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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتقالات بالقنيطرة

اعتقالات بالقنيطرة

الخميس 26 مارس 2020 - 01:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الزموري الخميس 26 مارس 2020 - 01:43
تتساءل لماذا لا يتجاوب بعض الإخوة للحجر الصحي الذي قررته السلطات إنها حماية الشخص نفسه ولغيره نحن نترقب النشرة الإخبارية لوزارة الصحة اليوم كله ونطلب من الله أن لا تسجل أي إصابات أخرى ولكن البعض يعيش خارج كوكبنا وقد صدمنا من عدد الإصابات المتزايدة هذا اليوم بما أن الوسيلة الوحيدة للنجاة هو ابقى في دارك فلا بأس إذن على السلطات معاقبة المخالفين بعد تنزيل القانون من لا يحترم لا يحترم والله يهدينا والله يرفع علينا هذا الوباء واليوم واحد شعبان نصوم وندعي الله عز وجل.
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