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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إيواء مشردي فاس

إيواء مشردي فاس

الخميس 26 مارس 2020 - 19:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جميلة الخميس 26 مارس 2020 - 19:19
واش كان خاصنا ربي يسلط علينا هاد الوباء باش نحسو بالغير ونقدمو المساعدة لبعضنا والاغنياء يقدمو تبرعات والدولة تهتم بالناس وتواصل معاها والاهل يتجمعو في طابلة وحدة ياكلو واش ماشي هدي اخلاق دينا لي علمنا سيد الخلق استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم الله يهدينا ويرفع عنا الوباء ويبقى هاد الخير فينا وتبقى هدي أخلاقنا
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2 - فرانز كافكا الخميس 26 مارس 2020 - 19:21
الخير موجود ف البلاد و هما مخبعينه طول العام ..
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3 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 19:23
بادرة طيبة جعلها الله في ميزان حسناتكم وليت هذه الحملة تشمل عموم المملكة ولكم جزيل الشكر والامتنان بالتوفيق للجميع
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