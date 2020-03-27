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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مراقبة الأسعار في بني ملال

مراقبة الأسعار في بني ملال

الجمعة 27 مارس 2020 - 10:59

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1 - مغربي فقاقيري الجمعة 27 مارس 2020 - 12:39
غياب التلفزة في التوعية كاقرار كل القوانيين الجديدة والجزرية في التلفزة كل اخبار كتعليق لائحة الاسعار و بوطة غاز لكل زبون الاغلاق مع السادسة والخروج بدون سبب غرامة وحبس عدم اخراج الكراي ادا كان لا يتوفر على مال الكراء الاسراع في دعم الشعب الهش
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