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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مستجدات كورونا بالمغرب

مستجدات كورونا بالمغرب

الخميس 26 مارس 2020 - 19:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الفصاحة في الكلام الخميس 26 مارس 2020 - 19:37
بصراحة هاته السيدة الله ايعطيها الصحة على الاخبار ببساطة واختصار ودون تعلتم.
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2 - Mohamed الخميس 26 مارس 2020 - 19:51
أطلب من الناس ملازمة منازلهم وأخد جميع الاحتياطات التي نصحت بها الجهات المختصة لأن هذا الفيروس اللعين ينتشر بسرعة لا تتصور مما يصعب من السيطرة عليه .وهذا ما نعايشه في شمال إيطاليا رغم الايمكانيات المتاحة .
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3 - يونس الخميس 26 مارس 2020 - 19:54
سيدة في المستوى ماشا الله عليها
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4 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 19:59
يعني ان الاسره المخصصة للانعاش قد اكتملت؟؟؟
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