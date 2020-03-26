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كُتّاب وآراء
معاناة حلاقين
الخميس 26 مارس 2020 - 13:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Driss الخميس 26 مارس 2020 - 19:24
كلشي فهاد البلاد تايشكي. بغيت غير نلقا شي حلاق تايخلص الضرائب على الفلوس اللي تايذخل. ملي تاتحسن للناس بثلاثين وخمسين درهم شحال تاتخلص منها للضريبة؟ الله يدير شي تاويل دالخير وصافي.
2 - متضررة الخميس 26 مارس 2020 - 19:49
بالفعل هاد الناس مكاين لي خمم فيهم. نهار بدا هاد الوباء و راجلي مدخل درهم.
3 - حلاق الخميس 26 مارس 2020 - 20:02
بصراحة الرجل الذي كانت هه المهنة هي التي تخرج في المأكل و دواء و العائلة ألأن شخص يبقى لشهر و أكثر مغلوق من أين يأتيه المأكل ودواء دائما الحياة
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