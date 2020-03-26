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كُتّاب وآراء
اعتقال مخالفي حالة الطوارئ
الخميس 26 مارس 2020 - 12:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - sarah الخميس 26 مارس 2020 - 19:16
Quand je dis que dans les pays arabo-musulmans, le confinement ne marchera pas. Chaque action est bonne pour se révolter à moins de maintenir l'ordre avec le bâton.
عندما أقول أن الاحتواء في البلدان العربية الإسلامية لن ينجح. كل عمل جيد للثورة ما لم تحافظ على النظام بالعصا
عندما أقول أن الاحتواء في البلدان العربية الإسلامية لن ينجح. كل عمل جيد للثورة ما لم تحافظ على النظام بالعصا
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