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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مستجدات وباء كورونا بالمغرب

مستجدات وباء كورونا بالمغرب

السبت 28 مارس 2020 - 19:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abirou med السبت 28 مارس 2020 - 20:32
Nous voulons des statistiques pas ville et village
Merci
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6
2 - رشيد السبت 28 مارس 2020 - 20:53
26 حالة من بين اكثر من 1000 تحليل شيئ يبشر بالخير، ما يعني اننا في الطريق الصحيح، 50 حالة يوم الخميس، 58 يوم الجمعة و 26 اليوم و ان شاء الله و لا حالة غذا ،بالتالي بدات نتائج الاجراءات المتخدة تعطي اكلها و على المواطنين الالتزام بمسؤوليتهم الاخلاقية في البقاء في منازلهم ، فبواذر نهاية الوباء في المغرب تلوح في الافق
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2
3 - مرباح السبت 28 مارس 2020 - 20:54
في الوقت الدي تتواصل الدول الاخرى مع الرأي العام حول مستجدات فيروس كورونا نجد ان تواصل المسؤلين المغاربة مع المواطنين تقريبا شبه منعدم مما يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى المواقع الاجتماعية التي اغلبها شائعات
ولهدا نطلب من المسؤولين المغاربة التواصل مع الرأي العام الدي هو في خالة خوف وهلع الان ولا يعرف ما يجري الان
تحية الى السلطات المغرببة و نتمنى من الجميع التزام البيوت و شكرا
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-1
4 - saida السبت 28 مارس 2020 - 20:57
abirou med
voilà ce que nous veulent merci beaucoup
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