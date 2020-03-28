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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تدخلات أمن البيضاء

تدخلات أمن البيضاء

السبت 28 مارس 2020 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ابا زينب السبت 28 مارس 2020 - 13:01
الكلاخ وما ادراك مالكلاخ واش هاد الناس كيتحداو السلطات ولا كيتحداو كورونا . اللهم لا تواخدنا بما فعله السفهاء منا
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5
2 - بيضاوي السبت 28 مارس 2020 - 13:03
كل هدا في الصالح العام و لي ما عجبوش يضرب الحايط براسو
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3 - 3arafa السبت 28 مارس 2020 - 13:07
كنت أظن أن الأمر يتعلق بمحاولة القاء القبض على مجرم خطير!!!! لماذا يطلب رجل الأمن من المواطن أن يفتح باب منزله ليلا؟أليس هذا جرما؟المداهمة ليلا جريمة يا سادة...اتمنى الا تمنح كورونا الفرصة لبعض رجال السلطة المتعطشين لسنوات الرصاص الفرصة لافراغ شططهم في المواطنين. القانون يقول الإعتقال والغرامة ولا يقول التصرفيق....احترم المواطن بالقانون يا قائد.
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4 - هدى السبت 28 مارس 2020 - 13:07
مني كل التقدير و الإحترام لأن كل هذا لصالح الشعب ظد التهلكة ونحن لن نطبق القانون لولى تدخل رجال السلطة هم حمايتنا الله يهدينا فهذا لخير لنا لنطبق القانون ولنكن شعب مثالي
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5 - حميد السبت 28 مارس 2020 - 13:07
السلام عليكم،تحية لرجال الأمن،هادي خدمة نقية
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6 - حمو موليير السبت 28 مارس 2020 - 13:08
نتمنى أن تكون هذه الخروقات حالات معزولة و للضرورة القصوى كما حال صاحب الطاكسي و ليس لشيء آخر كالسرقة. مهما كان فأنا متفائل ياستجابة المغاربة لنداء الطواريء لكن بقي شيء واحد بعد ما تقوم به السلطات والمحسنون هو التعاضد بين الجيران فلما تسمع رب عائلة يستغيث فأين هم الجيران الذين من المفروض عليهم أقتسام المؤونة معه و أقول بالضبط الجيران نظرا لقرب المسافة حتى لا نخترق الحظر.
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7 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 13:10
التوسعة الكبرى اناسي تجار ومستعملي المخدرات يحتلون مداخل العمارات ليلا نهار اين دوريات الامن الوطني من راحة المواطنين رغم حضرالتجوال لا وجود للامن
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8 - سكفاندري السبت 28 مارس 2020 - 13:10
اودي لا يحسن عوانهم البوليس و القواة المساعدة و أعوان السلطة تحية ليهم خاصة في هاته الظروف الصعبة....ماكراهتش كوكان هادشي تيدار على طول السنة كون بنادم غادي يتربا مزيان ويدخل سوق راسو. الله يحفظ الجميع....
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