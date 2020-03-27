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كُتّاب وآراء
اعتقال خارقي الطوارئ
الجمعة 27 مارس 2020 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - said الجمعة 27 مارس 2020 - 12:32
نريد من وسائل الاعلام نشر حالات الناس التي تعاني الجوع والقهر بسبب هذه الظرفية عوض التركيز على الترهيب بالاعتقالات
3 - تحية للامن المغربي الجمعة 27 مارس 2020 - 12:42
الله اعاونكم ياربي وتحية خاصة ليكم والمجهوداتكم الله اغلبكم ياربي
4 - ربيع الجمعة 27 مارس 2020 - 12:45
الله يكون في عون رجال الأمن والسلطة،للأسف كون كان الوعي،ماكانوش يجوبوا الشوارع ليل نهار مغامرين بحياتهم وحياة عائلاتهم ليؤمنوا لنا السلامة والحماية من الوباء.
5 - Simo الجمعة 27 مارس 2020 - 12:51
ليت مثل هذه التدخلات كانت في كل الأيام العادية، لأصبحت شوارعنا أكثر نظافة و أمنا. من جهة أخرى أتفهم خرق الكثيرين لحالة الطوارئ رغم كوني ضد خرقها. أتفهم أن من يعيشون ب 10 أفراد أو أكثر في بيت صغير قد يفضلون أحيانا السجن على الجلوس في بيت ليس فيه إلا الصراخ و الشجار و المشاكل. كما أتفهم حالة المدمنين، و لا أحسدهم، فالإدمان أمر صعب في الأيام العادية فما بالك حين لا يوجد ما يلبي به المدمن حاجته، و يضطر إلى البقاء في البيت مع كل أعراض الحرمان من أرق و غضب و فقد للسيطرة. الأيام القادمة ستعري الكثير من خلل مجتمعنا و أفرادنا و بيوتنا ...
6 - متتبع الجمعة 27 مارس 2020 - 12:52
عندما لا تراعي السلطة طروف الناس من جوع وقهر وعدم توفير الدولة لقمة عيش للمواطن الذي فقد عمله نرى الامن يتسبب الاختلاط بين الموقين داخل سيارات الشرطة والازدحام في المخفر فاين هي الوقاية
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