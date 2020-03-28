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كُتّاب وآراء
جنازة ضحية كورونا
السبت 28 مارس 2020 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
2 - عمر السبت 28 مارس 2020 - 17:17
اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وتقبلهم عندك من الشهداء
3 - مواطنة حرة السبت 28 مارس 2020 - 17:17
مقدرتش نكمل تلفديو والله.الله إرحمهوم مساكن.مرض ومات وتدفن بلا متشوفو العائلة ولا يصليو عليه.الله إصبر اهلهم يااا رب
4 - انا لله وانا اليه راجعون السبت 28 مارس 2020 - 17:17
نطالب بتطبيق المرحلة الثالتة في اسرع وقت للحد من فقدان المزيد من الارواح.
5 - مغربي من ألمانيا السبت 28 مارس 2020 - 17:18
ألم الجنازة على هذه الطريقة أصعب وأشد من ألم الموت والفراق.. الله يرحم الجميع.. الأموات والأحياء.. آمين
6 - آية دعاء السبت 28 مارس 2020 - 17:18
إنا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يصبر أهله ولهلا يورينا شي مكروه فشي واحد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يصبر أهله ولهلا يورينا شي مكروه فشي واحد
7 - بنت المغرب السبت 28 مارس 2020 - 17:19
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وتجاوز عنهم واغفر لهم ان لله وان اليه راجعون
8 - عبد ربه الضعيف السبت 28 مارس 2020 - 17:19
الرحمة على ارواح شهداء فيروس كورونا....
اءنا لله واءنا اءليه راجعون....وما كان لنفس ان تموت اءلا باءذن الله...كتابا مؤجلا....
اءنا لله واءنا اءليه راجعون....وما كان لنفس ان تموت اءلا باءذن الله...كتابا مؤجلا....
10 - كولشي مقهور السبت 28 مارس 2020 - 17:19
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لنا وله يا ارحم الراحمين
11 - سفيان السبت 28 مارس 2020 - 17:20
رحمة الله عليه اللهم اجعله من العليين و اسكنه فسيح جناتك
12 - يونس السبت 28 مارس 2020 - 17:20
انا لله وانا اليه راجعون ، الله ارحموا و ارحم جميع المسلمين الله ابعد علينا هاد الوباء فيروس خطير نسأل الله أن يحفض المغرب من هاد الوباء و الحمد لله على كل حال
13 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 17:21
إنا لله و إنا إليه راجعون يارب ابدل محبته صبرا لعائلة الفقيد
14 - مواطن وفي السبت 28 مارس 2020 - 17:21
انا لله وان اليه راجعون
اللهم ارحم اموت المسلمين رحمة واسعة واكتبهم عندك في الشهداء الابرار والهم ذويهم الصبر والسلوان
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم ارحم اموت المسلمين رحمة واسعة واكتبهم عندك في الشهداء الابرار والهم ذويهم الصبر والسلوان
حسبنا الله ونعم الوكيل
15 - عمر السبت 28 مارس 2020 - 17:21
رحمك الله سيدي عبد الرحمان، وجعلك الله من أهل الجنة ...
16 - دحو السبت 28 مارس 2020 - 17:21
رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته ورزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون.
17 - نوال السبت 28 مارس 2020 - 17:22
قدر الله و ما شاء فعل فالحمد لله على كل شيء
الله يرحم جميع أموات هاد الوباء و يشفي المرضى و يبعد علينا هاد الوباء و يرحمنا برحمته
الله يرحم جميع أموات هاد الوباء و يشفي المرضى و يبعد علينا هاد الوباء و يرحمنا برحمته
18 - zoma السبت 28 مارس 2020 - 17:22
إنا لله وإنا إليه راجعون, رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان
19 - اسامة السبت 28 مارس 2020 - 17:23
الموت علينا حق... لكن ايها المغاربة اتعضو اقسم بالله حشومة عليكم حشومة تقتل راسك تقتل خوتك ولا تقتلني معاك تكون أكبر شأنا او اقل شأنا في البلاد تاتبقا مغربي و اقسم بالله تا هاتشي تايبكي
20 - مواطن مغربي السبت 28 مارس 2020 - 17:24
هاد الفديو خاص الناس كملين يشوفوه بش يعرفو هول و خطورة الموقف .
21 - علاء السبت 28 مارس 2020 - 17:24
كانَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ إذا وَقفَ على قَبرٍ يبكي حتَّى يبَلَّ لحيتَهُ ، فقيلَ لَهُ : تذكرُ الجنَّةَ والنَّارَ ، ولا تبكي ، وتَبكي مِن هذا ؟ قالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، قالَ : إنَّ القبرَ أوَّلُ مَنازلِ الآخرةِ ، فإن نجا منهُ ، فما بعدَهُ أيسرُ منهُ ، وإن لم يَنجُ منهُ ، فما بعدَهُ أشدُّ منهُ قالَ : وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : ما رأيتُ مَنظرًا قطُّ إلَّا والقَبرُ أفظَعُ منهُ
22 - ام معاد السبت 28 مارس 2020 - 17:24
ان لله وإن إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة يارب
23 - صابر على البلاء السبت 28 مارس 2020 - 17:24
انا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحم جميع المسلمين الاحياء منهم والاموات .
24 - oujda48 السبت 28 مارس 2020 - 17:24
إنا لله وإنا إليه راجعون جنازة بدون أهل و لا أصدقاء لله ما أعطى ولله ما أخذ لاحول ولاقوة إلا بالله
25 - منى السبت 28 مارس 2020 - 17:25
الله يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين يارب
26 - dars السبت 28 مارس 2020 - 17:25
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنّك على كلّ شئ قدير اللهم ارحم الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و جعله من الشهداء والصديقين في جنتك ياأرحم الراحمين يا ربي شي موت مستور يا سيدي يا ربي
27 - الغزواني السبت 28 مارس 2020 - 17:25
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة والحقنا به مسلمين تائبين طائعين لك يا رب العالمين
28 - عيد المنعم السبت 28 مارس 2020 - 17:26
ياربي غير تعطينا شي موت مستورة وفشي وقت أخرى على أقل يصلوا ويدعو معايا أثناء الدفن
30 - متأزمة السبت 28 مارس 2020 - 17:26
إنا الله وإن إليه راجعون اللهم أسكنهم فسيح جناتك
31 - alfonso السبت 28 مارس 2020 - 17:27
رحم الله الفقيد ونسأل الله ان يرزق عائلته الصبر
34 - حقيقة السبت 28 مارس 2020 - 17:30
وجب حرق وليس دفن ضحايا كورونا على غرار بقية دول العالم فالفيروس يبقى عالقا بجسد الميت مدة طويلة. أرجوكم على الأقل احرقوا البزة البيضاء التي أراها بالصورة لأنه في حال رميتم البزة والقفازات بالنفايات فتأكدوا أن من نسميهم بوعارا او خمالا الزبل سيستعيدونها وسيصابون وسنعود لنقطة الصفر.
تعليق غير لائق
-13
35 - متألمة السبت 28 مارس 2020 - 17:30
انا لله وانا اليه راجعون.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. اللهم اكتبهم عندك من الشهداء وحسن أولئك رفيقا.. منظر قطع ليا قلبي مكاين لا أهل لا احباب لا أصدقاء.. ياااااربي تطيح علينا هاد الغمة ونتحي عبادك ف كل بقاع العالم من خطر هاد الوباء
36 - lbehja السبت 28 مارس 2020 - 17:30
اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأكرم نزله ونقه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارزق ذويه وأهله الصبر والسلوان
37 - chafik السبت 28 مارس 2020 - 17:30
إنا لله و إنا إليه راجعون
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
41 - عمر السبت 28 مارس 2020 - 17:32
ان لله وان اليه راجعون. البقاء لله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
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