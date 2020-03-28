24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/03/2020
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:18
|13:38
|17:04
|19:49
|21:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
- مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية
- "طوارئ كورونا" .. أسلوب حياة يعيد الدفء إلى العائلات المغربية
- "مالي" توصي بدعم ضحايا العنف الزوجي خلال "العزلة الصحية"
- وثيقة التنقل تجر أشخاصا إلى القضاء بزاوية الشيخ
هكذا يتطلب الأمن القومي للمغرب إعداد "اقتصاد ومجتمع الحرب" (5.00)
المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 345 (5.00)
عائلات مغربية تنتظر حلّا بعد رفض إدخال جثث متوفين في الخارج (5.00)
حصد كورونا لأرواح "صغار السن" يفند استسهال مخاطر الفيروس (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستجدات وباء كورونا بالمغرب
السبت 28 مارس 2020 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Abirou med السبت 28 مارس 2020 - 20:32
Nous voulons des statistiques pas ville et village
Merci
Merci
2 - رشيد السبت 28 مارس 2020 - 20:53
26 حالة من بين اكثر من 1000 تحليل شيئ يبشر بالخير، ما يعني اننا في الطريق الصحيح، 50 حالة يوم الخميس، 58 يوم الجمعة و 26 اليوم و ان شاء الله و لا حالة غذا ،بالتالي بدات نتائج الاجراءات المتخدة تعطي اكلها و على المواطنين الالتزام بمسؤوليتهم الاخلاقية في البقاء في منازلهم ، فبواذر نهاية الوباء في المغرب تلوح في الافق
3 - مرباح السبت 28 مارس 2020 - 20:54
في الوقت الدي تتواصل الدول الاخرى مع الرأي العام حول مستجدات فيروس كورونا نجد ان تواصل المسؤلين المغاربة مع المواطنين تقريبا شبه منعدم مما يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى المواقع الاجتماعية التي اغلبها شائعات
ولهدا نطلب من المسؤولين المغاربة التواصل مع الرأي العام الدي هو في خالة خوف وهلع الان ولا يعرف ما يجري الان
تحية الى السلطات المغرببة و نتمنى من الجميع التزام البيوت و شكرا
ولهدا نطلب من المسؤولين المغاربة التواصل مع الرأي العام الدي هو في خالة خوف وهلع الان ولا يعرف ما يجري الان
تحية الى السلطات المغرببة و نتمنى من الجميع التزام البيوت و شكرا
4 - saida السبت 28 مارس 2020 - 20:57
abirou med
voilà ce que nous veulent merci beaucoup
voilà ce que nous veulent merci beaucoup
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4