جازاكم الله خير الجزاء.
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19 - samir tanger الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:51
أتمنى أن يلتفت البعض الى القطط المتشردة خصوصا التي تعيش في الموانئ والأماكن التي كان يتجمع بها هواة الصيد بالقصبة فهناك قطط لا يعلم حالها الا الله
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20 - Asmaa الأربعاء 25 مارس 2020 - 23:56
أولى أن تبحتو عن الناس التي تبيت أولادهم جوعى لى يجدون قوت يومهم في ضل هاذه الازمة اما الحمام فله أجنحة يطير ويجد رزقه في أي مكان
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