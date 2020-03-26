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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الانتحار في زمن كورونا

الانتحار في زمن كورونا

الخميس 26 مارس 2020 - 16:47

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كمال الخميس 26 مارس 2020 - 19:22
ان لله وان اليه راجعون. الله ارحمه برحمتك التي سبقت غضبك يارب. الله يهدي هاد المسوولين يديرو شي حل للطبقة الي معندهاش دخل قااار. راه كاين الي يفضل يموت بالجوع وميطلبش(ويووثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) صدق الله اىعظيم.
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