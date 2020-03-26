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كُتّاب وآراء
قائدة الطوارئ بورزازات
الخميس 26 مارس 2020 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 26 مارس 2020 - 19:53
الاحترام والتقدير لجميع أطر وأعوان بوزارة الداخلية الكفاءة المهنية والتواضع والمسؤولية والاخلاص وتفاني في العمل لافرق بين الذكور والانات الكل يشتغل كخلية النحل ليعطونا عسل مصفى فيه دواء لهدا الداء بحول الله
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