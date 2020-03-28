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كُتّاب وآراء
عائلة السودور المنتحر
السبت 28 مارس 2020 - 02:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ouchn السبت 28 مارس 2020 - 02:26
Le caid a mal agi. Il a fallu dire de monsieur de fermer le local calmement et lui dire de venir le voir. C'est domage.
2 - يوسف من طنجة السبت 28 مارس 2020 - 02:35
هذه إحدى مخلفات وباء كورونا،مثل هذه الأسر هي التي تستحق المساعدات في ظل هذا الوباء.
3 - حمد السبت 28 مارس 2020 - 02:43
لآ إله إلا الله محمد رسول الله.الهم ارحمه وارزق اهله الصبر.ليس سهلا والحياة ليس شريطا يمكن حدف منه مالا يعجبنا.مع ديالك المرجو إلابتعاد عن الخوض في مالا نعرف تفاصيله والحكم على المرحوم رفقا بعائلته اللهم اهدينا.
4 - حمد السبت 28 مارس 2020 - 02:43
لآ إله إلا الله محمد رسول الله.الهم ارحمه وارزق اهله الصبر.ليس سهلا والحياة ليس شريطا يمكن حدف منه مالا يعجبنا.مع ديالك المرجو إلابتعاد عن الخوض في مالا نعرف تفاصيله والحكم على المرحوم رفقا بعائلته اللهم اهدينا.
5 - متتبع السبت 28 مارس 2020 - 02:55
يجب قبل الإغلاق البحث عن حل لكي لا يضطر المواطن لسلوك طرق لا تحمد عقباها .قطع الأرزاق بدون تعويض يأدي بالمغاربة اما الانتحار او السجن. من اين ياتي القوت لشريحة كبيرة في المغرب؟
6 - فاتن السبت 28 مارس 2020 - 02:58
اللهم ارحمه واغفر له وصبر عائلته نحن جميعا امام امتحان صعب بدون استتناء متل الفقير متل الغني متل القوي متل الضعيف فان لم نصبر ونتكافل صعب ان نجتاز هدا الامتحان
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