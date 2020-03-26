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كُتّاب وآراء
تدخلات قائدة بالرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 19:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
1 - wak wak الخميس 26 مارس 2020 - 19:19
زعما علاش متكونش دائما المراقبة بحال هكا. هذ السلطة المحلية ولاو كيبينو خدمتهم غير ملي جات كرونا
2 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 19:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا عاجزون أمام الأوضاع المحزنة اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللعين والطف بنا فيما جرت به الأقدار امين
4 - جمال الخميس 26 مارس 2020 - 19:22
تبارك الله عليها وعلى خدمتها الله يعاونها النظام مزيان
5 - كمال المنصوري الخميس 26 مارس 2020 - 19:25
خير الكلام ما قل و دل
شكرا لسلطات هذا البلد
شكرا لسلطات هذا البلد
6 - عبدالله الخميس 26 مارس 2020 - 19:26
عون الناس الله إ جزكم بالخير راه ناس معندهاش
8 - وطني غيور الخميس 26 مارس 2020 - 19:33
نحن نجني الآن التسيب المسكوت عنه طول هذه السنوات ، أين كانت هذه القائدة و غيرها من القياد قبل هذا الوباء
9 - kamal الخميس 26 مارس 2020 - 19:34
الكل يحترم المجهود الدي تقوم به السلطات لوقف انتشار هدا الفيروس اللعين .ولاكن يجب الاخد بالاعتبار السبب الرئيسي الدي يدفع هاؤلاء الناس للخرجون من منازلهم و هو توفير لقمة العيش لعاءلاتهم .ولهذا يجب الاخد بالاعتبار لحالهم وإيجاد الحلول العاجلة لمساعدتهم.
10 - montreal الخميس 26 مارس 2020 - 19:35
De montreal je vous dit BRavo bravo bravo Kaida
Allah y'jazik
Même sans cotonna ce marché de nahda est un vrai foyer de maladies avec des taupes et des cafard
partout.
Allah y'jazik
Même sans cotonna ce marché de nahda est un vrai foyer de maladies avec des taupes et des cafard
partout.
12 - raoufi الخميس 26 مارس 2020 - 19:37
الله المستعان مسكينا حمقوها لوعي ماكينش الذوله من لاول مرة خلت شعبها مكلخ وذابا وحلت فيهم
13 - عمرر الخميس 26 مارس 2020 - 19:40
تحية للجميع،الثقافة،التربية،النظام(نظام الحياة،العيش) أية علاقة؟
14 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 19:44
هذه احسن فرصة لتحرير الملك العام، خويو الممرات خليو الزبناء فين يفوتوا
15 - حمدي الخميس 26 مارس 2020 - 19:50
الله يحسن العون المواطن معدب البائع معدب رجال السلطة معدبة اللهم أبعد عنا الوباء
16 - Allah 7asbi الخميس 26 مارس 2020 - 19:51
et cette dame il a pas le droit de travailler donc vive
cette dame ça faute il s'est pas voler les caisse comme la plus part des gros tête
cette dame ça faute il s'est pas voler les caisse comme la plus part des gros tête
17 - samy الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
Une très belle intervention. Avec calme et fermeté,le message est bien passé et les objectifs atteints . Toute la différence avec les hommes de loi qui montrent leur muscle en haussant le ton, en criant. Ils insultent et violentent les gens sans atteindre les objectifs de leur mission.
À méditer !!!!
À méditer !!!!
18 - ichouali الخميس 26 مارس 2020 - 19:56
شكرا السيدة القائد وشكرا كل المتدخلين لأجل سلامة الناس خل صة أن حي التقدم يحتاج ككثير من أحياء الولاية للحزم والصرامة مع العطف والحناء الأمومة شكرا دائما أعانكم الله
19 - محمد الخميس 26 مارس 2020 - 19:57
الله المعين لرجال السلطة في هده الضورف الصعبة ، لاءن بعض الناس لا زالو لم يستوعبو علا ان بعض نشاطاتهم قد تساهم في الختلاط الناس دون شروط الحماية (كالمسافة ) مما قد يشكل خطر انتشار هاد الوباء القاتل في تلك اءماكن . ولا يعلمون ان دالك يحمي حياتهم
20 - ان كنت ناسي افكرك الخميس 26 مارس 2020 - 20:01
داء النفوس اشر و اسوأ من مرض الاجسام,لو كانت الدولة تتعامل مع الجهل و التخلف و الفوضى,بنفس الطريقة التي تتعامل بها الان مع فيروس كورونا,لكان المغرب اليوم في حال ينافس فيها الدول العظمى.
22 - ميموني الخميس 26 مارس 2020 - 20:02
اللهم احفظ و اعن خادمي الشعب على ما يقومون به من تضحيات
23 - Nemo الخميس 26 مارس 2020 - 20:07
شوفو فلاول الفيديو واحد السيد هز البنان و حطو ف اسطافيط
24 - الحمدلله الخميس 26 مارس 2020 - 20:07
الحمد لله ثورةمن طرف رجال ونساء السلطة العمومية على منع انتشار الوباء ومحاربة العشوائية اللتي أصبحت تؤتث الفضاء العام وتزيد من تأزيم نفسية المواطن المغربي هناك إجماع من السواد الاعظم من الشعب المغربي وردود الأفعال اللتي تشيد بهذه المبادرة والاستمرار في العمل بها إلى مرحلة ما بعد حصر رقعة الوباء كفانا فوضى وتسيب واحتلال الملك العمومي دون تأدية ولو درهم ضرائب لفائدة خزينة الدولة
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