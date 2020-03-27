24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/03/2020
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:38
|17:04
|19:48
|21:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
- تكثيف الرقابة بالبيضاء
- وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
- هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)
- وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب - (238)
- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333 - (210)
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية - (208)
- رصيف الصحافة: الجزائر تُرَحل مغاربة في أوج مواجهة "وباء كورونا" - (140)
- بروفيسور مغربي: "الكلوروكين" معجزة .. وهذه وصفة علاج "كورونا" - (140)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحصيلة الجديدة لكورونا
الجمعة 27 مارس 2020 - 19:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
1 - sami الجمعة 27 مارس 2020 - 19:29
ils disent toujours uniquement le nombre des cas contaminé, par exemple aujourdhui 58 cas OUI MAIS SUR COMBIEN DE CAS TESTÉS !!!!!!!??????? On a le droit de savoir et vous les journalistes c'est VOTRE DEVOIR d'aller chercher la vérité [email protected]@@
cmb de test ont été effectués depuis le debut de la pandémie ????? cmb ?????????? 1500 ?????? cmb ????????
cmb de test ont été effectués depuis le debut de la pandémie ????? cmb ?????????? 1500 ?????? cmb ????????
2 - سرمد الحق الجمعة 27 مارس 2020 - 19:29
مع الاسف الشديد فقد تمدد الوباء في كل اقطار المغرب بعد رجوع الكل الى مواطنه .
أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
3 - مواطن غيور 1/ الحداد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:31
السلام عليكم
الرحمة للشهداء و الصبر لدويهم و الشفاء للمغاربة عامة و للبشرية.
طلبنا من التلفزات و الإداعات الوطنية أن يلتزموا ببرامج تحترم الظرفية و لما لا أن تضع شارة الحداد بالأسود .
هؤلاء الدين ماتوا هم أهلنا جميعا و وجب احترام الحداد.
الرحمة للشهداء و الصبر لدويهم و الشفاء للمغاربة عامة و للبشرية.
طلبنا من التلفزات و الإداعات الوطنية أن يلتزموا ببرامج تحترم الظرفية و لما لا أن تضع شارة الحداد بالأسود .
هؤلاء الدين ماتوا هم أهلنا جميعا و وجب احترام الحداد.
4 - خالد.ف الجمعة 27 مارس 2020 - 19:33
ها علاش المغاربه لطالما بحت حناجيرهم من أجل الرقي بقطاعي الصحة و التعليم ! الوضع كارثي نسأل الله العافية ! 21 قتيل ربما ناتج عن الخصاص الطبي يعني أزيد من 6 في المائة من المصابين .
5 - سبع بقرات الجمعة 27 مارس 2020 - 19:34
السلام لقد اخبرناكم من قبل ان الحجر الصحي المغربي يشبه الحجر الصحي الاوروبي. النتيجة ستكون كارتية.واخبرناكم الاستمارة والتبضع سيؤدي لهلاكنا. وقلنا الحل لا استمارة لا تبضع وعلى الدولة تخزين المواد الاساسية من الغذاء وتقسيمه عن طريق لجان مشتركة على كل منزل بطريقة مجانية حسب عدد السكان مع اقتطاع الاجور لجميع الموظفين مدنيين وعسكريين عموميين وخصوصيين لمدة شهر. حجر شامل لمدة شهر باستتناء القطاعات الحيوية من القوات العمومية الصحة الفلاحة والماء والكهرباء. هذه قمة العدل لنضحي من اجل بلدنا الغالي حب الاوطان من الايمان
6 - عبدو الجمعة 27 مارس 2020 - 19:35
مقارنة بدول أخرى نلاحظ ارتفاع كبير في الوفيات مقارنة بحالات الشفاء بالمغرب ما يدل على الهشاشة الصحة لدينا، و هذا سبب وااااااااضح جداااااااا أنك تدخل دارك حتى تفوت المصيبة و نفيقووووو و ما عمرنا نفرطووو في الصحة و التعليم
7 - mahmoud الجمعة 27 مارس 2020 - 19:35
الجهة تم تكرارها مرتان مرة بتسع حالات ومرة بثلاث حالات!!!!
8 - مواطنة 1 الجمعة 27 مارس 2020 - 19:36
علاش نسبة الوفايات مرتفعة ونسبة المتعافين منخفضة مقارنة مع جميع الدول الموبوءة ؟ من 333 مصاب يالله 6 براو و 21 ماتوا !!! واش العناية الطبية عندنا ناقصة ولا الدواء اللي كتستعملوا ما كايجببش نتيجته ؟ خصنا نعرفوا علاش !!!!
9 - zaki from germany الجمعة 27 مارس 2020 - 19:38
الآن حان الوقت ليقوم الملك بخطاب موجه لكافة الشعب.. خطاب بدون ورقة، بدون لغة خشب... خطاب يتمكن الكثيرون منه منن فهم واستيعاب ما يجري.. . . الايام القليلة القادمة ستكون حقآ فاصلة... فإماّ سنفقد فقط العشرات و هذا حتمي ومنطقي ولا مفرّ منه، وإما سنفقد الآلاف من احبائنا آبائنا وجيراننا لا قدّر الله...
10 - جائحة كورونا الجمعة 27 مارس 2020 - 19:41
مللي النافيت مازل خدام بين المدن اللي موبوءة بكثرة سيبقى دائما الاصابات في ارتفاع
اوقفوا النافيت بين المدن فهو مصدر ارتفاع الوباء
اوقفوا النافيت بين المدن فهو مصدر ارتفاع الوباء
11 - Ali الجمعة 27 مارس 2020 - 19:42
جهة الصحراء خالية لأن الخطوط الجوية لم تصلها و الدولة تداركت الأمر و أغلقت الكركرات إضافة إلى التباعد الإجتماعي و غياب الإزدحام
تأخرنا في الغلق و الصرامة في المطار
و الآن نتأخر في تكثيف التحاليل الإستباقية
الله يحفظنا أجمعين و اابشرية كافة
المرجوا عزل الأحياء الموبوءة و تشجيع الأحياء الملتزمة
تأخرنا في الغلق و الصرامة في المطار
و الآن نتأخر في تكثيف التحاليل الإستباقية
الله يحفظنا أجمعين و اابشرية كافة
المرجوا عزل الأحياء الموبوءة و تشجيع الأحياء الملتزمة
12 - استادة الجمعة 27 مارس 2020 - 19:43
اظن انه لا فائدة من الدهاب للمستشفى في المغرب لان عدد الوفيات يفوق عدد الحالات التي شفيت بمرتين
13 - كفى إستهتار!! الجمعة 27 مارس 2020 - 19:43
يجب على السلطات أن تكون صارمة في الأيام المقبلة لأن الناس مازالو مستهترين،ويجب إيقاف الشركات ذات القطاع الغير مهم، ومنع وسائل المواصلات وتطبيق الخدمة عن بعد من دون هذه الإجراأت إنتظرو الأسوء
14 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 19:45
يا لطيف الطف بنا. عدد الوفايات مقارنة باللذين تعافو لايبعث على الإرتياح ويطرح علامة استفهام...
نتمنى خيرا في قادم الأيام إن شاء الله
نتمنى خيرا في قادم الأيام إن شاء الله
15 - الكافي عبد الرزاق الجمعة 27 مارس 2020 - 19:46
المرجو من شركة الاتصالات توفير الانترنيت مجانا نحن نعاني من عدم توفر الانترنت،من أجل الدراسة فقط، المرجو منكم زيارة هدا المكان الذي نعيش فيه وشكرا
16 - صفوان الجمعة 27 مارس 2020 - 19:46
يا رب السلامة نحن على أبواب المرحلة الثالتة
17 - kabour الجمعة 27 مارس 2020 - 19:47
المغرب هو البلد الوحيد لي عدد الوفيات فيه فاق عدد الحالات التي تماثلت للشفاء كثر من ايطاليا
18 - ملاحظ الجمعة 27 مارس 2020 - 19:47
علاش كل نهار كيبان واحد في تقديم اخر الحالات . كلهم بغاو يدوزو في التلفزة. ماهذا ياوزارة الصحة؟
19 - babushka الجمعة 27 مارس 2020 - 19:47
أعباد الله بقاو في ديوركم راه ما كاينين سبيطارات ولا معدات عندنا .
20 - الشبح الجمعة 27 مارس 2020 - 19:47
نصيحة قبل ما تخرجوا فطروا بالسمن لأنه يبقى لمدة طويل في الحلق بفضل رائحته و هو واقي بفضل الملح الذي يحتويه و كاين حتى لكيدهنوا به داخل أنوفهم قبل الخروج و الله أعلم و كاين حتى لكيخلطو بالعسل فكلاهما و اتحادهما نافع و الله أعلم أظن لماذا لم يجربوه أصحاب البحث الفيروسي قد يقتل السمن و العسل أسرع من البلاستيك أو الحديد مثلا ... فلا تستهينوا بالأدوية الشعبية فهي قديمة قدم الإنسان ...
21 - الحسن الجمعة 27 مارس 2020 - 19:50
اللهم ارحم المتوفين واشف الباقون والله يحد الباس.
المزيد من الوقاية جزاكم الله خيرا.
المزيد من الوقاية جزاكم الله خيرا.
22 - jihane الجمعة 27 مارس 2020 - 19:55
الوضع أصعب من ذي قبل أظن فترة الحجر الصحي ستمتد ، اللخ يحفظ
23 - من خارج الوطن الجمعة 27 مارس 2020 - 19:57
على الحكومة المغربية إعادة النظر في الباعة المتجولين و المراكز التجارية مثل كارفور و مرجان لأن الملاحظ أن هناك ازدحام و هذا ينشر العدوى
24 - متخوف الجمعة 27 مارس 2020 - 19:58
إذا أين هي مراكز الإستشفاء وأظن أن المتعافون تعافو فقط بالمناعة ديالهم حيت كون كاين اهتمام طبي غادي يكونو ناس كيتشافاو هذا يأكد أن المرضى يحبسون داخل الحجرات ويتركون مناعتهم هي التي تقاوم . وجرد رأي
25 - ما ريا الجمعة 27 مارس 2020 - 20:05
يجب ان تكون الصرامة من طرف رجال الأمن لان هناك بعض المستهترين لازالوا يجتمعون بالازقة .
26 - الزوبير الجمعة 27 مارس 2020 - 20:08
نتوسل الى الله باسمه اللطيف حتى يلطف بنا ونتسل للجميع بالبقاء في منازلنا
27 - DALAMOUNI الجمعة 27 مارس 2020 - 20:11
بدون تعليق المرجو من وزارة الصحة ان تظهر لنا حقيقة مايجري في الخفاء. وان يقوم مسؤول كبير في الصحة لينقل لنا الحالة بالتفصيل فاغلبية الشعب. أميون. وهاذ الشخص الذي يقدم لنا الاحداث. كانه ينقل لنا نتيجة الانتخابات أسلوب نقل الوقاءع غير كاف. كان عليه ارتداء بزة اي لباس أطباء حتى يكون في محله. نطلب من الله الشفاء العاجل ورفع البلاء والوباء
28 - مار الجمعة 27 مارس 2020 - 20:14
راه هاذ المرض خصكوم تشوفوه بحال شي غابة عامرة بالشجر وكل شجرة فيها الوراق.
-الغابة هي بلادنا.
-وبزاف ديال الشجر هي المدينة ديالنا والعروببة ديالنا.
-وكميشة ديال الشجر هي حومتنا والحي اللي سكنين فيه.
-والشجرة هي الدار ديالنا اولا العمارة اللي سكنين فيها.
-وورق الشجر كل ورقة هي انا وانت
والمرض كورونا بحال شي صهريج عامر بليصانص.
والاطباء والممرضين وصحاب لومبيلونس هما بحال البامبية اللي بغيين يطفيو العافية الى لاقدر الله شعلات العافية ف الغابة.
كل ورقة الشجر اللي هي انا وانت الى كنا راسنا قاسح وممسوقينش غاذي كل ورقة ديال الشجر تمشي تعوم فالشريج العامر بليصانص الى قدام الغابة وغادي ترجع تنعس فالشجرة اللي هي الدار وديك الشجرة فوسط كمشة ديال الشجر(الحومة او الحي) العطسة والكحة نتاع ديك الورقة اللي عامرة بليصانص بحال لوقيدة او الشعلة ديال البريكة غادي تشعل العافية فالشجر كلوا او البامبية( الاطباء واخا يبغيو يطفيو العافية ماغاديش يقدروا يطفيو كلشي فدقة واحدة حيث غادي يكثر عليهم الشغل الشجر كلوا غاذي تكون شاعلة فيه العافية). الحل هو كل ورقة ماتعومش فذاك الصهريج ل عامر بليصانص نجلسو فالدار.
-الغابة هي بلادنا.
-وبزاف ديال الشجر هي المدينة ديالنا والعروببة ديالنا.
-وكميشة ديال الشجر هي حومتنا والحي اللي سكنين فيه.
-والشجرة هي الدار ديالنا اولا العمارة اللي سكنين فيها.
-وورق الشجر كل ورقة هي انا وانت
والمرض كورونا بحال شي صهريج عامر بليصانص.
والاطباء والممرضين وصحاب لومبيلونس هما بحال البامبية اللي بغيين يطفيو العافية الى لاقدر الله شعلات العافية ف الغابة.
كل ورقة الشجر اللي هي انا وانت الى كنا راسنا قاسح وممسوقينش غاذي كل ورقة ديال الشجر تمشي تعوم فالشريج العامر بليصانص الى قدام الغابة وغادي ترجع تنعس فالشجرة اللي هي الدار وديك الشجرة فوسط كمشة ديال الشجر(الحومة او الحي) العطسة والكحة نتاع ديك الورقة اللي عامرة بليصانص بحال لوقيدة او الشعلة ديال البريكة غادي تشعل العافية فالشجر كلوا او البامبية( الاطباء واخا يبغيو يطفيو العافية ماغاديش يقدروا يطفيو كلشي فدقة واحدة حيث غادي يكثر عليهم الشغل الشجر كلوا غاذي تكون شاعلة فيه العافية). الحل هو كل ورقة ماتعومش فذاك الصهريج ل عامر بليصانص نجلسو فالدار.
29 - بودواهي الجمعة 27 مارس 2020 - 20:15
الناس لم و لن تلتزم بالتعليمات الخاصة بالبقاء في المنازل ما دام ان الحكومة لم تقدم شيءا فقط الكلام الفارغ ...
ان كل الدول و حتى دول فقيرة كتونس مثلا تقوم بتعويض كل الاسر التي اغلقت محلاتها و تلك التي تمتهن كل المهن و الحرف و تلك التي تعاني من البطالة...كما تقوم بتوزيع المأكولات على كل المنازل من فطور و غداء و عشاء ..لهدا نرى الناس هناك يلتزمون بالبقاء،في منازلهم ...
اما في المغرب فالله كريم ...انه العبث حقيقة ...
فبدون الاجراء الدين لازالوا يتوصلون باجورهم فعلى الحكومة أن تعمم 2000 درهم على كل الاسر المغربية و بدون استثناء حتى يتمكن الجميع من سد الرمق في ظل ظروف القهر الكورونية هده ...
كما عليها ان توظف كل الملايير التي حصلت عليها من المساعدات الدولية و تبرعات كل المغاربة أفرادا و جماعات لصالح قطاع الصحة لبناء المستشفيات و توفير الأدوية و تعويض رجال الصحة و الوقاية المدنية و عمال النظافة و كل من هم يدوقون العداب في مواجهة هدا الفيروس القاتل أثناء عملهم لمساعدة الشعب ....
ان كل الدول و حتى دول فقيرة كتونس مثلا تقوم بتعويض كل الاسر التي اغلقت محلاتها و تلك التي تمتهن كل المهن و الحرف و تلك التي تعاني من البطالة...كما تقوم بتوزيع المأكولات على كل المنازل من فطور و غداء و عشاء ..لهدا نرى الناس هناك يلتزمون بالبقاء،في منازلهم ...
اما في المغرب فالله كريم ...انه العبث حقيقة ...
فبدون الاجراء الدين لازالوا يتوصلون باجورهم فعلى الحكومة أن تعمم 2000 درهم على كل الاسر المغربية و بدون استثناء حتى يتمكن الجميع من سد الرمق في ظل ظروف القهر الكورونية هده ...
كما عليها ان توظف كل الملايير التي حصلت عليها من المساعدات الدولية و تبرعات كل المغاربة أفرادا و جماعات لصالح قطاع الصحة لبناء المستشفيات و توفير الأدوية و تعويض رجال الصحة و الوقاية المدنية و عمال النظافة و كل من هم يدوقون العداب في مواجهة هدا الفيروس القاتل أثناء عملهم لمساعدة الشعب ....
30 - سالم طاطا الجمعة 27 مارس 2020 - 20:17
دائما اقول هذا اغلب الحاملين للفيروس ياتون من اسواق كبرى او الجوتيات يعني بؤر انتشار الفيروس من الذي يمشي اتقدا في السوق او عند مول الكروسة تما زحام .دبا تجي العبرة لمول الحانوت لكيعاني بزاف
31 - مغربي ملتزم بالمنزل الجمعة 27 مارس 2020 - 20:20
اللهم ٱلطف بنا فإنك بنا خبير ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ودبرلنا يا مولانا فإنا لا نحسن التدبير يا نعم المولى ويا نعم النصير.
32 - طبيب بوزارة الصحة الجمعة 27 مارس 2020 - 20:24
انا طبيب بمصلحة العزل كورونا ، لم انعم بالجلوس مع ابنائي و زوجتي و ووالدي منذ اسبوعين مخافة انتشار العدوى لهم، اجرتي 8700 درهم ، وسائل الحماية غير كافية لدرجة اننا نضطر لشراء البعض منها من مالنا الخاص ، لا املك سيارة ويالتالي اعاني مشكلا عويصا في التنقل .
البرلماني نائم مع اسرته و 4 ملايين شهريا مضمونة و تقاعده بعد خمس سنوات فقط مثل اجرتي . وانا الذي درست في كلية الطب حتى اشتعل رأسي شييا !
يجب اعادة الاعتبار وتحفيز الطبيب الذي يظن به بعض المواطنون الحقد ويحملونه مسؤولية نظامي التغطية الصحية و الصحة الفاشلين . ويعتقدون اننا نتقاضى الملايين واننا .....
لحد الان اصيب 11 طبيب بالفيروس اللعين ولازالت البداية هه
زملائي في القطاع الخاص بدورهم يعانون خاصة في هذه المرحلة :لا تغطية صحية ، لا تقاعد ، ضرائب كثيرة تثقل الكاهل ، ديون التجهيزات ، اجر المساعدين لهم !! و مع ذلك وهبوا مصحاتهم ومعداتهم للدولة خدمة للمواطن و لم يرفعوا الاثمنة أبدا ، عكس جميع القطاعات الاخرى التي بادرت باستغلال الظرفية و رفعت الاثمان .
البرلماني نائم مع اسرته و 4 ملايين شهريا مضمونة و تقاعده بعد خمس سنوات فقط مثل اجرتي . وانا الذي درست في كلية الطب حتى اشتعل رأسي شييا !
يجب اعادة الاعتبار وتحفيز الطبيب الذي يظن به بعض المواطنون الحقد ويحملونه مسؤولية نظامي التغطية الصحية و الصحة الفاشلين . ويعتقدون اننا نتقاضى الملايين واننا .....
لحد الان اصيب 11 طبيب بالفيروس اللعين ولازالت البداية هه
زملائي في القطاع الخاص بدورهم يعانون خاصة في هذه المرحلة :لا تغطية صحية ، لا تقاعد ، ضرائب كثيرة تثقل الكاهل ، ديون التجهيزات ، اجر المساعدين لهم !! و مع ذلك وهبوا مصحاتهم ومعداتهم للدولة خدمة للمواطن و لم يرفعوا الاثمنة أبدا ، عكس جميع القطاعات الاخرى التي بادرت باستغلال الظرفية و رفعت الاثمان .
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32