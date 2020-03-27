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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تعقيم شوارع الجديدة

تعقيم شوارع الجديدة

الجمعة 27 مارس 2020 - 13:05

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1 - فهم تسطا الجمعة 27 مارس 2020 - 13:53
لم أكن أعلم أن رش الماء هو التعقيم... وضد ماذا ضد الفيروس الذي قهر العاالم
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2 - حسنا... الجمعة 27 مارس 2020 - 14:17
فعل حسن...و لكن لماذا لا يعمم على الصعيد الوطني ...و لا سيما في الأزقة الشعبية و ربما حتى في المحلات التي تم إغلاقها من مدارس و مساجد و مقاهي...الخ
لأن الفيروس قد يتكاثر و يعشش بها ...ما دام على ما يحكى أن له القدرة على العيش لمدة طويلة...؟
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