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كُتّاب وآراء
ألو 300 .. الجيش وكورونا
السبت 28 مارس 2020 - 21:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - حسن السبت 28 مارس 2020 - 21:42
اقدم كامل التقدير والاحترام لجميع من هم ساهرون على راحتنا جزاكموا الله خيرا لن ننسى لكم هذا من رجال امن ودرك ورجال الصحه والجيش والقوات المساعده ورجال التعليم وكل من هو واقف في هذه الظرفيه الصعبه التي يمر منها المغرب راجيا الله ان يلطفنا بنا جميعا .اما البرلمانيين لا وجود لهم في الساحه معاكم جات
3 - اجديك السبت 28 مارس 2020 - 21:43
تبارك الله عليكم؛ نفتخر ونعتز بكم؛ الله يعاونكم جميعا مدنيين وعسكريين؛ والله يبعد عنا هدا الوباء وساير بلاد المعمور؛ امين يارب العالمين...
4 - محمد السبت 28 مارس 2020 - 21:44
اللهم انصر امير المؤمنين على هذه المبادرة المؤطرة من طرف الصحة العسكرية لنفتخر بهم وقلوبنا مع جنود الخفاء
5 - عادل من قلعة السراغنة السبت 28 مارس 2020 - 21:47
السلام عليكم اتمنا من الله العلي القدير ان يوفقكم ويحميكم الله الوطن الملك
6 - VGA السبت 28 مارس 2020 - 21:57
الله يعطيكم الصحة ويحفظكم من أي سوء والله ويحفض الملك و الشعب المغربي ونخرج من هاده المعضلة في اقرب وقت وننهض ونتفانى من الان جميعا من اجل هاد البلد الى التقدم إنشاء الله انه على كل شيء قدير
7 - سليمان من راس ايجري السبت 28 مارس 2020 - 22:00
من هنا نعرف ان الجيش هو كلشي في البلاد سواء من خلال الصحة والامن التوعية..........!
9 - hammadi hammadi السبت 28 مارس 2020 - 22:11
شوفو دابا واحد مسكين مسامح في اولدو وخدام ليل او نهار والمانضة ديالو ضعيفة بزاف .او واحد كنصوتو عليه حنا يشد زبالة ديال لفلوس سواء وقت الخدمة او اثناء التقاعد اومبقيناش نشوفو وجاهم دابا عل الاقل وريوهم لينا عفي التلفزة
10 - افران الاطلس المتوسط السبت 28 مارس 2020 - 22:11
مبادرة جيدة لكن مثل هذا المركز للاستقبال لكن يجب إنشاء عدة مراكز اخرى في كل منطقة من البلاد وليس فقط في العاصمة أو في المدن الكبرى. يجب أن يعمم في كل منطقة في البلاد ليتم الاتصال بجميع الأشخاص الذين اصيبوا او مشتبه فيهم
c'est une bonne initiative, mais un tel centre d'accueil, seul n'est pas suffisant pour tout le pays . il devrait y avoir plusieurs autre centres qui doivent être implantés dans chaque région du pays, pas seulement dans la capitale ou dans les grandes villes. il devrait avoir plusieurs centre d'appel dans toutes les régions du pays afin de facilité le contact rapprocher avec toutes les personnes touché par ce virus mortel ou suspectés d’être atteint du (covid-19) n
c'est une bonne initiative, mais un tel centre d'accueil, seul n'est pas suffisant pour tout le pays . il devrait y avoir plusieurs autre centres qui doivent être implantés dans chaque région du pays, pas seulement dans la capitale ou dans les grandes villes. il devrait avoir plusieurs centre d'appel dans toutes les régions du pays afin de facilité le contact rapprocher avec toutes les personnes touché par ce virus mortel ou suspectés d’être atteint du (covid-19) n
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