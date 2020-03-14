24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/03/2020
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|13:38
|17:04
|19:49
|21:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وفاة خطيب مسجد وشيخ بفيروس "كورونا" بمراكش
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية
- تكثيف الرقابة بالبيضاء
- وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية بسلا
- هذه تفاصيل انتحار "سودور الجديدة" .. وقائد يصالح "لحّام الرباط"
بين السماء والأرض .. هكذا تأرجحت تفسيرات العلماء لـ"وباء الأندلس" (5.00)
المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)
والدة أصغر ضحية لفيروس "كورونا" في فرنسا: "الموت لا يستأذن" (5.00)
- وزارة الصحة: وفيات فيروس "كورونا" ترتفع إلى 21 حالة بالمغرب - (245)
- وزارة الداخلية تحقق في "تصرفيق" مخالفي حالة الطوارئ الصحية - (223)
- الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل - (221)
- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 333 - (214)
- بروفيسور مغربي: "الكلوروكين" معجزة .. وهذه وصفة علاج "كورونا" - (141)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهاجرات مستعبدات
السبت 14 مارس 2020 - 03:31