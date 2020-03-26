24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جامعي ينتقد إقصاء الموظف من مصاريف محاسبية (5.00)

  2. مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا‬ (5.00)

  3. خرق "الطوارئ" يوقف 11 شخصا في نواحي سطات (5.00)

  4. ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة (5.00)

  5. اعتقالات بالقنيطرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تدخلات قائدة بالرباط

تدخلات قائدة بالرباط

الخميس 26 مارس 2020 - 19:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - wak wak الخميس 26 مارس 2020 - 19:19
زعما علاش متكونش دائما المراقبة بحال هكا. هذ السلطة المحلية ولاو كيبينو خدمتهم غير ملي جات كرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 19:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا عاجزون أمام الأوضاع المحزنة اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللعين والطف بنا فيما جرت به الأقدار امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
3 - rachid الخميس 26 مارس 2020 - 19:21
الله يعطيها الصحة، هكذا الخدمة خصها تكون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - جمال الخميس 26 مارس 2020 - 19:22
تبارك الله عليها وعلى خدمتها الله يعاونها النظام مزيان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - كمال المنصوري الخميس 26 مارس 2020 - 19:25
خير الكلام ما قل و دل
شكرا لسلطات هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - عبدالله الخميس 26 مارس 2020 - 19:26
عون الناس الله إ جزكم بالخير راه ناس معندهاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - أمين الخميس 26 مارس 2020 - 19:32
المشكل مع الفيروس والمشكل الكبير مع الناس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
8 - وطني غيور الخميس 26 مارس 2020 - 19:33
نحن نجني الآن التسيب المسكوت عنه طول هذه السنوات ، أين كانت هذه القائدة و غيرها من القياد قبل هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
9 - kamal الخميس 26 مارس 2020 - 19:34
الكل يحترم المجهود الدي تقوم به السلطات لوقف انتشار هدا الفيروس اللعين .ولاكن يجب الاخد بالاعتبار السبب الرئيسي الدي يدفع هاؤلاء الناس للخرجون من منازلهم و هو توفير لقمة العيش لعاءلاتهم .ولهذا يجب الاخد بالاعتبار لحالهم وإيجاد الحلول العاجلة لمساعدتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
10 - montreal الخميس 26 مارس 2020 - 19:35
De montreal je vous dit BRavo bravo bravo Kaida
Allah y'jazik
Même sans cotonna ce marché de nahda est un vrai foyer de maladies avec des taupes et des cafard
partout.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - anas الخميس 26 مارس 2020 - 19:36
واش بصح لله هو لي عطى هاد المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
12 - raoufi الخميس 26 مارس 2020 - 19:37
الله المستعان مسكينا حمقوها لوعي ماكينش الذوله من لاول مرة خلت شعبها مكلخ وذابا وحلت فيهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - عمرر الخميس 26 مارس 2020 - 19:40
تحية للجميع،الثقافة،التربية،النظام(نظام الحياة،العيش) أية علاقة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
14 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 19:44
هذه احسن فرصة لتحرير الملك العام، خويو الممرات خليو الزبناء فين يفوتوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - حمدي الخميس 26 مارس 2020 - 19:50
الله يحسن العون المواطن معدب البائع معدب رجال السلطة معدبة اللهم أبعد عنا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - Allah 7asbi الخميس 26 مارس 2020 - 19:51
et cette dame il a pas le droit de travailler donc vive

cette dame ça faute il s'est pas voler les caisse comme la plus part des gros tête
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
17 - samy الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
Une très belle intervention. Avec calme et fermeté,le message est bien passé et les objectifs atteints . Toute la différence avec les hommes de loi qui montrent leur muscle en haussant le ton, en criant. Ils insultent et violentent les gens sans atteindre les objectifs de leur mission.
À méditer !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
18 - ichouali الخميس 26 مارس 2020 - 19:56
شكرا السيدة القائد وشكرا كل المتدخلين لأجل سلامة الناس خل صة أن حي التقدم يحتاج ككثير من أحياء الولاية للحزم والصرامة مع العطف والحناء الأمومة شكرا دائما أعانكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 19:57
الله المعين لرجال السلطة في هده الضورف الصعبة ، لاءن بعض الناس لا زالو لم يستوعبو علا ان بعض نشاطاتهم قد تساهم في الختلاط الناس دون شروط الحماية (كالمسافة ) مما قد يشكل خطر انتشار هاد الوباء القاتل في تلك اءماكن . ولا يعلمون ان دالك يحمي حياتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - ان كنت ناسي افكرك الخميس 26 مارس 2020 - 20:01
داء النفوس اشر و اسوأ من مرض الاجسام,لو كانت الدولة تتعامل مع الجهل و التخلف و الفوضى,بنفس الطريقة التي تتعامل بها الان مع فيروس كورونا,لكان المغرب اليوم في حال ينافس فيها الدول العظمى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - زهير الخميس 26 مارس 2020 - 20:02
والله الى برداتلي الخاطر الله يعطيها الصحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
22 - ميموني الخميس 26 مارس 2020 - 20:02
اللهم احفظ و اعن خادمي الشعب على ما يقومون به من تضحيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - Nemo الخميس 26 مارس 2020 - 20:07
شوفو فلاول الفيديو واحد السيد هز البنان و حطو ف اسطافيط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - الحمدلله الخميس 26 مارس 2020 - 20:07
الحمد لله ثورةمن طرف رجال ونساء السلطة العمومية على منع انتشار الوباء ومحاربة العشوائية اللتي أصبحت تؤتث الفضاء العام وتزيد من تأزيم نفسية المواطن المغربي هناك إجماع من السواد الاعظم من الشعب المغربي وردود الأفعال اللتي تشيد بهذه المبادرة والاستمرار في العمل بها إلى مرحلة ما بعد حصر رقعة الوباء كفانا فوضى وتسيب واحتلال الملك العمومي دون تأدية ولو درهم ضرائب لفائدة خزينة الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.