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كُتّاب وآراء
عالقون مغاربة في تركيا
الجمعة 27 مارس 2020 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - محمد البوهالي الجمعة 27 مارس 2020 - 15:20
يرجى تقديم يد العون والمساعدة قصد جلب الجالية من تركيا للحجر الصحي بالمغرب، والجاليات المغربية في كل مكان، تسدد الأقساط بهبة أو على فترات ، لما لا تقديم المساعدة فيما يخص عمليات النصب والاحتيال التي وقع فيها إخواننا هناك...
2 - هام جدا الجمعة 27 مارس 2020 - 15:23
دقت ساعة الحقيقة، فإما أن ننجو جميعا، أو تتعرض البلاد لكارثة صحية حقيقية قد تخلف مئات الضحايا إن لم نقل الآلاف.
فكل المعطيات المتوفرة وتحليلات الخبراء تؤكد على أننا على أبواب أهم وأخطر أسبوعين في الحرب على فيروس كورونا، فقد تخطينا حاليا مرحلة دخول الفيروس من الخارج وظهرر حالات إصابة معزولة، لنصل إلى مرحلة الانتقال السريع للعدوى من الأشخاص الذين كانوا يحتضنون الفيروس إلى من كانوا على اتصال معهم.
وهكذا، فقد بات من الضروري جدا تفادي الخروج من المنزل طيلة الأسبوعين القادمين إلا للضرورة القصوى، مع توخي كافة التدابير الاحتياطية الصحية، وإلا فإن مستشفياتنا ستكون عاجزة عن استقبال الكم الهائل من المصابين الذين سيتوافدون عليها.
المؤكد هو أن أعداد المصابين ستعرف في قادم الأيام ارتفاعا ملحوظا، لكن ببقائنا داخل بيوتنا سنجعل تلك الأرقام في نطاق المتحكم فيه، وهذا ما نتمناه جميعا.
فكل المعطيات المتوفرة وتحليلات الخبراء تؤكد على أننا على أبواب أهم وأخطر أسبوعين في الحرب على فيروس كورونا، فقد تخطينا حاليا مرحلة دخول الفيروس من الخارج وظهرر حالات إصابة معزولة، لنصل إلى مرحلة الانتقال السريع للعدوى من الأشخاص الذين كانوا يحتضنون الفيروس إلى من كانوا على اتصال معهم.
وهكذا، فقد بات من الضروري جدا تفادي الخروج من المنزل طيلة الأسبوعين القادمين إلا للضرورة القصوى، مع توخي كافة التدابير الاحتياطية الصحية، وإلا فإن مستشفياتنا ستكون عاجزة عن استقبال الكم الهائل من المصابين الذين سيتوافدون عليها.
المؤكد هو أن أعداد المصابين ستعرف في قادم الأيام ارتفاعا ملحوظا، لكن ببقائنا داخل بيوتنا سنجعل تلك الأرقام في نطاق المتحكم فيه، وهذا ما نتمناه جميعا.
3 - مواطن غيور. الوطن للجميع الجمعة 27 مارس 2020 - 15:24
السلام عليكم
نطلب من صاحب الجلالة الإلتفاتة إلى مواطنيه المغاربة العالقين في عدد من الدول و من بينها تركيا.
المغاربة المقيمين الأولوية ليست لهم، لاكن السياح المغاربة وجب إجلائهم ففيهم بناتنا و أبنائنا و نسائنا و شيوخنا و يعيشون التشرد.
مع اتخاد الإحتياطات اللازمة و فرض الحجر الصحي عند العودة.
نطلب من صاحب الجلالة الإلتفاتة إلى مواطنيه المغاربة العالقين في عدد من الدول و من بينها تركيا.
المغاربة المقيمين الأولوية ليست لهم، لاكن السياح المغاربة وجب إجلائهم ففيهم بناتنا و أبنائنا و نسائنا و شيوخنا و يعيشون التشرد.
مع اتخاد الإحتياطات اللازمة و فرض الحجر الصحي عند العودة.
4 - شهيد الجمعة 27 مارس 2020 - 15:31
لا أفهم جميع الدول تجلي رعاياها فيجب على السلطات أن تبادر بتنسيق مع السلطات التركية على حل المشكلة فمن غير المعقول أن نتخلى عن مواطنينا ونسمح فيهم عالقين في الغربة
5 - أستاذة وطنية الجمعة 27 مارس 2020 - 15:35
ربما اولائك الذين ذهبوا إلى تركيا من أجل السياحة هؤلاء يجب التفكير لهم في حل مجد ادخالهم وتركهم في حجر صحي من أجل الاحتياط لمعرفة هل هم مصابون ام لا لان 15 الحالة ذهبت إلى مصر في رحلة عادوا كلهم حاملين للفيروس اما بالنسبة للمقيمين من أجل عمل أو دراسة هؤلاء حلهم واضح يمكثون في بيوتهم إلى أن ينتهي الحجر ككل الدول التي تعاني من المرض مثل فرنسا فيها ابناؤنا ينتظرون الفرج من الله ولم يضايقوا على غيرهم مطالبين بالعودة
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