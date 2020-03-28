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كُتّاب وآراء
حماية السجناء من كورونا
السبت 28 مارس 2020 - 02:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - عابر سبيل السبت 28 مارس 2020 - 02:27
على هاد لحساب لي معندوش ضمان اجتماعي ولا رميد بنادم يمشي لحبس احسن كيباني أطيل ديال 3 نجمات منها الحجر الصحي والمعيشة باطل النموسية التساع كسكس نهار الجمعة الضوء والماء فابور إدوز كونجي حتى دوز كرونا مع الحماية الطبية معندوش علاش إخاف احسن متزاحم مع موالين الدار بلا نفع
3 - المتتبع السبت 28 مارس 2020 - 02:34
هؤلاء ليسوا بالسجناء أنهم الموظفون الذين في إطار محاربة الوباء يعملون بالمؤسسة ١٥ يوما كاملة ويرتاحون ١٥ يوما وما رأيناه هو مكان إقامتهم داخل السجن ما يهم المغاربة هو رؤية كيف ينام السجناء خصوصا وكما نعرف أن السجين المغربي لا تمنحه الدولة المساحة المتعارف عليها عالميا لاقامته داخل السجن
4 - جمال الدين السبت 28 مارس 2020 - 02:51
الله يكون في العون الموضفين مخلين والديهم أو كول شي يبقاو تاهما محبوسين مدة اسبوع أو اسبوعين الله يلطف بنا ويبعد عنا هدا الوباء الله يحسن لهادوك الوالدين لي مكشوفوش ولادهم احسن حاجة ينقصوا من المساجين لي باقي ليهم المدة قليله وليست عندهم سوابق في السجن احي جميع الموضفين المسؤولين على راحة الشعب والبلاد.
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